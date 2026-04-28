Truthpaste: Tο χαοτικό ντεμπούτο EP τους αρνείται να διαλέξει πλευρά

Οι Truthpaste κάνουν την πρώτη τους επίσημη κίνηση με το ντεμπούτο EP I Don’t Know Either, που κυκλοφορεί μέσω των Dirty Hit και Memorials Of Distinction, φέρνοντας μαζί του έναν ήχο που μοιάζει να απολαμβάνει τη σύγχυση που προκαλεί.

Το πενταμελές σχήμα, που σχηματίστηκε στο Μάντσεστερ το 2022 και πλέον κινείται έντονα στο live κύκλωμα του Λονδίνου, έχει ήδη αρχίσει να χτίζει φήμη γύρω από μια αισθητική που δεν μπαίνει εύκολα σε κουτάκια. Ποπ ευαισθησία, ακουστικές folk αναφορές και ηλεκτρονικά στοιχεία συνυπάρχουν χωρίς να ζητούν άδεια, με το χαρακτηριστικό “computer drum” να λειτουργεί σαν συνεκτικός ιστός μέσα στο χάος.

Το EP λειτουργεί σαν μια γρήγορη, αλλά ουσιαστική εισαγωγή στον κόσμο τους. Κομμάτια όπως το "Bus Song" και το "Never Gonna Give" μετακινούν τον ήχο προς πιο ηλεκτρικές, δυναμικές κατευθύνσεις, ενώ άλλα, όπως το “Swill To The Swine” και το “Friendship Is The Truth”, κρατούν ζωντανό το συλλογικό, σχεδόν τελετουργικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη γραφή τους.

Παράλληλα, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα και το video για το “Never Gonna Give”, ένα κομμάτι που ξεκίνησε ως πιο σκοτεινή, προσωπική σύνθεση και εξελίχθηκε μέσα από συνεχείς μεταμορφώσεις σε ένα από τα πιο άμεσα και “ζωντανά” tracks του EP.

Με το βλέμμα ήδη στραμμένο στη σκηνή, οι Truthpaste ετοιμάζονται για περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στάσεις που υπόσχονται να μεταφέρουν αυτή την άναρχη ενέργεια εκεί όπου, όπως φαίνεται, ανήκει πραγματικά: μπροστά στο κοινό.