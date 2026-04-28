Lady Gaga και Doechii: Yπερβολή χωρίς φρένα στο βίντεο του "Runway"

Η Lady Gaga και η Doechii συνεχίζουν το rollout του "Runway", του single που συνδέεται με το επερχόμενο The Devil Wears Prada 2, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακά υπερφορτωμένο video σε σκηνοθεσία της Parris Goebel.

Το clip κινείται ανάμεσα σε camp αισθητική και high fashion φαντασίωση, με τις δύο καλλιτέχνιδες να εμφανίζονται σε bedazzled bondage looks, τη Gaga να μεταμορφώνεται ακόμη και σε… τσαγιέρα, ενώ μια γιγαντιαία γόβα λειτουργεί ως σκηνικό-φετίχ που κλέβει την παράσταση.

Η Gaga ολοκλήρωσε πρόσφατα την παγκόσμια περιοδεία Mayhem Ball, που διέσχισε Αμερική, Ευρώπη και Ασία, ενώ τον Φεβρουάριο απέσπασε δύο Grammy Awards για το άλμπουμ Mayhem και το single "Abracadabra". Από την πλευρά της, η Doechii κέρδισε βραβείο για το "Anxiety" στην κατηγορία Best Music Video.

Η ταινία The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου, με φήμες να θέλουν τη Lady Gaga να κάνει cameo εμφάνιση, προσθέτοντας ακόμη ένα layer σε αυτή τη λαμπερή, σχεδόν αυτοσαρκαστική επιστροφή στο pop υπερθέαμα.