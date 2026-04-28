Lady Gaga και Doechii: Yπερβολή χωρίς φρένα στο βίντεο του "Runway"

Με φετιχιστικά κοστούμια, σουρεαλιστικά σκηνικά και μια Gaga-χαμαιλέοντα, το νέο clip του "Runway" σπρώχνει το pop θέαμα στα άκρα.

Lady Gaga και Doechii
Avopolis Team

Η Lady Gaga και η Doechii συνεχίζουν το rollout του "Runway", του single που συνδέεται με το επερχόμενο The Devil Wears Prada 2, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακά υπερφορτωμένο video σε σκηνοθεσία της Parris Goebel.

Το clip κινείται ανάμεσα σε camp αισθητική και high fashion φαντασίωση, με τις δύο καλλιτέχνιδες να εμφανίζονται σε bedazzled bondage looks, τη Gaga να μεταμορφώνεται ακόμη και σε… τσαγιέρα, ενώ μια γιγαντιαία γόβα λειτουργεί ως σκηνικό-φετίχ που κλέβει την παράσταση.

Η Gaga ολοκλήρωσε πρόσφατα την παγκόσμια περιοδεία Mayhem Ball, που διέσχισε Αμερική, Ευρώπη και Ασία, ενώ τον Φεβρουάριο απέσπασε δύο Grammy Awards για το άλμπουμ Mayhem και το single "Abracadabra". Από την πλευρά της, η Doechii κέρδισε βραβείο για το "Anxiety" στην κατηγορία Best Music Video.

Η ταινία The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου, με φήμες να θέλουν τη Lady Gaga να κάνει cameo εμφάνιση, προσθέτοντας ακόμη ένα layer σε αυτή τη λαμπερή, σχεδόν αυτοσαρκαστική επιστροφή στο pop υπερθέαμα.

 

Athens Music Week 2026

Athens Music Week 2026: Πρόγραμμα και highlights

Το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει για όγδοη χρονιά, από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2026,...
Nedra Talley Ross

Πέθανε η Nedra Talley Ross των Ronettes, η τελευταία φωνή ενός θρύλου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε η Nedra Talley Ross, ιδρυτικό μέλος των Ronettes, αφήνοντας πίσω της μια...

Featured

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

Τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για τον Μάιο χαμηλώνουν την ένταση και ανοίγουν χώρο: από υπόγεια drones μέχρι...
Handle – COLLIDE

Handle – COLLIDE

Το experimental post-punk/no wave άλμπουμ "COLLIDE" των Handle συνδυάζει spoken word, tribal...
Full Of Hell

Οι Full of Hell για πρώτη φορά στην Ελλάδα: «Προτιμάμε το "live, laugh, love"»

Με αφορμή την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδαη Εύη Παπαγιάννη μίλησε με τον frontmain και υπεύθυνο του θορύβου των...

