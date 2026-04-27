Πέθανε η Nedra Talley Ross των Ronettes, η τελευταία φωνή ενός θρύλου

Η Nedra Talley Ross, το τελευταίο εν ζωή μέλος των εμβληματικών The Ronettes, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε στις 26 Απριλίου η κόρη της, Nedra K Ross, μέσω ανάρτησης στο Facebook, αναφέροντας ότι η μητέρα της έφυγε από τη ζωή νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Περίπου στις 8:30 το πρωί, η μητέρα μας Nedra Talley Ross έφυγε για να είναι με τον Κύριο», ανέφερε στη δήλωσή της, προσθέτοντας πως πέθανε στο σπίτι της, ήρεμα, με την οικογένειά της στο πλευρό της. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Η Talley Ross έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’60 δίπλα στις ξαδέρφες της, Ronnie Spector και Estelle Bennett, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα girl groups της εποχής. Παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν μόλις ένα άλμπουμ, οι Ronettes άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής με επιτυχίες όπως το “Be My Baby”.

Το συγκρότημα περιόδευσε με κορυφαία ονόματα της εποχής, μεταξύ αυτών οι The Rolling Stones και οι The Beatles, αποτελώντας το μοναδικό girl group που άνοιξε συναυλίες των τελευταίων. Μετά τη διάλυσή τους το 1967, η Talley Ross απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη ζωή, εστιάζοντας στην οικογένεια και τη θρησκεία.

Το 1978 κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ Full Circle με χριστιανικό περιεχόμενο, πριν στραφεί επαγγελματικά στον χώρο του real estate.

Σε ανακοίνωσή του, ο επίσημος λογαριασμός των Ronettes χαρακτήρισε την Talley Ross «φως για όσους τη γνώρισαν», τονίζοντας πως η φωνή, το στιλ και το πνεύμα της συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ήχου που άλλαξε τη μουσική.

Μετά τον θάνατο της Estelle Bennett το 2009 και της Ronnie Spector το 2022, η Nedra Talley Ross ήταν το τελευταίο μέλος του συγκροτήματος που παρέμενε εν ζωή. Ένα τελευταίο νήμα από μια εποχή που δεν υπάρχει πια, αλλά συνεχίζει να ηχεί.