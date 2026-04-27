Ρεκόρ 30ετίας στις πωλήσεις βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Με άνοδο σχεδόν 20% το 2025, το βινύλιο αγγίζει επίπεδα που είχε να δει τρεις δεκαετίες, με τις νέες κυκλοφορίες να οδηγούν την αγορά.

Avopolis Team

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της BPI, οι δαπάνες για βινύλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τα 174,4 εκατομμύρια λίρες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Αξιοσημείωτο είναι πως η άνοδος δεν βασίζεται σε μια ρετρό αναβίωση, αλλά σε σύγχρονη παραγωγή: από τα δέκα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε βινύλιο, τα επτά ήταν νέες κυκλοφορίες. Στην κορυφή βρέθηκε η Taylor Swift με το The Life of a Showgirl, που ξεπέρασε τα 147.000 αντίτυπα, ενώ δυναμική παρουσία είχαν επίσης οι Olivia Dean, Lola Young και Sam Fender.

Η ανάπτυξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο όπου το streaming κυριαρχεί στις ακροάσεις, με τις συνολικές αναπαραγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 200 δισεκατομμύρια. Παρ’ όλα αυτά, το φυσικό format συνεχίζει να ενισχύεται, προσφέροντας κάτι που το ψηφιακό δεν μπορεί να αναπαράγει: υλικότητα, αισθητική και συλλεκτική αξία, από τα εξώφυλλα και τα ένθετα μέχρι τις έγχρωμες εκδόσεις και τις περιορισμένες κοπές.

Οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν ήδη προσαρμοστεί σε αυτή τη ζήτηση, επενδύοντας σε exclusive εκδόσεις και συλλεκτικά bundles, μετατρέποντας το βινύλιο σε premium προϊόν για το πιο αφοσιωμένο κοινό. Συνολικά, τα έσοδα της ηχογραφημένης μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τα 1,57 δισ. λίρες το 2025, συνεχίζοντας μια αδιάκοπη πορεία ανάπτυξης για έντεκα συναπτά έτη.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Nedra Talley Ross

Πέθανε η Nedra Talley Ross των Ronettes, η τελευταία φωνή ενός θρύλου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε η Nedra Talley Ross, ιδρυτικό μέλος των Ronettes, αφήνοντας πίσω της μια...
Voivod

Voivod: Άνοδος στα streams χάρη στους Angine De Poitrine

Το "Panorama" από το "Angel Rat" επιστρέφει στο προσκήνιο, μετά την αναφορά του από το ντουέτο Angine De...

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

Τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για τον Μάιο χαμηλώνουν την ένταση και ανοίγουν χώρο: από υπόγεια drones μέχρι...
Handle – COLLIDE

Handle – COLLIDE

Το experimental post-punk/no wave άλμπουμ "COLLIDE" των Handle συνδυάζει spoken word, tribal...
Full Of Hell

Οι Full of Hell για πρώτη φορά στην Ελλάδα: «Προτιμάμε το "live, laugh, love"»

Με αφορμή την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδαη Εύη Παπαγιάννη μίλησε με τον frontmain και υπεύθυνο του θορύβου των...

