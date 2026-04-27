Πληροφορίες

Voivod: Άνοδος στα streams χάρη στους Angine De Poitrine

Το "Panorama" από το "Angel Rat" επιστρέφει στο προσκήνιο, μετά την αναφορά του από το ντουέτο Angine De Poitrine σε playlist του Apple Music.

Voivod
Avopolis Team

Απρόσμενη ώθηση στις ψηφιακές ακροάσεις τους γνωρίζουν οι Voivod, χάρη στο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει το ανερχόμενο ντουέτο Angine De Poitrine. Αφορμή στάθηκε η συμπερίληψη του κομματιού “Panorama” σε λίστα επιρροών που δημοσίευσε πρόσφατα το σχήμα στο Apple Music, οδηγώντας σε αισθητή αύξηση των streams του συγκροτήματος.

Το “Panorama”, που προέρχεται από το άλμπουμ Angel Rat του 1991, επανέρχεται έτσι στο προσκήνιο, αποκτώντας νέα δυναμική μέσα από αυτή τη διαγενεακή σύνδεση. Και οι δύο πλευρές κατάγονται από την περιοχή Saguenay του Κεμπέκ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον συμβολικό βάρος στη σύμπτωση.

Ο ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των Voivod, Michel Langevin, δήλωσε ενθουσιασμένος με την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι είχε ανακαλύψει τους Angine De Poitrine πριν από δύο χρόνια στο φεστιβάλ GAMIQ: «Ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένος. Ήταν η αγαπημένη μου στιγμή της βραδιάς».

Η playlist του ντουέτου, που περιλαμβάνει ονόματα όπως οι GrimSkunk, Miles Davis, Iron Maiden, Frank Zappa, The Strokes και Daft Punk, αποτυπώνει το ευρύ φάσμα επιρροών τους και εξηγεί εν μέρει τη σύνδεση με τον ήχο των Voivod.

Παράλληλα, οι Voivod ετοιμάζουν την κυκλοφορία του νέου τους live άλμπουμ Symphonique, ηχογραφημένου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κεμπέκ, το οποίο αναμένεται στις 5 Ιουνίου μέσω της Century Media Records.

 

