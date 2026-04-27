Οι Queens Of The Stone Age ξανά στη σκηνή με τον Nick Oliveri μετά από 12 χρόνια

Ο Oliveri επέστρεψε ζωντανά δίπλα στον Josh Homme στο Joshua Tree, σηματοδοτώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά το 2014.

Οι Queens Of The Stone Age εμφανίστηκαν ξανά επί σκηνής με τον Nick Oliveri για πρώτη φορά μετά το 2014, κλείνοντας έναν κύκλο που παρέμενε ανοιχτός για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο Oliveri, που υπήρξε μέλος του συγκροτήματος από το 1998 έως το 2004 και συμμετείχε στα κομβικά άλμπουμ Rated R (2000) και Songs For The Deaf (2002), είχε ήδη συνεργαστεί με τον Josh Homme από την εποχή των Kyuss. Παρά την απομάκρυνσή του από το σχήμα το 2004, επανενώθηκε μαζί τους δισκογραφικά το 2013, προσφέροντας φωνητικά στο “If I Had A Tail” από το …Like Clockwork, ενώ το 2014 ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί τους στο Πόρτλαντ.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, ο Oliveri εμφανίστηκε απρόσμενα στο live των Queens Of The Stone Age στο Joshua Tree Retreat Center στην Καλιφόρνια. Ο Homme τον παρουσίασε ως «έναν από τους ανθρώπους που αγαπώ βαθιά», με τον Oliveri να συμμετέχει στα φωνητικά του “Auto Pilot” από το Rated R.

Η αποχώρησή του από το συγκρότημα το 2004 είχε αρχικά αποδοθεί στη συμπεριφορά του απέναντι στους fans, ενώ αργότερα συνδέθηκε και με καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Σε συνέντευξή του το 2022, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η πορεία του με το συγκρότημα «είχε ολοκληρωθεί», σημειώνοντας ωστόσο ότι με τον Homme «παραμένουν φίλοι».

«Κάναμε τόσα πολλά μέσα σε πέντε χρόνια, τόσο εντατικά, που κάπως εξαντληθήκαμε μεταξύ μας», είχε πει, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να επουλωθούν οι εντάσεις.

Η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση δείχνει πως, τουλάχιστον επί σκηνής, το παρελθόν μπορεί να μετατραπεί ξανά σε παρόν.

 

