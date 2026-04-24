Ο Michael Stipe ετοιμάζει το πρώτο του solo άλμπουμ για το 2026

Ο Michael Stipe επιβεβαίωσε ότι το πρώτο του solo άλμπουμ βρίσκεται πλέον στα τελικά στάδια και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Ο πρώην frontman των R.E.M., που εδώ και χρόνια μιλά για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, έδωσε νέα στοιχεία κατά την εμφάνισή του στο The Late Show with Stephen Colbert στις 23 Απριλίου.

«Γράφω τους τελευταίους στίχους για τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο», δήλωσε ο Stipe, περιγράφοντας μάλιστα ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του άλμπουμ ως «τον ήχο ενός δέντρου που ακούει τον εαυτό του για πρώτη φορά». Όπως εξήγησε, ένας φίλος του ηχογράφησε ένα δέντρο στην αυλή του στη Τζόρτζια και του έπαιξε πίσω τον ήχο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που «θυμίζει Daft Punk», στο οποίο ο ίδιος σκοπεύει να προσθέσει στοιχεία από sea shanty.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Stipe και ο Colbert ερμήνευσαν αποσπάσματα από το παραδοσιακό “Drunken Sailor”, με τον μουσικό να αποκαλύπτει και έναν ιδιότυπο στίχο που προέκυψε από παρερμηνεία των αρχικών λέξεων, τον οποίο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Stipe παρουσίασε επίσης το νέο του single "The Rest of Ever", επιβεβαιώνοντας ότι ο δίσκος θα κυκλοφορήσει προς το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, χάρισε στον Colbert ένα ειδικό T-shirt για την εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ότι έχει δημιουργήσει περισσότερα από 200 αντίτυπα για την ομάδα της εκπομπής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Times, ο Stipe εξήγησε γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για την ολοκλήρωση του άλμπουμ, αναφέροντας ότι μετά τη διάλυση των R.E.M. ένιωσε την ανάγκη για μια παύση, ενώ παραδέχτηκε ότι η πίεση να σταθεί στο ύψος της προηγούμενης δισκογραφίας του αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο.

Με το άλμπουμ πλέον κοντά στην ολοκλήρωση, η πολυετής αναμονή φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της.