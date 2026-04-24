Oι The Bobby Lees επιστρέφουν με το άλμπουμ "New Self" και διασκευάζουν PJ Harvey

Οι The Bobby Lees ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο New Self, το οποίο αναμένεται στις 12 Ιουνίου από την Epitaph Records. Πρόκειται για το τέταρτο full-length του σχήματος από το Woodstock της Νέας Υόρκης και το πρώτο τους για το ιστορικό label της Καλιφόρνιας.

Το τρίο, με επικεφαλής τη Sam Quartin (φωνή, κιθάρα) και τους Macky Bowman (τύμπανα) και Kendall Wind (μπάσο), έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τον ωμό και απρόβλεπτο punk rock ήχο του. Η συνεργασία τους με την Epitaph είχε ήδη προαναγγελθεί το φθινόπωρο με το single “Napoleon”, ενώ ακολούθησε το ομώνυμο κομμάτι “New Self”, συνοδευόμενο από video γυρισμένο σε ένα παρακμιακό μοτέλ.

Όπως ανέφερε η Quartin, το “New Self” λειτουργεί σαν μια εξομολόγηση: «Είναι σαν μια σελίδα από το ημερολόγιό μου που αφήνω να τη διαβάσουν άγνωστοι. Είναι λίγο περίεργο να το μοιράζεσαι, αλλά δεν πειράζει. Όταν το γράφαμε, ακούγαμε πολύ hip-hop των late ‘90s και nu metal, και αυτό είπαμε και στον Dave Sardy πως θέλουμε να αποτυπωθεί στον ήχο».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες με τους Dave Sardy και Alex Pasco στην παραγωγή, και αναμένεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ηχητικό τους εύρος. Έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για το συγκρότημα, καθώς στα τέλη του 2023 είχαν ανακοινώσει παύση επ’ αόριστον λόγω οικονομικής πίεσης και των απαιτήσεων της ανεξάρτητης περιοδείας.

Καθοριστική για την επιστροφή τους υπήρξε μια απρόσμενη στήριξη: ο ηθοποιός Jason Momoa προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει το νέο τους άλμπουμ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη δημιουργία με καλύτερες συνθήκες.

Παράλληλα, οι The Bobby Lees δίνουν τώρα στη δημοσιότητα το "50ft", μια διασκευή στο "50ft Queenie" της PJ Harvey, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για πειραματισμό και ανατροπή που χαρακτηρίζει τη μέχρι τώρα πορεία τους.