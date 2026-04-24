Ο Thomas Bangalter ανακοινώνει το άλμπουμ "Mirage – Ballet for 16 Dancers"

Ο Thomas Bangalter επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Mirage – Ballet for 16 Dancers, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, συνεχίζοντας τη στροφή του προς πιο πειραματικές και διασταυρούμενες με την κλασική μουσική φόρμες μετά το τέλος των Daft Punk.

Το έργο περιγράφεται ως «μια εκτεταμένη και ατμοσφαιρική σύνθεση ηλεκτρονικού μινιμαλισμού» και δημιουργήθηκε ως συνοδευτικό για το ομώνυμο μπαλέτο των Damien Jalet και Kōhei Nawa, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γενεύη το 2025. Για τη σύνθεση του Mirage, ο Bangalter άντλησε έμπνευση από τις τεχνικές του ελληνογαλλικής πρωτοπορίας και συγκεκριμένα από το έργο του Ιάννη Ξενάκη.

Το πρώτο δείγμα του άλμπουμ, "Mirage: part II", θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου, ενώ έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ένα teaser που αποτυπώνει τους 16 χορευτές σε κυκλική διάταξη, με τις κινήσεις τους να διαθλώνται και να αποδομούνται οπτικά, προϊδεάζοντας για τη συνολική αισθητική του project.

Το Mirage αποτελεί συνέχεια της μετα-Daft Punk πορείας του Bangalter, που τον βρίσκει να κινείται ολοένα και πιο βαθιά σε υβριδικά πεδία μεταξύ ηλεκτρονικής, σύγχρονης μουσικής και performance. Είχαν προηγηθεί το Mythologies (2023), η συνεργασία με τον Damien Jalet στο CHIROPTERA, καθώς και η μουσική επένδυση της ταινίας Daaaaaalí! το 2024.