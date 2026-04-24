Ο Thomas Bangalter ανακοινώνει το άλμπουμ "Mirage – Ballet for 16 Dancers"

Νέο άλμπουμ στις 5 Ιουνίου, εμπνευσμένο από τον Ξενάκη και τη σύγχρονη χορογραφία, με πρώτο δείγμα το "Mirage: part II" στις 24 Απριλίου.

Thomas Bangalter
Avopolis Team

Ο Thomas Bangalter επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Mirage – Ballet for 16 Dancers, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, συνεχίζοντας τη στροφή του προς πιο πειραματικές και διασταυρούμενες με την κλασική μουσική φόρμες μετά το τέλος των Daft Punk.

Το έργο περιγράφεται ως «μια εκτεταμένη και ατμοσφαιρική σύνθεση ηλεκτρονικού μινιμαλισμού» και δημιουργήθηκε ως συνοδευτικό για το ομώνυμο μπαλέτο των Damien Jalet και Kōhei Nawa, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γενεύη το 2025. Για τη σύνθεση του Mirage, ο Bangalter άντλησε έμπνευση από τις τεχνικές του ελληνογαλλικής πρωτοπορίας και συγκεκριμένα από το έργο του Ιάννη Ξενάκη.

Το πρώτο δείγμα του άλμπουμ, "Mirage: part II", θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου, ενώ έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ένα teaser που αποτυπώνει τους 16 χορευτές σε κυκλική διάταξη, με τις κινήσεις τους να διαθλώνται και να αποδομούνται οπτικά, προϊδεάζοντας για τη συνολική αισθητική του project.

Το Mirage αποτελεί συνέχεια της μετα-Daft Punk πορείας του Bangalter, που τον βρίσκει να κινείται ολοένα και πιο βαθιά σε υβριδικά πεδία μεταξύ ηλεκτρονικής, σύγχρονης μουσικής και performance. Είχαν προηγηθεί το Mythologies (2023), η συνεργασία με τον Damien Jalet στο CHIROPTERA, καθώς και η μουσική επένδυση της ταινίας Daaaaaalí! το 2024.

 

Διαβάστε Ακόμα

Michael Stipe

Ο Michael Stipe ετοιμάζει το πρώτο του solo άλμπουμ για το 2026

Ο frontman των R.E.M. επιβεβαιώνει ότι το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του βρίσκεται στο τελικό...
The Bobby Lees

Oι The Bobby Lees επιστρέφουν με το άλμπουμ "New Self" και διασκευάζουν PJ Harvey

Το αμερικανικό punk τρίο ανακοινώνει νέο άλμπουμ για τον Ιούνιο μέσω Epitaph και δίνει στη...
Rudu Fest Athens

Rudu Fest Athens: Τριήμερη απόδραση στο ΠΛΥΦΑ πριν πιάσει λιμάνι στην Αμοργό

Λίγο πριν σαλπάρει για Αμοργό, το Rudu Fest κάνει μία στάση στο ΠΛΥΦΑ για την 5η του αθηναϊκή...

Featured

The Necks

The Necks: Η επιστροφή στην Αθήνα και το μυστήριο του ήχου τους

Λίγο πριν τη νέα τους εμφάνιση στην Αθήνα, οι The Necks μιλούν για αυτοσχεδιασμό, υπομονή και μια...
Freddie Gibbs

Το εκρηκτικό live του Freddie Gibbs στην Αθήνα

Στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ο Freddie Gibbs παρέδωσε ένα live ωμό, ακριβές και...
5 λόγοι που αγαπάμε τη Miranda July κι ανυπομονούμε να την απολαύσουμε στη Στέγη

5 λόγοι που αγαπάμε τη Miranda July κι ανυπομονούμε να την απολαύσουμε στη Στέγη

Κάνουμε μια βουτιά στο πληθωρικό και πρωτοποριακό σύμπαν της Miranda July με αφορμή την...

