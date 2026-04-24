MGK και Fred Durst ενώνουν δυνάμεις στο "FIX UR FACE" με επιστροφή στο nu-metal χάος

Το πρώτο νέο κομμάτι του Machine Gun Kelly μετά το "Lost Americana" φέρνει την ενέργεια των Limp Bizkit ξανά στο προσκήνιο, με video γυρισμένο σε τέσσερις πόλεις.

Ο MGK και ο Fred Durst των Limp Bizkit συνεργάζονται για πρώτη φορά δισκογραφικά στο "FIX UR FACE", ένα κομμάτι που επιστρέφει ευθέως στο ωμό, εκρηκτικό nu-metal ύφος των αρχών των 00s.

Πρόκειται για την πρώτη νέα κυκλοφορία του καλλιτέχνη μετά το άλμπουμ Lost Americana του 2025, ενώ η σχέση του με τον Durst μετρά πάνω από μια δεκαετία, από την κοινή τους περιοδεία το 2014. Παρότι είχαν μοιραστεί τη σκηνή στο παρελθόν, αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφουν μαζί υλικό στο στούντιο.

Το "FIX UR FACE" αντλεί ξεκάθαρα από τον ήχο που καθιέρωσαν οι Limp Bizkit, με έντονα thrash στοιχεία και επιθετική διάθεση, θυμίζοντας ιδιαίτερα το "Break Stuff", ένα κομμάτι που οι δύο πλευρές είχαν ερμηνεύσει ζωντανά μαζί το 2019 στο Λος Άντζελες.

Το single συνοδεύεται από video σε σκηνοθεσία του Sam Cahill, γυρισμένο σε στάσεις της περιοδείας Lost Americana, με εικόνες από Λονδίνο, Δουβλίνο, Βερολίνο και Λος Άντζελες, αποτυπώνοντας την ενέργεια της διαδρομής και το υβριδικό DNA του project.

 

