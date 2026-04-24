Πέθανε ο Taylor Kirk των Timber Timbre, ο αρχιτέκτονας του σκοτεινού folk-noir

Ο δημιουργός πίσω από τους Timber Timbre έφυγε στα 44, αφήνοντας μια υπνωτική δισκογραφία που ισορροπούσε ανάμεσα σε folk, blues και κινηματογραφική μελαγχολία.

Taylor Kirk
Εύη Παπαγιάννη

   

Ο Taylor Kirk, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας πίσω από το καναδικό σχήμα Timber Timbre, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Υπήρξε η κεντρική δημιουργική δύναμη του project, το οποίο κινήθηκε στα όρια του folk, του blues και μιας σκοτεινής,  κινηματογραφικής αισθητικής που συχνά περιγράφεται ως “gothic folk” ή “folk noir”.

 Από τα πρώτα, ανεξάρτητα Cedar Shakes και Medicinals μέχρι το καθοριστικό Timber Timbre του 2009 (που έφτασε μέχρι τη longlist του Polaris Music Prize), ο Kirk έχτισε έναν ήχο αναγνωρίσιμο από τα πρώτα δευτερόλεπτα: λιτός, υπνωτικός, με μια διαρκή αίσθηση απειλής να υποβόσκει. Με το Creep on Creepin’ On και το Hot Dreams—δύο δίσκους που έφτασαν μέχρι τις υποψηφιότητες των Juno Awards—η γραφή του έγινε ακόμη πιο εστιασμένη, σχεδόν κινηματογραφική, ενώ τα Sincerely, Future Pollution και Lovage έδειξαν πως αυτή η αισθητική δεν ήταν μια φάση, αλλά μια σταθερή, εσωτερική γλώσσα.  

Αυτό που χαρακτήριζε τη μουσική του Kirk ήταν η ατμοσφαιρική οικονομία, με μινιμαλιστικές ενορχηστρώσεις, υπνωτιστικοί ρυθμοί, φωνητική ερμηνεία με χαμηλότονη ένταση και μια μόνιμη αίσθηση υπόγειας απειλής ή μελαγχολίας. Η αισθητική του συχνά παρέπεμπε σε κινηματογραφικά σύμπαντα όπως το Twin Peaks ή το True Detective, κι έτσι δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική των Timber Timbre βρήκε συχνά τον δρόμο της σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές χρήσεις, λειτουργώντας σχεδόν ως αφηγηματικό εργαλείο.

Στο ελληνικό πλαίσιο, το κοινό γνώρισε και επανανακάλυψε το έργο του μέσα από την ένταξη του "Run From Me" στη δεύτερη σεζόν της σειράς Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, σε μια έντονα φορτισμένη σκηνή που ανέδειξε ιδανικά την υποβλητική δύναμη του κομματιού. Παράλληλα, ραδιοφωνικοί σταθμοί όπως ο En Lefko είχαν ήδη φέρει τη μουσική τους πιο κοντά στο ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα την περίοδο του Hot Dreams, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σταθερού, αν και “μυημένου”, ακροατηρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω εκπροσώπου του, «ο Taylor William Kirk, 44 ετών, από το Tορόντο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 14 Απριλίου. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή τη βαθιά απώλεια και θα μας λείψει απερίγραπτα».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Αγαπημένος γιος της Donna και του David, αδελφός της Caley και της Emma, θείος του Arden, σύντροφος της Linda, ανιψιός των Steve, Arlene, Randy και Les. Η μνήμη του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη μουσική του, που έχουμε την τύχη να κρατάμε για πάντα».

 

 

 

