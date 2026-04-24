Οι Front 242 αποχαιρετούν τη σκηνή με το "Black Out", το live ντοκουμέντο της τελευταίας τους περιοδείας

Μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες καθοριστικής παρουσίας στην electronic body music, οι Front 242 κλείνουν οριστικά το live κεφάλαιο της πορείας τους με το Black Out, την τελική ηχογραφημένη αποτύπωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Ancienne Belgique των Βρυξελλών τον Ιανουάριο του 2025, στην πατρίδα τους, και αποτυπώνει με ακρίβεια την ένταση, τη μηχανική πειθαρχία και τη σωματική ενέργεια που χαρακτήρισαν τις εμφανίσεις τους για γενιές ακροατών. Η περιοδεία εκτεινόταν σε περισσότερες από 40 συναυλίες μέσα σε έξι μήνες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, λειτουργώντας ως ένας σταδιακός αποχαιρετισμός.

«Με ένα βαρύ μείγμα συναισθημάτων ολοκληρώνουμε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Θέλουμε να μας θυμούνται δυνατούς και ενεργούς», ανέφερε το συγκρότημα κατά την ανακοίνωση της τελευταίας τους περιοδείας, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία μιας εξόδου χωρίς φθορά.

Το Black Out κυκλοφορεί σε πολλαπλές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων διπλό CD digipak με τρία bonus tracks ("MasterHit", "Soul Manager", "No Shuffle"), διπλό διάφανο βινύλιο, καθώς και μια περιορισμένη συλλεκτική έκδοση με επιπλέον υλικό. Παράλληλα, περιλαμβάνει για πρώτη φορά επίσημες ηχογραφήσεις νέων κομματιών που είχαν παρουσιαστεί ζωντανά τα τελευταία χρόνια, όπως τα "Generator", "Fix It" και "Hide & Seek".

Στη σκηνή, δίπλα στους Patrick Codenys, Jean-Luc De Meyer και Richard23, συμμετέχει ο Tim Kroker στα τύμπανα, ενώ τη μίξη και παραγωγή ανέλαβε ο David Baboulis (SOLDOUT).

Καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα της δισκογραφίας τους, από τις πρώτες industrial ρίζες έως τους ύστερους ύμνους του είδους, το Black Out λειτουργεί ταυτόχρονα ως αποχαιρετισμός και ως τελική επιβεβαίωση μιας μπάντας που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τίποτα λιγότερο από τη δική της εκδοχή του μέλλοντος. To άλμπουμ κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου.