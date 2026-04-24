Οι Korn επιστρέφουν με το "Reward The Scars"

Νέο κομμάτι χωρίς προειδοποίηση, εμπνευσμένο από το "Diablo IV", σηματοδοτεί την πρώτη τους κυκλοφορία μετά το "Requiem" του 2022.

Korn
Avopolis Team

Οι Korn κυκλοφόρησαν αιφνιδιαστικά το νέο τους κομμάτι "Reward The Scars", λίγες μόλις ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους ως headliners στο Sick New World 2026 στο Λας Βέγκας.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από το Diablo IV: Lord Of Hatred και αποτελεί μέρος του soundtrack της επερχόμενης επέκτασης του δημοφιλούς video game, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου. Με αυτή την κίνηση, το συγκρότημα από το Bakersfield επιστρέφει δισκογραφικά για πρώτη φορά μετά το Requiem του 2022.

Η απουσία τους από τη δισκογραφία δεν σήμαινε ποτέ πραγματική σιωπή. Με συνεχείς παγκόσμιες περιοδείες και την περσινή τους εμφάνιση ως headliners στο Download Festival, οι Korn παρέμειναν σταθερά παρόντες στο σύγχρονο metal τοπίο. Το "Reward The Scars" έρχεται τώρα να υπενθυμίσει ότι η σχέση τους με το σκοτάδι, είτε αυτό εκφράζεται μέσα από τη μουσική είτε μέσα από κόσμους όπως το Diablo, παραμένει ενεργή και δημιουργικά φορτισμένη.

 

