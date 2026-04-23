Πληροφορίες

Οι Duran Duran ξαναβρίσκονται με τον Nile Rodgers στο νέο single "Free To Love"

Οι synthpop θρύλοι επιστρέφουν με την πρώτη τους κυκλοφορία για το 2026, σε ένα funk-driven κομμάτι με σαφές μήνυμα ελευθερίας και αισιοδοξίας.

Duran Duran
Avopolis Team

Οι Duran Duran ενώνουν ξανά δυνάμεις με τον Nile Rodgers στο νέο τους single "Free To Love", σηματοδοτώντας την πρώτη τους νέα μουσική για το 2026. Το κομμάτι, με έντονες funk επιρροές, συνεχίζει τη μακρόχρονη δημιουργική σχέση του συγκροτήματος με τον θρύλο των Chic, που ξεκίνησε ήδη από το remix του "The Reflex" το 1984.

Το "Free To Love" συνοδεύεται από ένα βίντεο εμπνευσμένο από το Top Of The Pops, σε σκηνοθεσία του Jonas Åkerlund, με την Clara Amfo να εμφανίζεται ως παρουσιάστρια.

Ο Simon Le Bon περιγράφει το κομμάτι ως «disco για τη δεκαετία του 2020», τονίζοντας πως πρόκειται για ένα upbeat τραγούδι που μιλά για την ελευθερία και την ανάγκη να αγαπάμε τον σύγχρονο κόσμο αντί να τον απορρίπτουμε. Από την πλευρά του, ο Nick Rhodes υπογραμμίζει τη δυναμική συνεργασία με τον Nile Rodgers, κάνοντας λόγο για μια «ηλεκτρισμένη» χημεία που μεταφέρεται και στο μήνυμα του τραγουδιού: ειρήνη, ελπίδα και κατανόηση.

Ο ίδιος ο Nile Rodgers σημείωσε ότι η συνεργασία βασίζεται σε μια βαθιά κοινή αγάπη για τη μουσική και τις έννοιες που αυτή μεταφέρει, προσθέτοντας πως «η αληθινή αγάπη είναι ελεύθερη και άνευ όρων».

Με το "Free To Love", οι Duran Duran επιστρέφουν με έναν γνώριμο αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο ήχο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σύνδεση της pop με τη disco και τη συλλογική ανάγκη για θετικά μηνύματα.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Best of Network