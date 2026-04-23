Ο Tricky ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "Different When It’s Silent"

Ο Tricky ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο Different When It’s Silent, το οποίο αναμένεται στις 17 Ιουλίου μέσω της False Idols. Πρόκειται για το 15ο στούντιο άλμπουμ του και το πρώτο που κυκλοφορεί με το όνομά του μετά από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το άλμπουμ αποτελεί ένα άμεσο και συμπυκνωμένο έργο που επιστρέφει στον χαρακτηριστικό ήχο που καθόρισε την πορεία του από τα πρώτα του βήματα, ήδη από την εποχή του εμβληματικού Maxinquaye το 1995.

Το πρώτο δείγμα από τον δίσκο δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα, με τη συμμετοχή της Marta, μιας από τις πιο σταθερές συνεργάτιδές του τα τελευταία χρόνια.