Οι Bathing Suits κάνουν εκρηκτική είσοδο με το ντεμπούτο EP "KILL Bathing Suits"

Το ανερχόμενο σχήμα από το Λιντς συνδυάζει post-punk ένταση και club ενέργεια σε ένα δυναμικό πρώτο δείγμα που ήδη κερδίζει έδαφος στη βρετανική σκηνή.

Οι Bathing Suits, το τετραμελές συγκρότημα από το Λιντς, κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους με τίτλο KILL Bathing Suits μέσω της Underplay Recordings, σηματοδοτώντας μια δυναμική είσοδο στη σύγχρονη βρετανική σκηνή. Ως η πρώτη υπογραφή της νέας δισκογραφικής, η μπάντα παρουσιάζει έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση του post-punk και την ωμή, χορευτική ενέργεια της pop των αρχών των 2010s.

Η παραγωγή του EP υπογράφεται από τον Benny Howell (DJ Subaru), με το πεντά-track project να κινείται με ευκολία από το επτάλεπτο noise-trance "Empathy" μέχρι το νέο single "Swan Princess", ένα κομμάτι που συνδυάζει 4/4 ρυθμό με punk αισθητική.

Όπως αναφέρει η Freyja Blevins, φωνή και live drum machine της μπάντας, το "Swan Princess" γράφτηκε με στόχο να λειτουργεί τόσο στο live περιβάλλον όσο και στο dancefloor, επηρεασμένο εν μέρει από την πρόσφατη δουλειά των Model/Actriz.

Η ταυτότητα των Bathing Suits διαμορφώθηκε μέσα από την DIY σκηνή του Λιντς, σε υπόγεια club nights που οι ίδιοι διοργάνωναν, μεταφέροντας αυτή την ενέργεια και στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Ήδη, οι εκρηκτικές συναυλίες τους έχουν οδηγήσει σε sold-out shows και εμφανίσεις δίπλα σε ονόματα όπως οι Man/Woman/Chainsaw και Lava La Rue.

Με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το The Great Escape και το Green Man να ακολουθούν, και με υποστήριξη από μέσα όπως BBC Radio 1, BBC 6 Music και KEXP, οι Bathing Suits δείχνουν έτοιμοι να περάσουν από τα υπόγεια stages σε μεγαλύτερες σκηνές, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο που γεφυρώνει τον θόρυβο με τον παλμό της σύγχρονης club κουλτούρας.

 

