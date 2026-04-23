Πέθανε ο Gregg Foreman των Delta 72 και συνεργάτης της Cat Power

Ο Gregg Foreman, πρώην frontman των The Delta 72 και επί χρόνια συνεργάτης της Cat Power, πέθανε σε ηλικία 53 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις 21 Απριλίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Η είδηση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από καλλιτέχνες και συνεργάτες του. Ο Wesley Eisold (Cold Cave) τον αποχαιρέτησε μέσω Instagram, αναφέροντας: «Ήταν από εκείνους που περνούν από τη ζωή σου και τη μεταμορφώνουν. Έζησε μια ζωή που άλλοι απλώς φαντάζονται». Παράλληλα, ο ηθοποιός Michael Imperioli τον χαρακτήρισε «φανταστικό μουσικό και βαθιά ψυχικό καλλιτέχνη», υπογραμμίζοντας την ταπεινότητα και την καλοσύνη του.

Η Matador Records εξέφρασε επίσης τη θλίψη της για την απώλεια, στέλνοντας συλλυπητήρια σε οικογένεια, φίλους και συνεργάτες.

Γεννημένος το 1972 στη Φιλαδέλφεια, ο Foreman έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’90 ως ηγετική μορφή των The Delta 72, με τους οποίους κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ πριν τη διάλυσή τους το 2001. Στη συνέχεια, ανέπτυξε μια μακροχρόνια δημιουργική σχέση με την Cat Power, ενώ συνεργάστηκε με πλήθος σημαντικών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο James Williamson των Stooges, η Alison Mosshart και ο Bobby Gillespie.

Ως πληκτράς, συμμετείχε επίσης σε περιοδείες των The Gossip, ενώ συνεργάστηκε με τον Alan Vega των Suicide και την Kat Von D, αφήνοντας το δικό του, διακριτικό αλλά ουσιαστικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ανεξάρτητη μουσική σκηνή.