Πληροφορίες

Οι Boards of Canada επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Inferno" μετά από 13 χρόνια

Το εμβληματικό δίδυμο της Warp Records ανακοίνωσε την πέμπτη του δισκογραφική δουλειά, με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 29 Μαΐου.

Boards of Canada
Avopolis Team

Οι Boards of Canada επιβεβαίωσαν επίσημα την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Inferno, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσω της Warp Records τον επόμενο μήνα.

Ύστερα από εβδομάδες φημών και εικασιών, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο δείγμα μέσα από το project, το κομμάτι "Tape 05", ενισχύοντας την προσμονή γύρω από την επιστροφή του.

Το Inferno αποτελεί το πέμπτο άλμπουμ των Boards of Canada και το πρώτο τους εδώ και 13 χρόνια, μετά το Tomorrow’s Harvest του 2013. Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου.

Ακολουθεί το tracklist του άλμπουμ:

1. Introit

2. Prophecy At 1420 MHz

3. Hydrogen Helium Lithium Leviathan

4. Age Of Capricorn

5. Father And Son

6. Somewhere Right Now In The Future

7. Naraka

8. Acts Of Magic

9. Memory Death

10. The Word Becomes Flesh

11. Into The Magic Land

12. Blood In The Labyrinth

13. Deep Time

14. All Reason Departs

15. Arena Americanada

16. The Process

17. You Retreat In Time And Space

18. I Saw Through Platonia

Με το Inferno, οι Boards of Canada επιστρέφουν σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς, συνεχίζοντας να κινούνται στο δικό τους, ατμοσφαιρικό και μυστηριώδες ηχητικό σύμπαν.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Drake

Ο Drake έκρυψε την ημερομηνία του νέου του άλμπουμ σε παγόβουνο και οι fans το έσπασαν για να τη βρουν

Με έναν ακόμα θεαματικό τρόπο προώθησης, ο Drake αποκάλυψε έμμεσα την κυκλοφορία του "Iceman", με...
Dead Pioneers

Οι Dead Pioneers επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο single "No Kings"

Το punk σχήμα από το Ντένβερ ανακοινώνει τον τρίτο του δίσκο, συνεχίζοντας με ωμή ένταση και...

Featured

The Monochrome Set

The Monochrome Set – Lotus Bridge

Κομψό, ιδιόρρυθμο και διαρκώς γοητευτικό, το 17ο άλμπουμ των Monochrome Set είναι ένα μαγικό...

Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν...

Best of Network