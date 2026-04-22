Οι Boards of Canada επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Inferno" μετά από 13 χρόνια

Οι Boards of Canada επιβεβαίωσαν επίσημα την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Inferno, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσω της Warp Records τον επόμενο μήνα.

Ύστερα από εβδομάδες φημών και εικασιών, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο δείγμα μέσα από το project, το κομμάτι "Tape 05", ενισχύοντας την προσμονή γύρω από την επιστροφή του.

Το Inferno αποτελεί το πέμπτο άλμπουμ των Boards of Canada και το πρώτο τους εδώ και 13 χρόνια, μετά το Tomorrow’s Harvest του 2013. Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου.

Ακολουθεί το tracklist του άλμπουμ:

1. Introit

2. Prophecy At 1420 MHz

3. Hydrogen Helium Lithium Leviathan

4. Age Of Capricorn

5. Father And Son

6. Somewhere Right Now In The Future

7. Naraka

8. Acts Of Magic

9. Memory Death

10. The Word Becomes Flesh

11. Into The Magic Land

12. Blood In The Labyrinth

13. Deep Time

14. All Reason Departs

15. Arena Americanada

16. The Process

17. You Retreat In Time And Space

18. I Saw Through Platonia

Με το Inferno, οι Boards of Canada επιστρέφουν σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς, συνεχίζοντας να κινούνται στο δικό τους, ατμοσφαιρικό και μυστηριώδες ηχητικό σύμπαν.