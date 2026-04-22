Ο Drake έκρυψε την ημερομηνία του νέου του άλμπουμ σε παγόβουνο και οι fans το έσπασαν για να τη βρουν

Ένα γιγαντιαίο γλυπτό από πάγο εμφανίστηκε στις 20 Απριλίου σε χώρο στάθμευσης στο Τορόντο, με πρωτοβουλία του Drake, πυροδοτώντας αμέσως το ενδιαφέρον των fans του. Ο ράπερ είχε προαναγγείλει πως η ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου ένατου άλμπουμ του, Iceman, ήταν κρυμμένη κάπου μέσα στο παγωμένο κατασκεύασμα και θα αποκαλυπτόταν όταν αυτό έλιωνε.

Οι θαυμαστές του, ωστόσο, δεν περίμεναν. Με εργαλεία αλλά και γυμνά χέρια, άρχισαν να σπάνε τον πάγο, με τον Twitch streamer Kishka να εντοπίζει τελικά την ημερομηνία σε εξωτερικό τμήμα του γλυπτού μόλις μία ημέρα αργότερα: 15 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Drake.

Το Iceman θα αποτελέσει την πρώτη σόλο δουλειά του Drake μετά το For All the Dogs του 2023, αλλά και την πρώτη του κυκλοφορία μετά τη δημόσια και έντονη αντιπαράθεση με τον Kendrick Lamar. Ο ίδιος είχε προαναγγείλει το άλμπουμ από τις αρχές του περασμένου έτους, περιγράφοντάς το ως «μια άμεση συνομιλία με το κοινό που χρειάζεται να ακουστεί».

Στη συνέχεια, έδωσε μια πρώτη γεύση μέσα από livestreams στο YouTube, παρουσιάζοντας αποσπάσματα νέων κομματιών όπως τα "What Did I Miss?", "Which One" με τον Central Cee και "Dog House" με τους Yeat και Julia Wolf.

Παράλληλα, το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικό για τον Drake, με την κυκλοφορία του συνεργατικού άλμπουμ $ome $exy $ongs 4 U με τον PartyNextDoor, αλλά και με την απόρριψη από ομοσπονδιακό δικαστήριο της αγωγής δυσφήμισης που είχε καταθέσει κατά της Universal Music Group για την προώθηση του diss track "Not Like Us" του Kendrick Lamar.

Με το Iceman να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, ο Drake φαίνεται να συνεχίζει να παίζει όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και με τον τρόπο που την αποκαλύπτει.