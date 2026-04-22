Οι Dead Pioneers επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο single "No Kings"

Οι Dead Pioneers, το punk συγκρότημα από το Ντένβερ με επικεφαλής τον αυτόχθονα τραγουδιστή Gregg Deal, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου τους άλμπουμ με τίτλο Wagon Burner, το οποίο αναμένεται στις 26 Ιουνίου μέσω της Hassle Records.

Μετά το πρώτο δείγμα "Nazi Teeth", ένα ευθύ κατηγορώ απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και των λευκών υπερασπιστών, το συγκρότημα επιστρέφει με το νέο single "No Kings", στρέφοντας αυτή τη φορά την οργή του προς τις συντηρητικές πολιτικές.

Σύμφωνα με τον Gregg Deal, το "Wagon Burner" είναι ένα πιο συνεργατικό άλμπουμ, χωρίς να χάνει την επιθετικότητα και την τραχύτητά του, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο άμεσο και προσβάσιμο. Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης οι Cheap Perfume στο "Nazi Teeth", οι The Interrupters στο "Never Alone" και ο Jason Williamson των Sleaford Mods στο "The Worst Among Us".

Με το νέο τους υλικό, οι Dead Pioneers συνεχίζουν να συνδυάζουν τον punk ήχο με έντονο κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό, ενισχύοντας τη θέση τους ως μια από τις πιο αιχμηρές φωνές της σύγχρονης σκηνής.