Πέθανε ο Dave Mason, συνιδρυτής των Traffic και κιθαρίστας πίσω από ιστορικές ηχογραφήσεις

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Dave Mason, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που τον έφερε δίπλα σε Hendrix, Rolling Stones και George Harrison.

Avopolis Team

Ο Dave Mason, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Traffic, πέθανε στις 19 Απριλίου σε ηλικία 79 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του με σχετική ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του Dave Mason. Έζησε μια αξιοσημείωτη ζωή αφιερωμένη στη μουσική και στους ανθρώπους που αγαπούσε», ανέφερε η οικογένειά του.

Γεννημένος το 1946 στο Worcester της Αγγλίας, ο Mason υπήρξε προϊόν της εκρηκτικής μουσικής σκηνής του Birmingham των ’60s, όπου συναντήθηκε με τους Steve Winwood, Jim Capaldi και Chris Wood, ιδρύοντας μαζί τους τους Traffic. Παρότι αποχώρησε λίγο μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους "Mr Fantasy" το 1967, επέστρεψε για σύντομο διάστημα κατά τη δημιουργία του επόμενου άλμπουμ, χωρίς όμως να παραμείνει για πολύ.

Παρά τις επανειλημμένες συνεργασίες με το συγκρότημα, η σχέση του με τον Winwood δεν επέτρεψε ποτέ μια πλήρη επανένωση. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως ο Winwood του είχε πει κάποτε: «Δεν μου αρέσει ο τρόπος που γράφεις, που τραγουδάς, που παίζεις».

Την ίδια περίοδο, ο Mason είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους πιο περιζήτητους session κιθαρίστες της εποχής, συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις όπως το "All Along The Watchtower" του Jimi Hendrix, το "Street Fighting Man" των Rolling Stones και το "All Things Must Pass" του George Harrison. Συνεργάστηκε επίσης με ονόματα όπως οι Eric Clapton, Stephen Stills, Cass Elliot, Graham Nash, David Crosby, Paul McCartney & Wings και Don Felder.

Στα μέσα των ’90s εντάχθηκε για σύντομο διάστημα στους Fleetwood Mac, συμμετέχοντας στο άλμπουμ "Time" (1995) και στην περιοδεία της μπάντας, σε μια μεταβατική περίοδο για το συγκρότημα.

Η καριέρα του περιλαμβάνει και ιστορίες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, όπως η σχεδόν ένταξή του στους Jimi Hendrix Experience, αλλά και η αποχώρησή του από την Ringo Starr All-Starr Band το 1997 πριν καν ξεκινήσει η συνεργασία, λόγω συμβατικών δεσμεύσεων.

Ο ίδιος είχε περιγράψει την πορεία του το 2024 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι κάπως ο Forrest Gump της rock», υπογραμμίζοντας τις πολυάριθμες και καθοριστικές συνεργασίες του.

Παράλληλα, διατήρησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία, ξεκινώντας το 1970 με το άλμπουμ "Alone Together", το οποίο έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, ενώ η τελευταία του δουλειά, "A Shade of Blues", κυκλοφόρησε το 2023.

Το 2004 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Traffic, ενώ το 2024 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του "Only You & I Know".

Το 2025 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τις περιοδείες για λόγους υγείας, με την τελευταία του εμφάνιση να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του "Traffic Jam Tour" το 2024, το οποίο διακόπηκε πρόωρα μετά τη διάγνωση καρδιακού προβλήματος.

Ο Dave Mason αφήνει πίσω του ένα αποτύπωμα που διατρέχει δεκαετίες rock ιστορίας, από τη βρετανική ψυχεδέλεια μέχρι τις μεγαλύτερες ηχογραφήσεις της εποχής του.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Drake

Ο Drake έκρυψε την ημερομηνία του νέου του άλμπουμ σε παγόβουνο και οι fans το έσπασαν για να τη βρουν

Με έναν ακόμα θεαματικό τρόπο προώθησης, ο Drake αποκάλυψε έμμεσα την κυκλοφορία του "Iceman", με...
Dead Pioneers

Οι Dead Pioneers επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο single "No Kings"

Το punk σχήμα από το Ντένβερ ανακοινώνει τον τρίτο του δίσκο, συνεχίζοντας με ωμή ένταση και...
Dave Mason

Πέθανε ο Dave Mason, συνιδρυτής των Traffic και κιθαρίστας πίσω από ιστορικές ηχογραφήσεις

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Dave Mason, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που τον έφερε δίπλα σε...

