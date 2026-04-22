Ήττα των Kraftwerk στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για χρήση sample μετά από 30 χρόνια δικαστικής διαμάχης

Η διαμάχη επικεντρώνεται σε ένα σύντομο απόσπασμα του τραγουδιού του 1977, το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 1997 στο κομμάτι "Nur Mir" της Γερμανίδας ράπερ Sabrina Setlur, σε παραγωγή των Moses Pelham και Martin Haas.

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως εθνική διεκδίκηση πνευματικών δικαιωμάτων στη Γερμανία, με τα μέλη των Kraftwerk, Ralf Hütter και τον εκλιπόντα Florian Schneider, να δικαιώνονται αρχικά, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση του sample χωρίς άδεια συνιστούσε παραβίαση.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή αμφισβητήθηκε, ανατράπηκε και παραπέμφθηκε επανειλημμένα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU), οδηγώντας σε μια νομική διαμάχη διάρκειας σχεδόν τριών δεκαετιών σχετικά με τη ρύθμιση του sampling στην Ευρώπη.

Το 2019, μια απόφαση είχε ορίσει ότι η χρήση αναγνωρίσιμου αποσπάσματος από ηχογραφημένο τραγούδι μπορεί να συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν το sample τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο.

Πλέον, με νέα απόφαση που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα (14 Απριλίου) στο Δικαστήριο της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, κρίθηκε ότι ένα τραγούδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως «pastiche», εφόσον παραπέμπει σε μια υπάρχουσα ηχογράφηση με αναγνωρίσιμο αλλά μετασχηματισμένο τρόπο, παραμένοντας «ουσιωδώς διαφορετικό» από το πρωτότυπο και συμμετέχοντας σε έναν «καλλιτεχνικό ή δημιουργικό διάλογο» με αυτό.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ήττα για τους Kraftwerk, καθώς ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η χρήση του sample από τους Pelham και Haas εμπίπτει στην κατηγορία του "pastiche".

Παράλληλα, οι Kraftwerk ετοιμάζονται για την περιοδεία "Multimedia" σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, η οποία ξεκινά στις 17 Μαΐου από το Δουβλίνο και περιλαμβάνει συνολικά 17 εμφανίσεις, ανάμεσά τους και τρεις στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 4, 5 και 6 Ιουνίου, πριν ολοκληρωθεί στο Εδιμβούργο στις 9 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: «Οι Kraftwerk και τα πολυαγαπημένα τους ρομπότ επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με την διαρκώς αναβαθμισμένη περιοδεία "Multimedia", που ξεκίνησε το 2012 στο Museum of Modern Art της Νέας Υόρκης. Ένα μέρος performance, ένα μέρος ψηφιακή εγκατάσταση, το live των Kraftwerk αποτελεί ένα ακαταμάχητο οπτικοακουστικό και τεχνολογικό θέαμα».