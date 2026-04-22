Καλλιτέχνες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η πρωτοβουλία No Music for Genocide, που έχει ήδη κινητοποιήσει εκατοντάδες καλλιτέχνες να αποσύρουν τη μουσική τους από streaming πλατφόρμες στο Ισραήλ, δημοσίευσε νέα ανοιχτή επιστολή με αίτημα τον μποϊκοτάζ της Eurovision Song Contest, εξαιτίας της απόφασης να επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Την επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, οι Brian Eno, Massive Attack, Kneecap, Idles, Sigur Rós, Erika de Casier, Dry Cleaning, Mogwai, Macklemore, Primal Scream, Hot Chip, Smerz και Black Country, New Road, μαζί με εκατοντάδες ακόμη καλλιτέχνες. Όπως αναφέρεται, «για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ισραήλ θα “γιορτάζεται στη σκηνή”, παρά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη για την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία».

Οι υπογράφοντες καλούν «δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καλλιτέχνες, διοργανωτές προβολών, τεχνικούς και κοινό» να απέχουν από τον διαγωνισμό έως ότου η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αποκλείσει τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα KAN. «Αρνούμαστε να μείνουμε σιωπηλοί όταν η γενοκτονική βία του Ισραήλ λειτουργεί ως υπόκρουση που φιμώνει τις παλαιστινιακές ζωές», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Σύμφωνα με το κείμενο, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Σλοβενία και την Ολλανδία έχουν ήδη αποσυρθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας πως «οι καλλιτέχνες διαθέτουν συλλογική δύναμη και τη δυνατότητα της άρνησης», καλώντας σε ενεργή στάση απέναντι στην κατάσταση.

Η πρωτοβουλία στηρίζει την Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel, η οποία έχει απευθύνει αντίστοιχο κάλεσμα για μποϊκοτάζ της Eurovision ήδη από το 2024.

Ακολουθεί η επιστολή των καλλιτεχνών:

Τον φετινό Μάιο, εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν στις οθόνες τους τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα δουν το Ισραήλ να πανηγυρίζει στη σκηνή παρά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα, ενώ συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Ρωσίας για την παράνομη εισβολή της στην Ουκρανία.

Ως μουσικοί και εργαζόμενοι στον πολιτισμό, που πολλοί από εμάς διαμένουμε σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), απορρίπτουμε τη χρήση της Eurovision για τη συγκάλυψη και την κανονικοποίηση της γενοκτονίας, της πολιορκίας και της βίαιης στρατιωτικής κατοχής που ασκεί το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα καλέσματα των Παλαιστινίων προς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καλλιτέχνες, διοργανωτές προβολών, τεχνικά συνεργεία και θαυμαστές να μποϊκοτάρουν τη Eurovision έως ότου η EBU αποκλείσει τον συνένοχο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό KAN.

Επικροτούμε τις αποχωρήσεις που έγιναν για λόγους αρχής από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας, καθώς και τους πολλούς φιναλίστ εθνικών επιλογών που έχουν δεσμευθεί να αρνηθούν τη συμμετοχή στη Eurovision. Όπως οι καλλιτέχνες εναντιώθηκαν στην καταπίεση στη Νότια Αφρική, έτσι στεκόμαστε ενωμένοι και σήμερα.

Ο πρόεδρος του ισραηλινού καθεστώτος απαρτχάιντ Ισαάκ Χέρτζογκ – ο οποίος κατονομάζεται στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για υποκίνηση σε γενοκτονία – έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση πιέσεων προς τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ώστε να μην αποκλείσουν το Ισραήλ από τον διαγωνισμό, την πιο δημοφιλή ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο.

Οι υποκριτικές αντιδράσεις της EBU απέναντι στα εγκλήματα της Ρωσίας και του Ισραήλ έχουν καταρρίψει κάθε ψευδαίσθηση περί της δήθεν «ουδετερότητας» της Eurovision. Το 2022, η EBU δήλωσε ότι η παρουσία της Ρωσίας θα «έβλαπτε τη φήμη του διαγωνισμού».

Ωστόσο, περισσότεροι από 30 μήνες γενοκτονίας στη Γάζα – μαζί με την εθνοκάθαρση και την αρπαγή γης στην πολιορκούμενη Δυτική Όχθη – δεν θεωρούνται επαρκείς λόγοι για την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.

Πώς μπορεί οποιοσδήποτε καλλιτέχνης ή φίλος της Eurovision να συμμετάσχει με καθαρή συνείδηση στην επόμενη διοργάνωση του διαγωνισμού στην Αυστρία, εν μέσω των αμερικανοϊσραηλινών σχεδιασμών για υπερ-επιτηρούμενα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη «Νέα Γάζα»; Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η παθητική σιωπή δεν αποτελεί επιλογή.

Αρνούμαστε να σιωπήσουμε όταν η γενοκτονική βία του Ισραήλ γίνεται το ηχητικό υπόβαθρο που φιμώνει τις ζωές των Παλαιστινίων. Όταν παιδιά σε ισραηλινές φυλακές υφίστανται ξυλοδαρμούς επειδή σιγοτραγουδούν μια μελωδία. Όταν σχεδόν κάθε σκηνή, στούντιο, βιβλιοπωλείο και πανεπιστήμιο στη Γάζα έχει μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων, κάτω από τους οποίους παραμένουν τα σφαγιασμένα σώματα χωρίς να έχουν ακόμα ανασυρθεί και ταφεί με αξιοπρέπεια.

Ως καλλιτέχνες, αναγνωρίζουμε τη δύναμη της συλλογικής μας δράσης και την ισχύ της άρνησης. Αρνούμαστε να σιωπήσουμε. Αρνούμαστε να είμαστε συνένοχοι. Καλούμε και άλλους στον κλάδο μας να ενωθούν μαζί μας. Και στεκόμαστε αλληλέγγυοι με κάθε έντιμη προσπάθεια για τον τερματισμό της συνενοχής σε κάθε κλάδο.

Καμία σκηνή για τη γενοκτονία. #BoycottEurovision.