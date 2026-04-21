Οι Punchbag κυκλοφόρησαν το νέο EP "I Am Obsessed"

Οι Punchbag, το αδελφικό ντουέτο των Clara και Anders Bach από το Νότιο Λονδίνο, παρουσιάζουν το νέο τους EP I Am Obsessed, μια δεκαπεντάλεπτη κυκλοφορία που παντρεύει pop, punk, rave και indie rock σε αυτό που οι ίδιοι περιγράφουν ως "hopecore".

Ο όρος μπορεί να μοιάζει παιχνιδιάρικος, όμως ο ήχος τους είναι ξεκάθαρος: δυναμική ηλεκτρονική ποπ με αναφορές στην αισθητική που διαμόρφωσαν καλλιτέχνες όπως ο Calvin Harris και η Charli XCX στα 2010s. Το αποτέλεσμα ακούγεται σαν χαμένη κασέτα από το 2012 που βρέθηκε ξανά σήμερα, με φρέσκια ένταση και σύγχρονη ματιά.

Θεματικά, το I Am Obsessed εξερευνά το βάρος της καθημερινής υπερφόρτωσης, από τα αντικείμενα που στοιβάζονται στα δωμάτια μέχρι το ψυχικό clutter που συσσωρεύεται στο μυαλό. Το εναρκτήριο "What’s in My Bag" χρησιμοποιεί το περιεχόμενο μιας τσάντας ως μεταφορά για την υπερκατανάλωση και την ανάγκη να κρατάμε τα πάντα "για κάθε ενδεχόμενο", πάνω σε χορευτικό beat με έντονη νοσταλγία για την εποχή των Icona Pop.

Στο "Pile of Clothes", οι Punchbag μετατρέπουν ένα σωρό από πεταμένα ρούχα σε εικόνα άγχους και κατάθλιψης, ενώ το ομώνυμο φινάλε ξεκινά ως πιανιστική μπαλάντα και κορυφώνεται σε εκρηκτική εξομολόγηση γύρω από την εμμονή και τη συναισθηματική προσκόλληση.

Με το I Am Obsessed, οι Punchbag αποδεικνύουν πως ξέρουν να δραματοποιούν το καθημερινό και να μετατρέπουν τις μικρές νευρώσεις της ζωής σε εκρηκτικά pop τραγούδια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της βρετανικής σκηνής δείχνει έτοιμο να ακουστεί πολύ περισσότερο.