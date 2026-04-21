Οι pyncher παρουσιάζουν το εκρηκτικό νέο single "One Day"

Οι pyncher ανακοίνωσαν την υπογραφή τους στη Heist or Hit, την cult βρετανική δισκογραφική που έχει φιλοξενήσει ονόματα όπως οι Westside Cowboy και οι Her’s, συνοδεύοντας την είδηση με την κυκλοφορία του νέου single "One Day".

Το κουαρτέτο από το Μάντσεστερ έρχεται από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εμφάνιση στο BBC 6 Music Festival και δείχνει έτοιμο να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική του. Το "One Day" είναι ένα κομμάτι γεμάτο ένταση και ηλεκτρισμό, που συνδυάζει την drum machine ορμή των Strokes με την fuzz παραμόρφωση και την garage ακατέργαστη ενέργεια του Ty Segall.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε με τον παραγωγό Alex Greaves στο The Nave του Λιντς και ξεχωρίζει για τον βρόμικο, παραμορφωμένο ήχο του, αλλά και για ένα ιδιόρρυθμο solo που γεννήθηκε τυχαία μέσα από ένα χαλασμένο πετάλι.

Στιχουργικά, το "One Day" κινείται γύρω από τη φθορά των σχέσεων και την αναπόφευκτη απομάκρυνση των ανθρώπων. Όπως εξηγεί ο τραγουδιστής Sam Blakely, το κομμάτι μιλά για το πώς οι άνθρωποι αλλάζουν και μεγαλώνουν, όσο κι αν κάποιες φορές θα θέλαμε να κρατήσουμε τα πράγματα όπως ήταν.

Μέρος μιας ανανεωμένης σκηνής του Μάντσεστερ μαζί με συγκροτήματα όπως οι TTSSFU και Martial Arts, οι pyncher κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή, με στήριξη από μέσα όπως The Guardian, DIY και The Line of Best Fit. Με ευρωπαϊκή περιοδεία και γεμάτο καλοκαιρινό πρόγραμμα φεστιβάλ μπροστά τους, το "One Day" μοιάζει με δήλωση προθέσεων από μια μπάντα που ανεβαίνει γρήγορα στην indie ιεραρχία του Ηνωμένου Βασιλείου.