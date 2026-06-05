Πληροφορίες

Αννίτα Κουτσουβέλη: Επανακυκλοφορία για ένα από τα πιο σπάνια singles της ελληνικής ψυχεδέλειας των 70s

"Η Χλόη Περιμένει / Τυλιγμένοι στο Χάος"  κυκλοφορεί για πρώτη φορά μετά το  1971 σε 7'' βινύλιο.  

Αννίτα Κουτσουβέλη
Avopolis Team

Μετά από 55 χρόνια, ένα από τα σπάνια singles της ελληνικής ψυχεδελικής φολκ επανακυκλοφορεί από τη Veego Records. Πρόκειται για το τραγούδι "Η Χλόη Περιμένει / Τυλιγμένοι στο Χάος" της Αννίτας Κουτσουβέλη, που πρωτοκυκλοφόρησε από τη Minerva το 1971.

Στην εποχή του, το τραγούδι πέρασε απαρατήρητο από τα παιδιά των λουλουδιών, για να αποκτήσει πολύ αργότερα cult status, όταν συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Ελληνικό Ροκ Διαδρομές 70s, στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Από εκεί, ξεκίνησε και η αναζήτηση για αυτό το χαμένο διαμαντάκι της ελληνικής ψυχεδέλειας, που κερδίσε και μία «τρίτη ζωή», όταν ακούστηκε το 2020 στην ταινία Electric Swan της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

Τώρα, στα χέρια λίγων τυχερών νοσταλγών θα βρεθεί ένα από τα 150 μόνο αντίτυπα αυτής της περιορισμένη έκδοσης.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Nightshift Superstar: Στο νέο single των Muse, η φάση είναι disco και funk

"Nightshift Superstar": Στο νέο single των Muse, η φάση είναι disco και funk

Το 3o single του album "The Wow! Signal" προσγειώθηκε για να μας φτιάξει τη διάθεση.
Το STEGI.RADIO επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως 12-28 Ιουνίου

Το STEGI.RADIO επιστρέφει στο Πεδίον του Άρεως 12-28 Ιουνίου

STEGI.RADIO: Live From The Park - Ένα δωρεάν μουσικό φεστιβάλ γεμάτο DJs, live sets και...
Αννίτα Κουτσουβέλη

Αννίτα Κουτσουβέλη: Επανακυκλοφορία για ένα από τα πιο σπάνια singles της ελληνικής ψυχεδέλειας των 70s

"Η Χλόη Περιμένει / Τυλιγμένοι στο Χάος"  κυκλοφορεί για πρώτη φορά μετά το  1971 σε 7'' βινύλιο....

Featured

Βασίλης Ράλλης – Όχι Άλλα Δάκρυα

Βασίλης Ράλλης – Όχι Άλλα Δάκρυα

Στο "Όχι Άλλα Δάκρυα" ο Βασίλης Ράλλης συνεχίζει την πολυσχιδή πορεία του εξερευνώντας darkwave...
Billy Preston

Billy Preston: O πέμπτος Beatle

20 χρόνια μετά τον θάνατό του Billy Preston, ο Θανάσης Μήνας θυμάται αυτόν χαρισματικό οργανίστα...
The Twilight Sad

The Twilight Sad – It's the Long Goodbye

Οι The Twilight Sad επιστρέφουν με ένα άλμπουμ στο οποίο ο James Graham διαπραγματεύεται ανοιχτά...

Best of Network