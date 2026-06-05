Αννίτα Κουτσουβέλη: Επανακυκλοφορία για ένα από τα πιο σπάνια singles της ελληνικής ψυχεδέλειας των 70s

Μετά από 55 χρόνια, ένα από τα σπάνια singles της ελληνικής ψυχεδελικής φολκ επανακυκλοφορεί από τη Veego Records. Πρόκειται για το τραγούδι "Η Χλόη Περιμένει / Τυλιγμένοι στο Χάος" της Αννίτας Κουτσουβέλη, που πρωτοκυκλοφόρησε από τη Minerva το 1971.



Στην εποχή του, το τραγούδι πέρασε απαρατήρητο από τα παιδιά των λουλουδιών, για να αποκτήσει πολύ αργότερα cult status, όταν συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Ελληνικό Ροκ Διαδρομές 70s, στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Από εκεί, ξεκίνησε και η αναζήτηση για αυτό το χαμένο διαμαντάκι της ελληνικής ψυχεδέλειας, που κερδίσε και μία «τρίτη ζωή», όταν ακούστηκε το 2020 στην ταινία Electric Swan της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

Τώρα, στα χέρια λίγων τυχερών νοσταλγών θα βρεθεί ένα από τα 150 μόνο αντίτυπα αυτής της περιορισμένη έκδοσης.