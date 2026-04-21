Οι Man/Woman/Chainsaw ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους "Cannonball"

Η πιο ανήσυχη art-punk φωνή του σύγχρονου Λονδίνου ετοιμάζει το πρώτο της άλμπουμ. Οι Man/Woman/Chainsaw αποκαλύπτουν το "Cannonball" και δίνουν στη δημοσιότητα το φιλόδοξο νέο single "Nosedive".

Man/Woman/Chainsaw
Avopolis Team

Οι Man/Woman/Chainsaw ανακοίνωσαν επίσημα το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο "Cannonball", το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου μέσω της Fiction Records, της ιστορικής δισκογραφικής που έχει συνδέσει το όνομά της με καλλιτέχνες όπως οι Cure και η St. Vincent.

Μαζί με την ανακοίνωση, το λονδρέζικο σχήμα έδωσε στη δημοσιότητα και το νέο single "Nosedive", ένα εξάλεπτο, synth-driven κομμάτι που αποτυπώνει την αισθητή εξέλιξη του ήχου τους. Το τραγούδι κινείται ανάμεσα στη χορευτική ένταση του dance-punk και την ωμή κιθαριστική ενέργεια που τους καθιέρωσε στην underground σκηνή, θυμίζοντας στιγμές από LCD Soundsystem αλλά με τη δική τους θεατρική ταυτότητα.

Το "Cannonball" ηχογραφήθηκε στα θρυλικά RAK Studios με τους παραγωγούς Seth Evans (Geordie Greep) και Margo Broom (Fat White Family), με το συγκρότημα να υπόσχεται έναν καθαρότερο και πιο μεγαλεπήβολο ήχο που αιχμαλωτίζει το χάος και την ένταση της πρώιμης ενηλικίωσης.

Για το "Nosedive", η τραγουδίστρια Emmie-May εξηγεί πως πρόκειται για ένα τραγούδι γύρω από την ανάγκη για παρηγοριά και ελευθερία μέσα σε μια σχέση, χρησιμοποιώντας ως μεταφορά ένα τραυματισμένο πουλί που αναζητά καταφύγιο.

Η κυκλοφορία θα συνοδευτεί από ειδικές φυσικές εκδόσεις σε βινύλιο, ενώ όλα δείχνουν πως οι Man/Woman/Chainsaw αφήνουν οριστικά πίσω το στάδιο του hype και περνούν στη φάση μιας μπάντας με πραγματικό εκτόπισμα.

 

 

Man/Woman/Chainsaw

Οι Man/Woman/Chainsaw ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους "Cannonball"

Η πιο ανήσυχη art-punk φωνή του σύγχρονου Λονδίνου ετοιμάζει το πρώτο της άλμπουμ. Οι...
