10 χρόνια χωρίς τον Prince, νέο ακυκλοφόρητο single ανοίγει ξανά το θρυλικό vault

Ενόψει της 10ης επετείου από τον θάνατο του Prince (21 Απριλίου 2026), η NPG Records του Prince, σε συνεργασία με τη Legacy Recordings, κυκλοφορεί το νέο single και μουσικό βίντεο "With This Tear", μια προηγουμένως ακυκλοφόρητη ηχογράφηση στούντιο από το θρυλικό vault του Prince, διαθέσιμη τώρα.

Το "With This Tear" ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 1991 στο Paisley Park και έχει πλέον μιξαριστεί και γίνει mastering εκ νέου από τον υποψήφιο για βραβείο GRAMMY μηχανικό ήχου/παραγωγό Chris James, πρώην μηχανικό του Prince, με συμμετοχές σε έργα όπως τα HITnRUN Phase Two, Art Official Age και Plectrumelectrum. Το κομμάτι περιλαμβάνει τον Prince στην παραγωγή, την ενορχήστρωση, τη σύνθεση και την εκτέλεση όλων των οργάνων.

Λίγο μετά τη δημιουργία του, ο Prince προσέφερε το τραγούδι στη Céline Dion, η οποία ηχογράφησε και κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή το 1992. Το κομμάτι αυτό αποτελεί την αρχή μιας σειράς ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων του Prince, που έχουν προγραμματιστεί για κυκλοφορία μέσα στη χρονιά, στο πλαίσιο ενός άλμπουμ του Prince που δεν είχε ποτέ κυκλοφορήσει.

Η κυκλοφορία συμπίπτει με την ετήσια εκδήλωση «A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember», που πραγματοποιείται στις 21 Απριλίου στο Paisley Park, τιμώντας την επέτειο του θανάτου του Prince. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει δημόσιες ξεναγήσεις, κοινοτική συγκέντρωση στο NPG Music Club με δραστηριότητες όπως origami περιστεριών και μνημειακό φράχτη, επιμελημένο χώρο ακρόασης και τελετή φωτισμού κεριών στις 4:21 μ.μ., η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Οι βραδινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ειδική ξενάγηση walkthrough στο Paisley Park και προβολή της ταινίας Prince in Concert.

Η κυκλοφορία προηγείται του Prince Celebration «10th Anniversary Celebration of Life», μιας πενθήμερης παγκόσμιας συνάντησης που τιμά τη διαχρονική κληρονομιά του Prince και θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Ιουνίου 2026 στο Paisley Park και στο κέντρο της Μινεάπολης.

Πρόσφατα ανακοινωμένα highlights του προγράμματος περιλαμβάνουν ζωντανές εμφανίσεις, αποκλειστική πρόσβαση σε ακυκλοφόρητη μουσική, σπάνιες προβολές συναυλιών, καθηλωτικές εμπειρίες για τους fans και πάνελ με τους στενότερους συνεργάτες του Prince, καθώς και αφιερώματα στα εμβληματικά άλμπουμ Parade, Emancipation, The Rainbow Children, Chaos and Disorder και 3121.

Στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει το Downtown Block Party στο Prince Mural, με δωρεάν, για όλες τις ηλικίες κοινοτικό Sing-Along στις 6 Ιουνίου, όπου χιλιάδες fans θα συγκεντρωθούν για ένα μεγάλης κλίμακας συμμετοχικό αφιέρωμα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Prince, με ζωντανή μπάντα και μαζική χορωδία.

Για πρώτη φορά, μέλη των NPG και The Revolution θα γιορτάσουν μαζί τον Prince επί σκηνής, συμπεριλαμβανομένων των Bobby Z και Lisa Coleman, μαζί με τους Morris Hayes, Tevin Campbell, Tony M, Levi Seacer, Sonny T, Cora Coleman, Cassandra O’Neal, Greg Boyer και Kenni Holmen.

Ειδικοί καλεσμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας περιλαμβάνουν τους Chaka Khan, Morris Day, Miguel, Kat Graham, Tevin Campbell, Sounds of Blackness, Bilal και τον πρόσφατα προστεθέντα El DeBarge, με περισσότερες ανακοινώσεις να ακολουθούν.

Επιπλέον εμφανίσεις περιλαμβάνουν τον πρωταγωνιστή του μιούζικαλ Purple Rain, Kris Kollins, καθώς και το New Artist Showcase, που αναδεικνύει τη νέα γενιά ταλέντων εμπνευσμένων από την κληρονομιά του Prince. Φέτος επιστρέφει επίσης το DJ Dance Kickoff στο First Avenue, μαζί με πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Paisley Park.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν αποκλειστικές παρουσιάσεις ακυκλοφόρητου υλικού και σπάνιου αρχειακού περιεχομένου, προσφέροντας βαθύτερη κατανόηση της δημιουργικής διαδικασίας και του vault του Prince. Οι VIP εμπειρίες θα περιλαμβάνουν ξεναγήσεις με οδηγό στο Paisley Park, επιμελημένες γαστρονομικές εμπειρίες, Sunday Gospel Brunch και επιπλέον οικείες εκδηλώσεις σχεδιασμένες για να φέρουν τους fans πιο κοντά από ποτέ στην κληρονομιά.