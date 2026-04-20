Paul McCartney και Ringo Starr ξανά μαζί σε νέο τραγούδι

Ο Paul McCartney ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του σόλο άλμπουμ The Boys Of Dungeon Lane στις 29 Μαΐου και, όπως έγινε γνωστό, ο δίσκος θα περιλαμβάνει νέα συνεργασία με τον Ringo Starr.

Το άλμπουμ θα είναι το πρώτο του μετά το McCartney III του 2020 και περιγράφεται ως η πιο εσωτερική και προσωπική δουλειά του μέχρι σήμερα. Μέσα από τα τραγούδια του, ο McCartney επιστρέφει σε άγνωστες μέχρι σήμερα μνήμες από τα νεανικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, πολύ πριν ο κόσμος μάθει τη λέξη Beatlemania.

Η νέα σύμπραξη με τον Ringo Starr έρχεται μέσα από το τραγούδι “Home To Us”, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παραπέμπει στον κλασικό ήχο των Beatles. Οι δύο παλιοί συνοδοιπόροι μοιράζονται τις φωνές στίχο προς στίχο, ενώ ο Starr συμμετέχει και στα τύμπανα.

Το κομμάτι reportedly περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές από την Chrissie Hynde και τη Sharleen Spiteri, ενώ ο McCartney αποκάλυψε πως η εμπλοκή του Starr προέκυψε αρκετά αργά στη διαδικασία. Όπως δήλωσε, τον κάλεσε στο στούντιο του παραγωγού Andrew Watt, όπου ο Ringo ηχογράφησε αρχικά λίγα μέρη στα drums. Στη συνέχεια υπήρξαν παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις, μέχρι το τραγούδι να πάρει την τελική του μορφή με πρόσθετα φωνητικά και νέα τύμπανα από τον Starr.

Το The Boys Of Dungeon Lane παρουσιάζει τον McCartney σε μια σπάνια ευάλωτη και ειλικρινή στιγμή, γράφοντας για την παιδική του ηλικία στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, για την αντοχή των γονιών του, αλλά και για τις πρώτες περιπέτειες με τον John Lennon και τον George Harrison όταν όλα ήταν ακόμη πιθανά.

Πρώτο δείγμα από τον δίσκο ήταν το πρόσφατο single “Days We Left Behind”, μια τρυφερή αναδρομή στις μέρες των καπνισμένων μπαρ και των φτηνών κιθαρών.

Όταν οι περισσότεροι θρύλοι ανακυκλώνουν τη μυθολογία τους, ο McCartney δείχνει να κάνει κάτι πιο δύσκολο: να επιστρέφει στο παρελθόν όχι για να δοξαστεί, αλλά για να το καταλάβει. Και όταν δίπλα του βρίσκεται ξανά ο Ringo, η ιστορία αποκτά και πάλι ρυθμό.