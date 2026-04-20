Πληροφορίες

Nancy Sinatra κατά Trump για το "My Way"

Η κόρη του Frank Sinatra αντέδρασε δημόσια μετά την ανάρτηση του Donald Trump με βίντεο του “My Way”, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για την πολιτική χρήση της μουσικής.

Nancy Sinatra
Avopolis Team

Η Nancy Sinatra επιτέθηκε δημόσια στον Donald Trump μετά τη χρήση αποσπάσματος με τον πατέρα της, Frank Sinatra, να ερμηνεύει το κλασικό “My Way”.

Το περασμένο Σάββατο (18 Απριλίου), ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social ένα σχεδόν τετράλεπτο βίντεο με ζωντανή εκτέλεση του ιστορικού τραγουδιού, χωρίς καμία συνοδευτική εξήγηση. Η ανάρτηση προκάλεσε ερωτήματα και εικασίες, ιδιαίτερα λόγω της χρονικής συγκυρίας και των διεθνών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Nancy Sinatra απάντησε μέσω X με δύο λέξεις που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου: «This is a sacrilege» ("Αυτό είναι ιεροσυλία"). Σε συνέχεια της συζήτησης, όταν χρήστης τη ρώτησε αν μπορεί να γίνει κάτι για να αφαιρεθεί το post, εκείνη απάντησε πως δυστυχώς όχι, σημειώνοντας ότι μόνο οι εκδότες των δικαιωμάτων μπορούν να παρέμβουν.

Παράλληλα, αναδημοσίευσε σχόλια θαυμαστών που υποστήριζαν πως ο Frank Sinatra δεν θα συμφωνούσε ποτέ με τις πολιτικές και τη δημόσια στάση του Trump. Σε ένα από αυτά αναφερόταν ότι ο Sinatra «απεχθανόταν τον Donald Trump», ενώ σε άλλο κάποιος χρήστης πρόσθεσε δηκτικά: «Ο Trump μπορεί να αγαπά τον Sinatra, αλλά ο Sinatra δεν αγαπούσε τον Trump».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σχέση του Trump με τη μουσική προκαλεί αντιδράσεις. Στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις είχε χρησιμοποιήσει τραγούδια όπως τα “You Can’t Always Get What You Want” και “Start Me Up”, οδηγώντας τους Rolling Stones, όπως και καλλιτέχνες όπως η Adele, ο Neil Young και ο Steven Tyler, να ζητήσουν δημόσια να σταματήσει.

Η υπόθεση θυμίζει για ακόμη μία φορά πως τα τραγούδια δεν είναι απλό ντεκόρ για πολιτικές σκηνές. Κουβαλούν ιστορία, πρόθεση και συχνά τη βούληση των δημιουργών τους. Και όταν κάποιος τα χρησιμοποιεί αυθαίρετα, η μελωδία μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο σύγκρουσης.

 

