Tanya Donelly και Chris Brokaw ενώνουν δυνάμεις στο νέο EP "The Undone Is Done Again"

Δύο εμβληματικές μορφές της alternative σκηνής της Βοστώνης παρουσιάζουν κοινό EP με σύγχρονες αναγνώσεις μεσαιωνικής μουσικής.

Tanya Donelly και Chris Brokaw
Avopolis Team

Δύο ιστορικές φιγούρες της αμερικανικής alternative σκηνής συναντιούνται σε ένα νέο, απρόσμενο project. Η Tanya Donelly, γνωστή από τους Belly, Throwing Muses και The Breeders, και ο Chris Brokaw των Come και Codeine, αλλά και σταθερός συνεργάτης του Thurston Moore, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του κοινού τους EP The Undone Is Done Again.

Το EP κυκλοφόρησε την Παρασκευή 17 Απριλίου, με 4 κομμάτια, μέσω της Fire Records, ενώ διατέθηκε και σε ειδική έκδοση βινυλίου στο πλαίσιο του Record Store Day 2026.

Το έργο κινείται σε μια ασυνήθιστη κατεύθυνση, παρουσιάζοντας σύγχρονες επανερμηνείες μεσαιωνικών μουσικών θεμάτων. Η φωτεινή, χαρακτηριστική φωνή της Donelly συναντά το ατμοσφαιρικό και εξαιρετικά λεπτοδουλεμένο κιθαριστικό παίξιμο του Brokaw, δημιουργώντας έναν ήχο που κοιτάζει ταυτόχρονα προς το παρελθόν και το παρόν.

Η Donelly ανέφερε πως η ιδέα γεννήθηκε όταν ζήτησε από τον Brokaw να συνεργαστούν για μία ή δύο εμφανίσεις σε εκδήλωση κοινής τους φίλης, με τον ίδιο να προτείνει κάτι εντελώς απρόσμενο: την ερμηνεία ενός μεσαιωνικού λατινικού ύμνου. «Ήταν κάτι τελείως καινούριο για μένα», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Brokaw εξήγησε πως άκουγε τότε το νορβηγικό φωνητικό σύνολο Medieval Trio και αυθόρμητα πρότεινε να δοκιμάσουν ένα μεσαιωνικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Όπως είπε, ένιωσε πως βρήκαν αμέσως «μια νέα γλώσσα, έναν νέο ήχο, μια νέα διάλεκτο», προσθέτοντας πως η φωνή της Donelly ακούγεται εδώ σε «εντελώς άλλο επίπεδο».

Με αφορμή την κυκλοφορία, το ντουέτο θα πραγματοποιήσει την άνοιξη σειρά εμφανίσεων σε μικρούς, ατμοσφαιρικούς χώρους σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και άλλες περιοχές.

Όταν πολλά reunion projects ανακυκλώνουν παλιές φόρμες, η σύμπραξη Donelly και Brokaw επιλέγει κάτι πιο θαρραλέο: να ψάξει νέο έδαφος μέσα σε πολύ παλιές σκιές.

 

