Oι Dead Can Dance κυκλοφόρησαν νέο single με τίτλο "Death Cults"

Το εμβληματικό δίδυμο συνεχίζει τη δισκογραφική του επιστροφή με δεύτερο νέο κομμάτι μέσα σε λίγες εβδομάδες, βυθισμένο στις γνώριμες σκοτεινές τελετουργικές του ατμόσφαιρες.

Dead Can Dance
Avopolis Team

Οι Dead Can Dance συνεχίζουν τη διακριτική αλλά σταθερή επιστροφή τους, δίνοντας την περασμένη Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στη δημοσιότητα το νέο single “Death Cults”.

Πρόκειται για το δεύτερο νέο κομμάτι που παρουσιάζουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά το “Our Day Will Come”, επιβεβαιώνοντας πως οι Brendan Perry και Lisa Gerrard έχουν επιστρέψει δημιουργικά, χωρίς θόρυβο αλλά με σαφή συνέπεια.

Όπως και η προηγούμενη κυκλοφορία, το “Death Cults” εμφανίστηκε χωρίς καμία προειδοποίηση ή προωθητική καμπάνια, ακολουθώντας μια λογική άμεσης διάθεσης προς το κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, καθώς και μέσω Bandcamp.

Μουσικά, το νέο single επανασυνδέεται με τις πιο σκοτεινές και τελετουργικές πλευρές του ήχου των Dead Can Dance. Ambient στρώσεις, νεοκλασικές υφές και μινιμαλιστικά κρουστά μοτίβα συνθέτουν ένα ηχητικό περιβάλλον που παραμένει απόλυτα αναγνωρίσιμο, ενώ αυτή τη φορά μοιάζει να τονίζεται ακόμη περισσότερο η αυστηρή, σχεδόν επικλητική διάστασή του.

Σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και θορύβου, οι Dead Can Dance συνεχίζουν να εμφανίζονται σαν σκιά, να μιλούν λίγο και να αφήνουν τον ήχο να δημιουργεί ολόκληρους κόσμους.

 

