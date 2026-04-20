Oι Acid Reign επιστρέφουν με νέο άλμπουμ

Οι βετεράνοι του βρετανικού thrash metal ανακοινώνουν το τέταρτο άλμπουμ τους, συνεχίζοντας δυναμικά την επανενεργοποίησή τους.

Οι Acid Reign, ένα από τα ιστορικά ονόματα του βρετανικού thrash metal, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Daze Of The Week, το οποίο αναμένεται στις 15 Μαΐου μέσω της Back On Black.

Πρόκειται για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Yorkshire και διάδοχο του The Age Of Entitlement του 2019, του δίσκου που σηματοδότησε την επιστροφή τους στη δισκογραφία ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες σιωπής.

Οι Acid Reign θεωρούνται μία από τις βασικές δυνάμεις του βρετανικού thrash metal, δίπλα σε σχήματα όπως οι Onslaught, Sabbat και Xentrix. Από τα τέλη των 80s ξεχώρισαν για τον επιθετικό τους ήχο, αλλά και για μια πιο σαρκαστική, σκοτεινά χιουμοριστική προσέγγιση που τους διαφοροποίησε από πολλούς συνοδοιπόρους τους.

Με το Daze Of The Week, η μπάντα συνεχίζει τη δεύτερη ζωή της, μια δεκαετία μετά την επανενεργοποίησή της, και όλα δείχνουν πως παραμένει πιστή στη συνταγή που την καθιέρωσε: ταχύτητα, αιχμηρά riffs και εκείνο το βλέμμα που γελά μέσα στο χάος.