Πληροφορίες

Έντονα πολιτικό φινάλε των Strokes στο Coachella με μήνυμα για τη Γάζα και την αμερικανική ιστορία

Το συγκρότημα έκλεισε το δεύτερο σετ του στο Coachella με visuals για τη Γάζα, αναφορές σε CIA παρεμβάσεις και αιχμές για το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Strokes
Avopolis Team

Οι Strokes ολοκλήρωσαν τη δεύτερη εμφάνισή τους στο φετινό Coachella με μια έντονα πολιτική παρέμβαση, χρησιμοποιώντας τη σκηνή του φεστιβάλ για να στρέψουν το βλέμμα του κοινού στη συνεχιζόμενη καταστροφή στη Γάζα, αλλά και σε σκοτεινά κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας.

Το συγκρότημα, που πρόσφατα ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία με αφορμή το νέο άλμπουμ Reality Awaits, άνοιξε το 14 τραγουδιών set με τα “Hard to Explain” και “You Only Live Once”, συνεχίζοντας με κλασικά κομμάτια αλλά και νέο υλικό, όπως το single “Going Shopping”.

Για το φινάλε επέλεξαν το “Oblivius”, κομμάτι του 2016 που δεν είχαν παρουσιάσει live από την εποχή της κυκλοφορίας του. Η πιο βαριά και υπνωτική ατμόσφαιρα του τραγουδιού λειτούργησε ως ιδανικό υπόβαθρο για το οπτικό υλικό που συνόδευσε την εμφάνιση.

Στις γιγαντοοθόνες προβλήθηκαν εικόνες και αναφορές σε πολιτικές προσωπικότητες όπως οι Omar Torrijos, Jacobo Árbenz και Jaime Roldós Aguilera, όλοι συνδεδεμένοι ιστορικά με ανατροπές κυβερνήσεων και γεωπολιτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα εμφανίστηκε φωτογραφία του Martin Luther King Jr. με αναφορά στη δολοφονία του, ενώ δεν έλειψαν και μηνύματα όπως “Black Lives Matter”.

Στις τελευταίες στιγμές της εμφάνισης, η μπάντα επικέντρωσε το μήνυμά της στη Γάζα, παρουσιάζοντας μια ψηφιακή αναπαράσταση αεροπορικών επιθέσεων και φλεγόμενων κτιρίων. Στην οθόνη εμφανίστηκε μήνυμα σχετικό με την καταστροφή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πριν η εικόνα βυθιστεί σε ψηφιακές φλόγες.

Ο Julian Casablancas είχε ήδη δώσει πολιτικό τόνο από την πρώτη εβδομάδα του φεστιβάλ, σχολιάζοντας ειρωνικά από σκηνής την αμερικανική στρατολόγηση και το γενικότερο κλίμα ανησυχίας στις ΗΠΑ.

Σε μια εποχή όπου πολλά μεγάλα acts προτιμούν την ουδέτερη σιωπή, οι Strokes επέλεξαν να μετατρέψουν το encore σε υπενθύμιση ότι η ποπ σκηνή μπορεί ακόμη να ενοχλεί, να παίρνει θέση και να χαλάει για λίγο την άνεση του θεάματος.

 

 

 

