H Lana Del Rey τραγουδά το νέο James Bond theme για το video game "007: First Light"

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι “First Light”, το οποίο θα αποτελέσει το επίσημο theme song του επερχόμενου video game 007: First Light. Η επιλογή μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: λίγες σύγχρονες φωνές μπορούν να αποδώσουν τόσο φυσικά τη μελαγχολική πολυτέλεια, τον κίνδυνο και τον αισθησιασμό που συνοδεύουν διαχρονικά το σύμπαν του James Bond.

Το 007: First Light αναπτύσσεται από την IO Interactive, το στούντιο πίσω από τη σειρά Hitman, και θα αφηγηθεί μια πρωτότυπη origin story του Bond. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Patrick Gibson, πλαισιωμένος από cast που περιλαμβάνει τους Lenny Kravitz, Priyanga Burford, Alastair Mackenzie, Kiera Lester, Noemie Nakia και Lennie James.

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου για Xbox, PlayStation και PC, ενώ η έκδοση για Nintendo Switch 2 μετατέθηκε για αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το “First Light” δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον David Arnold, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες της κινηματογραφικής ιστορίας του Bond, γνωστό από τις μουσικές του στα Casino Royale και Tomorrow Never Dies. Ο ίδιος δήλωσε πως ένα Bond theme οφείλει να σε βάζει αμέσως στον κόσμο που πρόκειται να εισέλθεις: να σε ιντριγκάρει, να σε συναρπάζει και να σε καλεί μέσα.

Και πράγματι, η Lana Del Rey δείχνει ιδανική για αυτή την αποστολή. Εδώ και χρόνια το όνομά της ακουγόταν ως “χαμένη ευκαιρία” για ένα επίσημο Bond τραγούδι. Με το “First Light”, αυτή η αισθητική συγγένεια βρίσκει επιτέλους τη μορφή της: κινηματογραφική δραματικότητα, βελούδινη απειλή και μια λάμψη που κρύβει πάντα κάτι σκοτεινό από κάτω.

Ίσως τελικά δεν χρειαζόταν ταινία για να συμβεί. Ίσως ο Bond του σήμερα να ζει εξίσου πειστικά και στις κονσόλες.