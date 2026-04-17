H Lana Del Rey τραγουδά το νέο James Bond theme για το video game "007: First Light"

Η Lana Del Rey υπογράφει το “First Light”, το επίσημο τραγούδι του νέου παιχνιδιού James Bond, σε συνεργασία με τον θρυλικό συνθέτη David Arnold.

Avopolis Team

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι “First Light”, το οποίο θα αποτελέσει το επίσημο theme song του επερχόμενου video game 007: First Light. Η επιλογή μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: λίγες σύγχρονες φωνές μπορούν να αποδώσουν τόσο φυσικά τη μελαγχολική πολυτέλεια, τον κίνδυνο και τον αισθησιασμό που συνοδεύουν διαχρονικά το σύμπαν του James Bond.

Το 007: First Light αναπτύσσεται από την IO Interactive, το στούντιο πίσω από τη σειρά Hitman, και θα αφηγηθεί μια πρωτότυπη origin story του Bond. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Patrick Gibson, πλαισιωμένος από cast που περιλαμβάνει τους Lenny Kravitz, Priyanga Burford, Alastair Mackenzie, Kiera Lester, Noemie Nakia και Lennie James.

Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου για Xbox, PlayStation και PC, ενώ η έκδοση για Nintendo Switch 2 μετατέθηκε για αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το “First Light” δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον David Arnold, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες της κινηματογραφικής ιστορίας του Bond, γνωστό από τις μουσικές του στα Casino Royale και Tomorrow Never Dies. Ο ίδιος δήλωσε πως ένα Bond theme οφείλει να σε βάζει αμέσως στον κόσμο που πρόκειται να εισέλθεις: να σε ιντριγκάρει, να σε συναρπάζει και να σε καλεί μέσα.

Και πράγματι, η Lana Del Rey δείχνει ιδανική για αυτή την αποστολή. Εδώ και χρόνια το όνομά της ακουγόταν ως “χαμένη ευκαιρία” για ένα επίσημο Bond τραγούδι. Με το “First Light”, αυτή η αισθητική συγγένεια βρίσκει επιτέλους τη μορφή της: κινηματογραφική δραματικότητα, βελούδινη απειλή και μια λάμψη που κρύβει πάντα κάτι σκοτεινό από κάτω.

Ίσως τελικά δεν χρειαζόταν ταινία για να συμβεί. Ίσως ο Bond του σήμερα να ζει εξίσου πειστικά και στις κονσόλες.

 

 

Συναυλία μνήμης για τον Γιάννη Αρτόπουλο

Συναυλία μνήμης για τον Γιάννη Αρτόπουλο στην Τεχνόπολη

Στις 24 Μαΐου, καλλιτέχνες και τεχνικοί ενώνουν δυνάμεις σε μια βραδιά αλληλεγγύης για τον...
Foo Fighters

«Η Αμερική είναι βαθιά διχασμένη», λέει ο frontman των Foo Fighters

Ο Dave Grohl σχολιάζει το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, μιλώντας για φόβο, μίσος και αδικία, ενώ ζητά...

Featured

Boards of Canada

Boards of Canada: Πρώτο νέο κομμάτι μετά από 13 χρόνια με το μυστηριώδες "Tape 05"

Το θρυλικό σκωτσέζικο δίδυμο επέστρεψε αιφνιδιαστικά με νέο track, αφίσες σε μεγάλες πόλεις και το...
Steve Gunn

O Steve Gunn μιλά στο Αvopolis πριν τις εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν τα live σε ILION plus και SOUL, ο Steve Gunn μιλά στον Γιάννη Παπαϊωάννου για τη διαρκή...
Massive Attack x Tom Waits

Massive Attack x Tom Waits: Το "Boots on the Ground" είναι ένα πολιτικό ξόρκι μέσα στο χάος

Μετά από έξι χρόνια σιωπής, οι Massive Attack επιστρέφουν με ένα κομμάτι που έρχεται να μας ταράξει.

Best of Network