Το νέο single "Ό,Τι Κι Aν Πω" της Katscenes μας προϊδεάζει για την πορεία προς το φως

Η Katscenes δραστηριοποιείται στην εγχώρια ανεξάρτητη σκηνή από το 2021, έχοντας κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ και ένα EP σε DIY αισθητική. Κινούμενη ανάμεσα στη dream pop, τη darkwave και την πειραματική electronica, δημιουργεί σκοτεινά αλλά τρυφερά ηχοτοπία με θεματικές που αγγίζουν τη μοναξιά, την ψυχική υγεία, την απώλεια και την ανθρώπινη σύνδεση. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Σίλια Κατραλή, XXRi και Sexhnotites, ενώ έχει μοιραστεί τη σκηνή με τη Molly Nilsson. Το τελευταίο της άλμπουμ, Μπλακ, κυκλοφόρησε από την Vinyl Records, αποκαλύπτοντας μια ευάλωτη, πληγωμένη αλλά ταυτόχρονα ανθεκτική πλευρά της, βαθιά δημιουργική.

Κλείνοντας τη σκοτεινή εποχή του άλμπουμ Μπλακ, η Katscenes επιστρέφει με πορεία προς κάτι που μοιάζει με φως. Σηματοδοτεί το πέρασμα στην νέα καλλιτεχνική της περίοδο και καταθέτει το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της, Σχεδόν Φως.

Το νέο single με τίτλο "Ό,Τι Κι Aν Πω" είναι ένα upbeat darkwave track που παντρεύει την industrial ενέργεια και ένα στιβαρό, ρυθμικό beat με την ωμότητα ενός απόλυτα βιωματικού, σκοτεινού ημερολογίου.

Με μια κοφτερή, σχεδόν χειρουργική γραφή, οι στίχοι ξεκινούν από την προσωπική εξομολόγηση και τον ατομικό σπαραγμό σε πρώτο πρόσωπο, για να ανοίξουν στην πορεία του κομματιού σε μια καθολική, συλλογική υπαρξιακή δήλωση. Το κομμάτι αποτυπώνει την αρχική απομόνωση και την απόσταση από τα «λοξά βλέμματα» των άλλων, η οποία όμως μετατρέπεται σταδιακά σε μια άγρια, κοινή ανάγκη των ανθρώπων να σπάνε το σκοτάδι, να σηκώνονται όρθιοι μαζί και να επιβάλλονται, όσες φορές κι αν επιστρέψουν στο ίδιο σημείο.

Το single συνοδεύεται από ένα αβαντ-γκαρντ high contrast artwork σε φωτογραφία του Θανάση Ανδρεάδη. Η μορφή στο εξώφυλλο με το λευκό φόρεμα και τα τεντωμένα νευρικά χέρια μέσα σε έναν βιομηχανικό χώρο, γίνεται η ακριβής οπτική μετάφραση αυτής της εσωτερικής και συλλογικής ανθεκτικότητας.

Το "Ό,Τι Κι Αν Πω" κυκλοφόρησε στις 28/05/26 από τη Vinyl Records και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

 

