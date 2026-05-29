The Model Spy και LEWNIDAS επιστρέφουν με διπλό single

Οι The Model Spy κυκλοφορούν ψηφιακά το "Sensitive" των Field Mice, σε διπλό single που τιμά την indie pop κληρονομιά της Sarah Records.

Avopolis Team

Ήταν Δεκέμβρης του 2024 όταν οι The Model Spy, κλείνοντας το διήμερο της Make Me Happy Records στη Death Disco, αποχαιρέτισαν ένα τρομερά συγκινημένο κοινό με τη διασκευή τους στο κομμάτι "Sensitive" των Field Mice. Ήμασταν εκεί, και θυμόμαστε να κατακλυζόμαστε από τη συλλογική αίσθηση μιας ατελείωτης νεότητας, που έχει όμως και κάποια νοσταλγία που φέρνει η ωριμότητα.

Δύο χρόνια μετά, μαθαίνουμε με χαρά ότι το cover κυκλοφορεί πλέον ψηφιακά, σε διπλό single.

Το "Sensitive" των Field Mice, παρόλο που κυκλοφόρησε το 1989 μέσω της σπουδαίας Sarah Records, έμελλε να ορίσει για πολλά χρόνια μετά την αισθητική και τα ακούσματα ανθρώπων που αγάπησαν την εν γένει indie pop κουλτούρα. Τιμώντας αυτά ακριβώς τα χνάρια της ευρύτερης εποχής που τους καθόρισε, οι Model Spy διασκευάζουν το κομμάτι που λατρεύουν και το κυκλοφορούν έχοντας “seal of approval” του ίδιου του Matt Haynes, συνιδρυτή της εμβληματικής Sarah Records.

Στην “δεύτερη πλευρά” του ψηφιακού single στέκεται ακόμα μια διασκευή, αυτή τη φορά από τον LEWNIDAS, που μπορεί να είναι μέλος των ίδιων των Model Spy, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να διασκευάσει ως solo artist το "Spectacular" του συγκροτήματος, αποκλειστικά και μόνο μέσα από το προσωπικό του δημιουργικό alias. Κάποιος θα μπορούσε να πει πως ο Κρίστοφερ Νόλαν, ως και θα ζήλευε αν μάθαινε για αυτό το δημιουργικό μπλέξιμο.

Το ψηφιακό double single κυκλοφορεί από την Παρασκευή 29 Μάη από την Make Me Happy Records, το title track φέρει το παραγωγικό άγγιγμα του Νίκου Τριανταφύλλου, master από τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, artwork σε επιμέλεια του Μπομπ Πανάγου (ως σαφέστατο φόρο τιμής στην πρωτότυπη κυκλοφορία του 1989) και αποτελεί προπομπό της ειδικής, οριακά νοσταλγικής, κυκλοφορίας με κωδική ονομασία “Pop Zombies” που θα αποτελέσει την προσεχή κίνηση των Model Spy.

 

