One Of Vas: «Η στιγμή που κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι ένα τραγούδι με μαγεύει αφάνταστα»

Ο One Of Vas χτίζει εδώ και χρόνια μια διακριτή αλλά βαθιά αναγνωρίσιμη διαδρομή μέσα στην ηλεκτρονική μουσική. Από τα χρόνια των Dropeners στην Ιταλία μέχρι το αθηναϊκό του παρόν, ο Βασίλης Τσαβδαρίδης, σταθερά προσηλωμένος στην ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την διάρκεια, ασχοελίται με τη σύνθεση και την παραγωγή. Μετά από μια πορεία που περιλαμβάνει EPs, singles και διεθνείς συνεργασίες, το άλμπουμ MIGMA έρχεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά. Ένας δίσκος που αγκαλιάζει την ελευθερία, αφήνει χώρο στην αβεβαιότητα και μετατρέπει την περιπλάνηση σε δημιουργική συνθήκη. Άλλοτε εκρηκτικό και άλλοτε υπνωτιστικά μελωδικό, το MIGMA μοιάζει με μια διαδρομή στην πόλη λίγο πριν ξημερώσει· εκεί όπου τα φώτα επιμένουν ακόμη και η σκέψη κινείται πιο αργά από τον χρόνο.

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο One of Vas μιλά στην Εϋη Παπαγιάννηγια τη δημιουργία, την αφηγηματικότητα, την ανάγκη της διάρκειας και τη στιγμή που η μουσική παύει να ανήκει μόνο σε εκείνον και αρχίζει να συνομιλεί με τους άλλους.

- Το ντεμπούτο άλμπουμ σου, που μόλις κυκλοφόρησε, έχει τίτλο MIGMA. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του «μίγματος»;



Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η ελευθερία. Είναι ένα ηχητικό μείγμα συνθέσεων άλλοτε πιο dance και εκρηκτικό, και άλλοτε πιο downtempo και μελωδικό.

- Η σχέση σου με τη μουσική κρατά τουλάχιστον εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Τι καθοδήγησε την απόφαση σου για μία ολοκληρωμένη δουλειά ως One of Vas, μετά από όλο αυτό το διάστημα;



Το 2019 ήταν για μένα το ξεκίνημα της solo πορείας μου. Τότε από μουσικός και μέλος μιας μπάντας έπρεπε να περάσω και στην παραγωγή. Ήταν μια απαιτητική διαδικασία. Κυκλοφόρησα πολλά singles και EPs. Mετά ήρθε εκείνη η ώρα που χρειαζόμουνα χρόνο, και αυτό τον χρόνο μπορούσε να μου τον προσφέρει ένας ολοκληρωμένος δίσκος.



- Υπήρξαν στιγμές, ανακαλύψεις ή υποχωρήσεις που σε εξέπληξαν κατά τη δημιουργία του;



Θα έλεγα πως υπήρξα αρκετά αναποφάσιστος κατά την δημιουργία του MIGMA. Σε κάποια τραγούδια ηχογράφησα κιθάρες, σε αλλά synthesizers, σε κάποια τραγούδια έβαλα φωνητικά, σε άλλα όχι. Στην αρχή δεν καταλάβαινα που πάει το πράγμα. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζομαι σαφή κατεύθυνση ,προχώρησα με αυτοπεποίθηση στην δημιουργία του.

- Αισθάνομαι πως το άλμπουμ έχει μία ιδιαίτερη αφηγηματικότητα. Σαν ένα μικρό ταξίδι με το αυτοκίνητο, λίγο πριν ξημερώσει στην πόλη. Σε τι κόσμο το τοποθετείς ο ίδιος;



Το MIGΜA ζει σε έναν κόσμο που δεν τρέχεις, απλώς καμιά φορά περπατάς γρήγορα. Και αν για μια στιγμή σταματήσεις θα έχεις από πάνω σου έναν όμορφο ουρανό με τόσα αστέρια όσα τα φώτα της πόλης σου επιτρέπουν να δεις.

- Επίσης, το MIGMA μοιάζει να μη βιάζεται καθόλου. Πόσο δύσκολο είναι να αφήσεις χώρο και διάρκεια μέσα σε μια εποχή που όλα πιέζουν προς μια αμεσότητα και ταχύτητα;



Αυτός ο δίσκος ούτε βιάζεται ούτε και θέλει να εντυπωσιάσει. Σκοπός μου δεν είναι να ξεχωρίσω στην εποχή μου αλλά να υπάρξω μέσα σε αυτήν. Το να αφήνεις χώρο και διάρκεια δεν είναι ζήτημα ευκολίας για εμένα, αλλά ανάγκης.

- Υπάρχει κάποιο σημείο στο MIGMA που αισθάνεσαι πως κρύβει τον “πυρήνα” του δίσκου;



Ανεξάρτητα από το ηχητικό πλαίσιο, η φράση στο Smalltalk, “What do you fight for?”, συμπυκνώνει την χροιά αυτού του δίσκου.



- Πώς βιώνεις τη στιγμή που κάτι τόσο προσωπικό σταματά να σου ανήκει μόνο και αρχίζει να ακούγεται από άλλους;



Νομίζω πως αυτός είναι ο σκοπός της τέχνης. Να συνομιλεί με τον κόσμο. Η εξωστρέφεια που υπηρετεί κάθε έργο τέχνης ήταν, είναι και θα είναι θεμέλιος λίθος της δημιουργίας.

- Και με αφορμή την προηγούμενη ερώτηση, με πιο τρόπο διαφέρει για εσένα μια ζωντανή παρουσίαση της δουλειάς σου από την δημιουργία της στο στούντιο;



Η ζωντανή παρουσίαση της ηλεκτρονικής μουσικής έχει σίγουρα περισσότερες παραμέτρους και προϋποθέσεις απ ότι η δημιουργία της στο στούντιο. Εάν αυτές εξυπηρετούνται, αυτό που διαφοροποιεί καθοριστικά τα live, είναι η παρουσία του κοινού και κυρίως η αφιλτράριστη αλληλεπίδρασή του, με την μουσική.

- Τι σε κρατά ακόμη περίεργο απέναντι στη μουσική μετά από τόσα χρόνια;



Είναι ξεκάθαρα η παραγωγή, ο τρόπος που επιλέγω να συνθέσω.Η στιγμή που κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι ένα τραγούδι με μαγεύει αφάνταστα.

- Τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματά σου, γενικότερα αλλά και σε σχέση με το MIGMA;

Στις 6 Ιουνίου θα ανοίξω το live set των γερμανών Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage ενώ τον ερχόμενο Οκτώβριο θα επανέλθω με ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο live στην Αθήνα. Παράλληλα έχω ξεκινήσει να γράφω νέο υλικό. Θα ήθελα μέσα στο 2027 να κυκλοφορήσω τον επόμενό μου δίσκο.