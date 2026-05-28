Elektro Guzzi στο Athens Jazz 2026: Το groove ως τελετουργία, πέρα από μηχανές και σύνορα

Ένα τρίο από τη Βιέννη που μοιάζει να παίζει techno χωρίς να «παίζει» techno με την κλασική έννοια. Μπάσο, κιθάρα, τύμπανα, μια διάταξη σχεδόν αρχέγονη, και όμως αυτό που βγαίνει προς τα έξω θυμίζει Detroit, Chicago, Βερολίνο. Όχι σαν αναφορά, αλλά περισσότερο σαν εμμονή. Σαν κάτι που πέρασε μέσα από το σώμα τους και βγήκε αλλοιωμένο. Οι Elektro Guzzi τίζουν ρυθμούς με μια σχεδόν εμμονική ακρίβεια, χωρίς loopers, χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Κι εκεί, στο μικρό ρήγμα ανάμεσα στην ανθρώπινη αστοχία και τη μηχανική επανάληψη, γεννιέται κάτι που δεν κάθεται εύκολα σε λέξεις. Είναι minimal, αλλά όχι ψυχρό. Είναι χορευτικό, αλλά όχι εύκολο. Είναι αυτό το περίεργο σημείο όπου η techno θυμάται ότι κάποτε ήταν και σώμα, όχι μόνο software.

Με τέσσερα άλμπουμ στη Macro του Stefan Goldmann, κυκλοφορίες σε Tapeworm και Pomelo, και μια σταθερή πορεία που μοιάζει περισσότερο με εξερεύνηση παρά με εξέλιξη, οι Elektro Guzzi έχουν χτίσει έναν ήχο που συνεχώς ανοίγει, σαν να δοκιμάζει τα όριά του. Effects που μπλέκονται, delays που σφίγγουν τον χρόνο, μοτίβα που επαναλαμβάνονται μέχρι να σπάσουν ή να σε πάρουν μαζί τους.

Και μετά είναι το live, εκεί που κορυφώνεται η δύναμη των Bernhard Breuer (τύμπανα), Bernhard Hammer (ηλεκτρική κιθάρα) και Jakob Schneidewind ( ηλεκτρικό μπάσο). Εκεί που όλα αυτά παύουν να είναι ιδέα και γίνονται εμπειρία. Εκεί που δεν κοιτάς τη σκηνή, αλλά βυθίζεσαι σε κάτι που σε κοιτάζει πίσω. Γιατί, οι Elektro Guzzi δεν προσπαθούν να γεφυρώσουν τον άνθρωπο με τη μηχανή, απλώς σου θυμίζουν ότι, τελικά, ποτέ δεν χωρίστηκαν πραγματικά.

Φωτ.: Klaus Pichler

- Η μουσική σας μοιάζει με techno που εκτελείται μέσα από τη σωματική ένταση μιας live rock μπάντας αντί για μηχανές. Οι Elektro Guzzi ξεκίνησαν ως μια προσπάθεια να “εξανθρωπίσουν” την ηλεκτρονική μουσική ή περισσότερο ως μια απόπειρα να αποκαλύψουν πόσο μηχανικοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή;

Στην αρχή των Elektro Guzzi, στόχος μας ήταν να ακουγόμαστε όσο το δυνατόν πιο "technoid", να μοιάζουμε με drum machines και synthesizers. Μόνο αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι θα υπάρχει πάντα ένα ανθρώπινο στοιχείο στη μουσική μας και τελικά αγκαλιάσαμε τις δημιουργικές δυνατότητες αυτής της διαπίστωσης.

- Η Βιέννη κουβαλάει πάντα μια κομψότητα αλλά και μια παράξενη παρακμή, από την κλασική μουσική μέχρι την μεταβιομηχανική κουλτούρα. Πόσο διαπερνά η ατμόσφαιρα της πόλης την υπνωτική επανάληψη και την ένταση μέσα στον ήχο σας;

Νομίζω ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργείται η μουσική έχει πάντα κάποιο είδος επιρροής στο τελικό αποτέλεσμα, ακόμη κι αν αυτή είναι πολύ διακριτική. Η Βιέννη δεν είναι μια μεγάλη techno πόλη όπως το Βερολίνο ή το Ντιτρόιτ, αλλά διαθέτει μια ζωντανή σκηνή ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής, και ίσως ένα μέρος της έντασης στη μουσική μας να προέρχεται από αυτήν την επιρροή.

Elektro Guzzi by Elektro Guzzi

- Σήμερα, μεγάλο μέρος της ηλεκτρονικής μουσικής είναι παγιδευμένο μέσα σε laptops, presets και τέλεια grids. Το να βλέπεις τους Elektro Guzzi live μοιάζει σχεδόν αντιπαραθετικό σε σύγκριση, σαν να ξαναχτίζεται η techno με ιδρώτα, ξύλο και μέταλλο. Βλέπετε το live setup σας ως μια φιλοσοφική δήλωση όσο και ως μια μουσική;

Όχι, στην πραγματικότητα το ιδανικό μας για μια performance ηλεκτρονικής μουσικής είναι ο techno DJ των πρώτων χρόνων της techno. Χωρίς φώτα, χωρίς show, χωρίς κανείς να κοιτάζει προς τη σκηνή ή το DJ booth, όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι στη μουσική και στο dancefloor. Από την άλλη, δεν είμαστε δογματικοί στην προσέγγισή μας: δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα πώς δημιουργείται η μουσική, αρκεί να ακούγεται καλά. Έχω ακούσει καταπληκτικά sets παιγμένα μόνο με ένα laptop.

- Η μουσική σας επίσης συχνά εξελίσσεται μέσα από μετατοπίσεις αντί για δραματικές εκρήξεις. Πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι ακροατές έχουν ακόμη την υπομονή για αυτή τη σταδιακή μεταμόρφωση ή η κουλτούρα του streaming έχει αλλοιώσει τον τρόπο που βιώνουμε την επανάληψη και την trance;

Νομίζω ότι η κουλτούρα του streaming έχει αλλοιώσει πολλά πράγματα, αλλά όχι τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την trance στη μουσική. Βλέπουμε αποδείξεις γι’ αυτό στις συναυλίες μας, και έχω την εντύπωση ότι κάποιες μινιμαλιστικές μορφές μουσικής, όπως το drone, η ambient ή η dub techno, είναι ακριβώς αυτό που προσελκύει πολύ κόσμο μέσα σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς ζωής.

- Υπάρχει κάτι πολύ σωματικό και σχεδόν τελετουργικό στις εμφανίσεις σας. Όταν ένα groove «κουμπώνει» σε ένα live, τι συμβαίνει ψυχολογικά ανάμεσά σας; Είναι επικοινωνία, ένστικτο, πειθαρχία ή κάτι άλλο;

Στην ψυχολογία χρησιμοποιείται κάποιες φορές ο όρος «flow» για να περιγράψει την κατάσταση που επιδιώκουμε στις ζωντανές μας εμφανίσεις. Έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, αλλά και με το να αφήνεσαι.

Φωτ.: Klaus Pichler

- Σε όλη τη δισκογραφία σας υπάρχει μια σταθερή ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια και το ατύχημα. Πόσο σημαντική είναι η ατέλεια για τους Elektro Guzzi; Μπορεί ένα groove να γίνει «υπερβολικά τέλειο» για να παραμείνει ζωντανό;

Όταν ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε μουσική, μερικές φορές προσπαθούσαμε να «διορθώσουμε» τα ατυχήματα και να κάνουμε τα πάντα τέλεια, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό δεν λειτουργεί. Η μουσική μας χρειάζεται ένα είδος θολούρας ή τραχύτητας για να παραμείνει ζωντανή. Αυτό συμβαίνει φυσικά στα live και προσπαθούμε να αιχμαλωτίσουμε αυτή την ισορροπία και στις ηχογραφήσεις μας.

- Η Αθήνα έχει τη δική της σχέση με την επανάληψη: κυκλοφοριακοί κύκλοι, πολιτικοί κύκλοι, ζέστη, τσιμέντο, αϋπνία. Νιώθετε ότι οι πόλεις επηρεάζουν διαφορετικά τον τρόπο που αντιδρούν τα κοινά στην υπνωτική μουσική από χώρα σε χώρα;

Το κοινό αντιδρά διαφορετικά παντού, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτό παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως η κοινότητα, το αίσθημα ασφάλειας, ο καιρός, τα ναρκωτικά…

Liquid Center by Elektro Guzzi

- Η μουσική σας υπάρχει κάπου ανάμεσα στην club κουλτούρα, το krautrock, το minimal techno και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, χωρίς όμως να ανήκει πλήρως πουθενά. Αντισταθήκατε εξαρχής στην έννοια της ταυτότητας είδους ή απλώς τα genres έγιναν πολύ στενά για όσα θέλατε να εκφράσετε;

Βρήκαμε έμπνευση σε πολλά διαφορετικά στυλ ή είδη μουσικής και ποτέ δεν θελήσαμε να ταυτιστούμε με ένα μόνο από αυτά. Όπως οι περισσότεροι μουσικοί που γνωρίζω, βρίσκουμε πιο ενδιαφέρον το να διασχίζουμε αυτά τα φανταστικά σύνορα.

- Σε μια εποχή όπου το AI μπορεί να παράγει ατελείωτες ηλεκτρονικές υφές μέσα σε δευτερόλεπτα, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να κάνει την ανθρώπινη επανάληψη ουσιαστική;

Νομίζω ότι κάθε μουσική (είτε επαναληπτική είτε όχι) που δημιουργείται από μουσικούς και όχι από AI είναι πιο ουσιαστική, γιατί εμπεριέχει πρόθεση και συναίσθημα.

- Τι να περιμένει το κοινό στο Athens Jazz Festival από τους Elektro Guzzi live; Μια συναυλία, μια club εμπειρία ή κάτι πιο κοντά σε συλλογική "ύπνωση" κάτω από τον αθηναϊκό νυχτερινό ουρανό;

Ελπίζω όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα!

INFO: Oι Elektro Guzzi εμφανίζονται το Σάββατο 30/05 στο Athens Jazz 2026

