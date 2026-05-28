Ο Henry Rollins και ο Ian MacKaye επιμελούνται ανέκδοτο άλμπουμ των Cramps

Στην ιστορία του rock 'n' roll πάρχουν στιγμές που μοιάζουν ασήμαντες όταν συμβαίνουν, αλλά αργότερα αποκαλύπτονται ως καθοριστικές. Μία τέτοια ήταν μια εμφάνιση των The Cramps το 1979 στην Ουάσινγκτον, μπροστά σε ένα κοινό όπου βρίσκονταν τότε άγνωστοι έφηβοι όπως ο Ian MacKaye και ο μετέπειτα Henry Rollins. Εκείνη η συναυλία λειτούργησε σαν σπίθα για τη σκηνή της DC, επηρεάζοντας άμεσα την πορεία τους προς συγκροτήματα όπως οι Minor Threat και οι Black Flag.

Δεκαετίες αργότερα, οι δύο τους συνεργάζονται ξανά, αυτή τη φορά για να φέρουν στο φως ένα μέχρι πρότινος ανέκδοτο άλμπουμ των Cramps, ηχογραφημένο το 1977 με παραγωγό τον Alex Chilton. Το project, με τίτλο Gravest Gravy, θα συγκεντρώνει υλικό από εκείνες τις πρώτες sessions, περιλαμβάνοντας ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις αλλά και κομμάτια που αργότερα εξελίχθηκαν σε βασικά στοιχεία της δισκογραφίας τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επανατοποθέτησης της κληρονομιάς των Cramps. Η κιθαρίστρια Poison Ivy Rorschach έχει ιδρύσει την εταιρεία The Cramps Inc., με στόχο την επανέκδοση του καταλόγου τους, την αποκατάσταση σπάνιου υλικού αλλά και την αντιμετώπιση μιας εκτεταμένης bootleg αγοράς που στρέφεται γύρω από το συγκρότημα. Παράλληλα, επαναδραστηριοποιείται και το label Vengeance, ενώ σχεδιάζεται νέα σειρά επίσημου merch.

Οι Rollins και MacKaye, μέσω του νέου τους εγχειρήματος RAM Prod. (Rollins And MacKaye), αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην επιμέλεια του υλικού, από την αποκατάσταση και μίξη μέχρι το mastering και την τελική παραγωγή. Πρόκειται για μια συνεργασία που δεν περιορίζεται μόνο στη νοσταλγία, αλλά επιχειρεί να επαναφέρει τους Cramps στο παρόν με όρους που δεν τους πρόλαβε ποτέ η εποχή τους.

Παρά το γεγονός ότι οι Cramps δεν έτυχαν ποτέ της πλήρους αναγνώρισης που ίσως άξιζαν όσο ήταν ενεργοί, ιδίως μετά τον θάνατο του frontman Lux Interior το 2009, η επιρροή τους παραμένει έντονη. Και τώρα, μέσα από αυτό το project, μοιάζει σαν να επιστρέφει κάτι που δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Ίσως γιατί ορισμένες ιστορίες δεν τελειώνουν. Απλώς περιμένουν να ξανακουστούν.