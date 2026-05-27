Bonner Kramer • Thurston Moore – They Came Like Swallows

Σκοτεινό και ατμοσφαιρικό άλμπουμ experimental rock και ambient drone, αφιερωμένο στα παιδιά της Γάζας.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Bonner Kramer / Thurston Moore
  • Label: Silver Current Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Experimental Rock
Bonner Kramer • Thurston Moore – They Came Like Swallows
25 χρόνια Athens Jazz

Στο They Came Like Swallows, Seven Requiems for the Children of Gaza, ο Thurston Moore και ο Bonner Kramer συναντιούνται ξανά μετά από σχεδόν σαράντα πέντε χρόνια φιλίας και παράλληλων διαδρομών στην αμερικανική ανεξάρτητη σκηνή, για την πρώτη τους full‑length συνεργασία. Δεν υπογράφουν απλώς έναν δίσκο που “στηρίζεται στα ονόματά τους”, αλλά ένα έργο δύο δημιουργών που ξέρουν πώς να αφαιρούν αντί να επιβάλλονται, αφήνοντας τον ήχο να σηκώσει μόνος του το συναισθηματικό βάρος. Ο Moore παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της experimental rock μετά τα 70s. Από τότε που οι Sonic Youth μετέτρεψαν τη noise αισθητική της Νέας Υόρκης σε κάτι σχεδόν αρχιτεκτονικό, η κιθάρα του λειτουργούσε λιγότερο ως φορέας μελωδίας και περισσότερο ως πεδίο φυσικών δυνάμεων: feedback, συντονισμοί, ανοιχτά κουρδίσματα και παραμορφωμένες αρμονίες που έμοιαζαν να λυγίζουν τον χώρο γύρω τους. Ακόμα και μετά τη διάλυση των Sonic Youth, είτε στις σόλο κυκλοφορίες του είτε στις συνεργασίες του με John Zorn, Kim Gordon ή Nels Cline, συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον αυτοσχεδιασμό ως ζωντανό, ασταθές περιβάλλον.

Ο Bonner Kramer προέρχεται από διαφορετική, αλλά συγγενική παράδοση. Ως ιδρυτής της Shimmy Disc, βοήθησε την αμερικανική underground σκηνή των late 80s και 90s να αποκτήσει δική της αισθητική συνοχή, φιλοξενώντας καλλιτέχνες όπως οι Galaxie 500, ο Daniel Johnston, ο Will Oldham και οι Low. Μέσα από δεκαετίες παραγωγών και συνεργασιών, ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με τον αργό ρυθμό, τη σιωπή και τις εύθραυστες ηχητικές υφές. Αυτή η εμπειρία είναι συνεχώς παρούσα στον δίσκο: δεν “συνοδεύει” τον Moore, αλλά δημιουργεί έναν χώρο γύρω του όπου οι κιθάρες μπορούν να αποσυντίθενται χωρίς να χάνουν το συναισθηματικό τους βάρος.

Το “Urn Burial” ανοίγει τον δίσκο σαν αργή διαδικασία εισόδου σε έναν χώρο πένθους. Οι κιθάρες του Moore εμφανίζονται πρώτα σαν μεταλλικά θραύσματα μέσα στην ομίχλη, με φράσεις που αιωρούνται στην άκρη του feedback αντί να λύνονται σε καθαρές μελωδίες. Ο Kramer τοποθετεί πίσω τους ήσυχα synths και διακριτικά έγχορδα που κινούνται σχεδόν ανεπαίσθητα, σαν να χαράζουν τις γραμμές ενός μακρινού ορίζοντα. Η εμπειρία του Moore από δεκαετίες noise improvisation φαίνεται στον τρόπο που αφήνει κάθε νότα να αναπνέει, χωρίς να βιάζεται για κορύφωση, ενώ η παραγωγή του Kramer συγκρατεί το χάος και επιτρέπει στις μικρολεπτομέρειες να αποκτούν σχεδόν απτική παρουσία μέσα στη μίξη.

Στο ομώνυμο “They Came Like Swallows”, η συνεργασία τους γίνεται ακόμη πιο οργανική. Η βασική κιθαριστική φράση του Moore επαναλαμβάνεται τελετουργικά, σαν μάντρα που σταδιακά αλλάζει θερμοκρασία, θυμίζοντας σε στιγμές τις πιο υπνωτικές πλευρές των late‑era Sonic Youth χωρίς να τις αντιγράφει. Ο Kramer αποφεύγει να παραδώσει το κομμάτι σε ένα μονολιθικό drone: μικρές μεταβολές στις αρμονίες και στα ambient layers δίνουν την αίσθηση ότι το έδαφος κάτω από τη σύνθεση μετακινείται διαρκώς, σαν να αναπνέει με δυσκολία αλλά να αρνείται να σταματήσει.

Το “The Living Theatre” αποκαλύπτει μια πιο κινηματογραφική πλευρά του Kramer. Οι συγχορδίες του πιάνου κινούνται σαν ξεθωριασμένες εικόνες από κάποιο χαμένο φιλμ, ενώ οι παρεμβάσεις της κιθάρας παραμένουν αποσπασματικές και σχεδόν φαντασματικές, περισσότερο ίχνη παρά ολοκληρωμένες φράσεις. Εδώ φαίνεται πόσο στρατηγικά χρησιμοποιούν τη σιωπή: από τις εκκωφαντικές στιγμές των Sonic Youth μέχρι τις αυτοσχεδιαστικές συνεργασίες του Moore με free jazz μουσικούς, η ένταση δεν προέρχεται μόνο από τον όγκο, αλλά από την αναμονή – από το τι θα μπορούσε να συμβεί και τελικά δεν συμβαίνει ποτέ.

Η δραματική κορύφωση του δίσκου βρίσκεται στο “The Oceans Are Crying”. Ο Kramer στήνει ένα drone που διαβρώνεται σταδιακά, σαν επιφάνεια που τη διαβρώνει αργά ένα αόρατο ρεύμα, ενώ ο Moore προσθέτει μικρές εκρήξεις feedback και παραμορφωμένων αρμονικών αντί για παραδοσιακές μελωδικές γραμμές. Η σύνθεση μοιάζει περισσότερο με φυσικό φαινόμενο παρά με “τραγούδι”: οι συχνότητες συσσωρεύονται αργά, δημιουργώντας μια πίεση που δεν εκτονώνεται ποτέ πλήρως, σαν μια μόνιμη μετασεισμική δόνηση.

Εκεί γίνεται ακόμη πιο σαφές ότι ο δίσκος δεν είναι μια απλή πολιτική δήλωση, αλλά μια επίμονη ηχητική καταγραφή απώλειας. Ο υπότιτλος Seven Requiems for the Children of Gaza λειτουργεί ως αφηρημένο σύνθημα: οι αργοί ρυθμοί, οι παρατεταμένες διάρκειες, οι ψυχρές, διαβρωτικές αρμονίες και η μόνιμη αίσθηση εκκρεμότητας μεταφράζουν σε ήχο κάτι από τη διάρκεια, την αμηχανία και την αδυναμία “κάθαρσης” που συνοδεύουν το συλλογικό τραύμα.

Η επιλογή του “Insight” των Joy Division για το κλείσιμο του άλμπουμ μοιάζει σχεδόν μοιραία. Το πρωτότυπο, στο Unknown Pleasures, κρύβει μια εσωτερική εξάντληση κάτω από τον μηχανικό post‑punk ρυθμό και την αυστηρή παραγωγή του Martin Hannett. Ο Moore και ο Kramer επιβραδύνουν τα πάντα: η μπασογραμμή έρχεται μπροστά, τα synths απλώνονται σαν πυκνή ομίχλη και οι φωνές ακούγονται εύθραυστες, ελαφρώς αποσυντονισμένες, σαν να φτάνουν από άλλο δωμάτιο. Όταν επαναλαμβάνεται το “I’m not afraid anymore”, η φράση παύει να είναι δήλωση υπέρβασης και ακούγεται περισσότερο σαν ψίθυρος ανθρώπων που προσπαθούν απλώς να μείνουν όρθιοι μέσα στην εξάντληση.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του They Came Like Swallows είναι ότι ποτέ δεν εγκλωβίζεται ούτε στον συμβολισμό του θέματος ούτε στο ιστορικό βάρος των δημιουργών του. Αντί να βασιστεί στη μυθολογία που περιβάλλει τον Thurston Moore ή στη διαδρομή του Bonner Kramer στον underground κόσμο, ο δίσκος επιλέγει να κινηθεί αργά, σχεδόν σωματικά: οι συνθέσεις εξελίσσονται μέσα από μικρές μετατοπίσεις, ανεπαίσθητες αλλαγές θερμοκρασίας και παρατεταμένες διάρκειες που απαιτούν από τον ακροατή να μείνει μαζί τους, να δεχτεί την αμηχανία και να μη ζητήσει εύκολες κορυφώσεις. Kαι ίσως εκεί βρίσκεται τελικά η δύναμή του: στην άρνησή του να προσφέρει λύση. Στην επιμονή του να παραμένει παρών, σαν υπόκωφος θόρυβος, ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν να βυθίζονται στη σιωπή.

 

