Ambassade – Manrira

Οι Ambassade εμφανίστηκαν στα μέσα των 2010s μέσα από τον Pascal Pinkert, γνωστό ήδη από το electronic project Dollkraut, και πολύ γρήγορα απέκτησαν ιδιαίτερη θέση στην ευρωπαϊκή underground σκηνή χάρη στον τρόπο με τον οποίο συνέδεσαν την coldwave, το no wave και το minimal synth με μια βαθιά αποξενωμένη αλλά σωματική αισθητική. Τα πρώτα singles τους, "Verloren" και "Wat Voel Je Nou", δημιούργησαν αμέσως έντονο ενδιαφέρον γύρω από το project, πριν οι ίδιοι εξαφανιστούν σχεδόν πλήρως από το προσκήνιο για αρκετά χρόνια, καλλιεργώντας ένα μυστήριο που λειτούργησε τελικά υπέρ τους. Το ντεμπούτο album Duistre Kamers του 2019 καθιέρωσε οριστικά τον ήχο τους μέσα από παγωμένα synths, παραμορφωμένα φωνητικά και μια DIY προσέγγιση που αντλούσε εξίσου από την ευρωπαϊκή coldwave και την ένταση της no wave, ενώ το The Fool του 2023 απομακρύνθηκε από τις πιο synth-driven φόρμες των πρώτων χρόνων τους και κινήθηκε προς πιο τραχείς και αποδομημένες δομές.

Το πρόσφατο οπτικοακουστικό άλμπουμ Manrira, που κυκλοφόρησε στις 8 Μαίου από την Pinkman Records συνεχίζει αυτή τη διαρκή μετατόπιση του ήχου τους προς πιο επαναλαμβανόμενες και techno-informed συνθέσεις, διατηρώντας ωστόσο σταθερό το avant-garde στοιχείο που διατρέχει συνολικά την πορεία τους. Στην τρίτη αυτή δουλειά τους coldwave, no wave, techno και νεοκλασικά στοιχεία εμφανίζονται σαν υφές, ρυθμικές λογικές και τρόποι διαχείρισης της έντασης, αποδεικνύοντας ότι οι Ambassade αντιμετωπίζουν τα μουσικά είδη ως οικοδομικά εργαλεία οργάνωσης του ήχου. Εδώ, η παραγωγή του album λειτουργείαρχιτεκτονικά, όπου κάθε κομμάτι χτίζεται μέσα από μικρές προσθήκες και αφαιρέσεις που μετατοπίζουν συνεχώς την ατμόσφαιρα, αλλάζοντας σταδιακά το συναισθηματικό βάρος.

Η λογική αυτή εμφανίζεται ήδη από το πρώτο κομμάτι το εναρκτήριο "Manrira del Inferni". Λούπες από synths, drum machines και αιθέριες φωνές δημιουργούν μια υπνωτική ροή πάνω στην οποία τα νεοκλασικά στοιχεία αποκτούν σχεδόν μεθυστική δύναμη, με τις μελωδικές γραμμές να εκτείνονται αργά μέσα στον χώρο. Το δεύτερο κομμάτι, Witte Paarden, εισάγει μια πιο άμεση δυναμική μέσα στην επαναλληψιμότητα του, όπου οι επαναλήψεις αποκτούν σχεδόν catchy χαρακτήρα, χωρίς να χάνεται η συνολική αίσθηση βύθισης που διατρέχει το album. Αντίθετα, το "Togetherness" που ακολουθεί ξεχωρίζει για τα παραμορφωμένα φωνητικά και τη lo-fi αίσθησή του. Η παραγωγή γίνεται πιο θολή και φθαρμένη, ενώ τα φωνητικά λειτουργούν σαν αποσπασματικές παρουσίες μέσα στη μίξη, σπάζοντας προσωρινά την ελεγχόμενη κομψότητα που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του δίσκου.

Στο "The Thurible Hymn", οι Ambassade συνδέουν τη νεοκλασική θεατρικότητα με μια μελωδική techno ροή που εκτείνεται σταδιακά. Το κομμάτι αναπτύσσεται αργά μέσα από επαναλήψεις και μικρές μετατοπίσεις στα επίπεδα και στις μελωδίες, δημιουργώντας μια αίσθηση συνεχούς επέκτασης αντί για παραδοσιακή κορύφωση. Το "Theme for R.A.V.E" λειτουργεί σαν μεταβατικό σημείο προς το δεύτερο μέρος του δίσκου, αναδιοργανώνοντας σταδιακά τη ροή και την ατμόσφαιρά του, ενώ το "The Influencer Accent" που έπεται συνδέει σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από την εικόνα, τη γλώσσα των influencers και την διδικτυακή παρουσία, με τις νεοκλασικές χορωδίες που διατρέχουν συνολικά αυτή τη δουλειά. Οι φωνές αποκτούν αιωρούμενη ποιότητα μέσα στη μίξη και η παραγωγή διατηρεί αυτή τη λογική μικρών μεταβολών που χαρακτηρίζει συνολικά το Manrira.

Το "The Oracle" αποτελεί την πιο σκοτεινή και ατμοσφαιρική στιγμή του δίσκου. Xαμηλές συχνότητες, θολές υφές και φωνητικά χάνονται μέσα στον χώρο δημιουργώντας μια αίσθηση βάρους, όπου η ένταση παραμένει διαρκώς υπόγεια. Το "We Are All Guilty" επαναφέρει τον ρυθμό στο προσκήνιο, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τη μελαγχολική ατμόσφαιρα του δεύτερου μέρους του album, όπου οι ρυθμικές γραμμές συνυπάρχουν με μια βαθιά θλιμμένη και εσωστρεφή συναισθηματικότητα, διατηρώντας σταθερή την ισορροπία ανάμεσα στη μηχανική ακρίβεια και στην ανθρώπινη εύθραυστη ένταση που χαρακτηρίζει συνολικά τον δίσκο.

Μετά τη δεύτερη παραλλαγή του "Theme for R.A.V.E.", το "Gunslinger" φέρνει την πιο «ιδρωμένη» στιγμή του album και ταυτόχρονα μία από τις πιο άμεσες συναισθηματικά συνθέσεις του - και προσωπικά αγαπημένη μου. Ο ρυθμός γίνεται πιο πιεστικός, τα synths αποκτούν μεγαλύτερη πυκνότητα και η συνολική αίσθηση του κομματιού πλησιάζει περισσότερο το σώμα παρά τον χώρο. Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το "Young Birds (JD Twitch Tribute Version)" με έναν ονειρικό και τρυφερό επίλογο. Οι ρυθμοί υποχωρούν, οι μελωδίες αποκτούν μεγαλύτερη απαλότητα και τα γυναικεία φωνητικά δίνουν στο κομμάτι μια σχεδόν καθησυχαστική διάσταση μέσα στη συνολική σκοτεινή ατμόσφαιρα του δίσκου. Οι Ambassade αφήνουν έτσι το Manrira να σβήσει αργά μέσα στις ίδιες λούπες, στις υφές και στις μικρές μετατοπίσεις που έχτιζαν από την αρχή τη ροή του.

Το avant-garde στοιχείο των Ambassade βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μέθοδο οργάνωσης του ήχου, αφού η μουσική τους μοιάζει να απομακρύνεται διαρκώς από τις αναμενόμενες λειτουργίες των ειδών που φαίνεται εκ πρώτης όψης (ή, ακρόασης) να αξιοποιεί. Το coldwave χάνει τη νοσταλγική του διάσταση, η no wave ένταση μετατρέπεται σε ελεγχόμενη τριβή και οι techno δομές παύουν να λειτουργούν ως εργαλεία κορύφωσης. Έτσι, η Manrira του τίτλου εμφανίζεται σαν μια παρουσία που κινείται ανάμεσα στο οργανικό και στο ψηφιακό, μέσα σε έναν κόσμο ελέγχου, αποξένωσης και συνεχούς μεταβολής. Οι Ambassade αποτυπώνουν αυτή τη συνθήκη όχι μόνο θεματικά αλλά και ηχητικά, μέσα από λούπες που μετασχηματίζονται διαρκώς, φωνές που μοιάζουν να αιωρούνται μέσα στον χώρο και συνθέσεις που διατηρούν μια μόνιμη αίσθηση αστάθειας κάτω από την επιφανειακή τους ακρίβεια. Το όραμα του album ολοκληρώνεται ακριβώς μέσα από αυτή τη σύνδεση μορφής και περιεχομένου, μετατρέποντας το Manira σε έναν δίσκο που παραμένει ουσιαστικά συναισθηματικός χωρίς να γίνεται εξομολογητικός και καθηλωτικός χωρίς να χάνει ποτέ τον έλεγχο της μορφής του.