YĪN YĪN – YATTA!

Θυμάμαι ακριβώς που βρισκόμουν την πρώτη φορά που άκουσα τους YĪN YĪN. Ήταν κατακαλόκαιρο, η γειτονιά του Ψυρρή είχε μόνο τουρίστες και καθόλου αέρα, το γραφείο ήταν ήσυχο και στο youtube εμφανίστηκαν δύο κόκκινες δίδυμες τίγρεις. Ήταν εκείνη η χαρακτηριστική στιγμή στα μουσικά τεκταινόμενα όπου οι ατελείωτες playlist στις πλατφόρμες έμοιαζαν να οργανώνουν ένα ολόκληρο αισθητικό σύμπαν γύρω από την ψυχεδέλεια, το groove και μια διάχυτη επιθυμία φυγής από την ασφυκτική καθημερινότητα της εποχής, με προτάσεις από ανατολίτικο psych rock, disco επανεκτιμήσεις, αναλογικά synthesizers και μπάντες που αντλούσαν υλικό από μουσικές παραδόσεις έξω από τη δυτική αγγλόφωνη ποπ. Το εξώφυλλο του The Rabbit That Hunts Tigers, με τη σχεδόν υπερβολική αισθητική αυτοπεποίθηση που συνόδευε ήδη από τότε τη μπάντα.

Στην παράδοση των Khruangbin και των συμπατριωτών τους Altın Gün, οι YĪN YĪN σχηματίστηκαν στο Μάαστριχτ από μουσικούς με εμπειρία στο DIY, στις τοπικές σκηνές και στις κοινότητες που διαμορφώθηκαν γύρω από DJ sets, crate digging και συλλογικές ακροάσεις μουσικής από διαφορετικά γεωγραφικά και ιστορικά περιβάλλοντα. Από το breakthrough του 2019 μέχρι τις επόμενες κυκλοφορίες τους, η μπάντα καλλιέργησε έναν ήχο που αξιοποιεί στοιχεία από thai psych, ιαπωνικά soundtrack, disco, surf rock και κινηματογραφική funk, με το φετινό, τέταρτο τους άλμπουμ, Yatta!, που κυκλοφόρησε το 2026 από τη Glitterbeat Records, να συνεχίζει αυτή την πορεία, μεταφέροντας τη μπάντα ακόμη πιο βαθιά σε έναν κόσμο neon groove, retro futurism και παγκοσμιοποιημένης pop φαντασίας.

Στο Yatta! οι YĪN YĪN οργανώνουν έναν ήχο απόλυτα προσανατολισμένο προς τη ρυθμική εμπειρία, μέσα από επαναληπτικά μοτίβα μπάσου, πυκνές percussion γραμμές και κιθάρες που μετεωρίζονται διαρκώς ανάμεσα στη ψυχεδέλεια και τη disco αισθητική. Το “In Search of Yang” ανοίγει τον δίσκο με disco ρυθμό, έγχορδα και spoken-word samples γύρω από τη φιλοσοφία του yin και του yang, δημιουργώντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα μια αίσθηση τεχνητής μυσταγωγίας που θυμίζει ταυτόχρονα eurodisco, library music και τηλεοπτικό soundtrack των 70s. Στο “Spirit Adapter” οι YĪN YĪN φλερτάρουν ανοιχτά με την indie disco αισθητική, εισάγοντας φωνητικά που κλείνουν το μάτι στους Tame Impala και Parcels, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν τη βασική τους εμμονή με το groove και τις νοτιοανατολικές ασιάτικες αναφορές. Το “Lecker Song” αποτελεί ίσως τη στιγμή όπου το άλμπουμ συναντά πιο καθαρά τον ασιατικό pulp κινηματογράφο, μέσα από surf κιθάρες, soul-funk swagger και μελωδίες που παραπέμπουν ευθέως σε ιαπωνικές spy movies των 60s, και το αντίστοιχο drama, με το "Yata Yata" που ακολουθεί να είναι η πιο δυνατή αλλά και ψυχεδελική στιγμή του δίσκου. Το “Night in Taipei” βυθίζεται βαθιά σε μια νυχτερινή, μελαγχολική αισθητική, με ονειρικές mellotron υφές και αισθησιακές surf κιθάρες αλλά και ρετρό κινηματογραφικό αισθησιασμό, ενώ στο “Golden Lion” οι YĪN YĪN φέρνουν στο προσκήνιο πιο αργόσυρτες funk γραμμές, electric piano και μια σχεδόν spaghetti western αυτοπεποίθηση.

Το μεθυστικό μέσο του άλμπουμ μετατοπίζεται προς την disco πλευρά με το "Elma" που ακολουθεί, ενώ τα “Kasumi’s Quest” και “Mooncake Melody” σπρώχνουν τον δίσκο προς retro gaming synths, space-age exotica και παστέλ ψυχεδέλια. Ενδιάμεσα σε αυτά, επανέρχονται οι city pop επιρροές στα "Slow Burner" και "Pattaya Wrangler", λιγότερο προφανείς, αλλά καταφέρνοντας να προσδώσουν λίγη ακόμη νοσταλγία σε ένα δίσκο που, ούτως ή άλλως, την παίζει στα δάχτυλα.

Άλλωστε, σε όλη τη διάρκεια του άλμπουμ η μπάντα ακούγεται απόλυτα αφοσιωμένη στη δημιουργία ατμόσφαιρας, χειριζόμενη κάθε αναφορά, από το disco και το surf μέχρι τα ασιατικά έγχορδα μοτίβα, σαν μέρος ενός τεράστιου κολάζ pop επιθυμιών. Κι ίσως αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση του Yatta!, όσα δηλαδή αποκαλύπτει για τη σύγχρονη πολιτισμική συγκυρία και για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή pop κουλτούρα επεξεργάζεται την επιθυμία, την εξάντληση και τη φαντασία.

Το Yatta! εκφράζει έτσι μια πολύ σύγχρονη επιθυμία, που λίγο ή πολύ, βρίσκουμε όλοι μέσα μας. Κι αυτή είναι η ανάγκη να μετατραπεί η πραγματικότητα σε ατμόσφαιρα, να οργανωθεί ο εαυτός ως performance και να βιωθεί η καθημερινότητα σαν soundtrack. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, το άλμπουμ αποκτά ενδιαφέρον ακριβώς επειδή ακούγεται τόσο αφοσιωμένο στην επιφάνειά του. Οι YĪN YĪN καταγράφουν με ακρίβεια μια εποχή που δυσκολεύεται να φανταστεί συλλογικά μέλλοντα και επενδύει όλο και περισσότερο στην αισθητικοποίηση του παρόντος, στην κατανάλωση moods και στη δημιουργία προσωρινών κόσμων μέσα στους οποίους η εξάντληση, η πολιτική αμηχανία και η αίσθηση αδιεξόδου αποκτούν για λίγο χρώμα, ρυθμό και κίνηση. Η επιστροφή στις retro αναφορές, στα νέον φώτα και στις αισθητικές ανασυνθέσεις παλαιότερων πολιτισμικών στιγμών εκφράζει μια επιθυμία διαφυγής, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει και την αδυναμία φαντασίωσης ενός διαφορετικού μέλλοντος. Το Yatta! δημιουργεί έτσι έναν κόσμο όπου η κατανάλωση του πολιτισμού, η εικόνα και η ατμόσφαιρα μετατρέπονται σε βασικούς τρόπους επεξεργασίας της πραγματικότητας, μέσα από μια συνθήκη που αντιμετωπίζει τη μουσική ως χώρο προσωρινής αισθητικής ανασυγκρότησης. Και, οπωσδήποτε, καταφέρνει δεξιοτεχνικά να μας προσελκύσει σε αυτόν.