Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Nine Inch Nails & Boys Noize – Nine Inch Noize

Το "Nine Inch Noize" ενώνει Trent Reznor, Atticus Ross και Boys Noize σε ένα φορτισμένο υβρίδιο live, remix και studio άλμπουμ με ένταση και ιδέες, που όμως μένει πιο κοντά στην ανακύκλωση παρά στην πραγματική υπέρβαση.

  • Βαθμολογία: 6
  • Καλλιτέχνης: Nine Inch Noize
  • Label: Interscope
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Electronic / Techno
Nine Inch Noize
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ
Maruja

Υπάρχει πάντα (σχεδόν) ειρωνικό στο να επιστρέφεις στο ίδιο σου το παρελθόν με τόση τεχνολογική δύναμη στα χέρια σου. Γιατί, κυριολεκτικά, έχεις χτίσει ένα σύμπαν από θόρυβο και συναίσθημα αλλά, αντί να το επεκτείνεις, αποφασίζεις να του ρίξεις άλλα φώτα, να το στολίσεις με άλλα φίλτρα. Αυτό ακριβώς μοιάζει να συμβαίνει στο Nine Inch Noize, τη σύμπραξη του Trent Reznor και του Atticus Ross με τον Alexander “Boys Noize” Ridha. Ένα project που γεννήθηκε (σχεδόν) μοιραία, μετά από χρόνια κοινών συναντήσεων, τροχιών, live συμπλεύσεων και ανταλλαγών remix, που ωστόσο, κοιτάζει περισσότερο πίσω παρά μπροστά.

Το νέο υλικό δεν είναι αδύναμο. Αντίθετα, σε στιγμές είναι σχεδόν σωματικό. Οι ρυθμοί πάλλονται με εκείνη τη γνώριμη, ιδρωμένη ένταση της rave κουλτούρας, ενώ η ηλεκτρονική υφή έχει μια ρευστότητα που θυμίζει περισσότερο νερό παρά μέταλλο. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη ροή, κάτι παράξενο συμβαίνει: η μνήμη επιμένει. Οι αναφορές σε κομμάτια όπως το "Heresy" και το "Closer" από το The Downward Spiral δεν λειτουργούν απλώς ως remix, αλλά σαν φαντάσματα που αρνούνται να σβήσουν. Δεν ακούμε τίποτα νέο να γεννιέται, αλλά κάτι παλιό να "ρεμιξάρεται".

Υπάρχει και μια ακόμη διάσταση που εξηγεί τη ρευστή ταυτότητα του Nine Inch Noize. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αποσπασματικά, εν μέρει ζωντανά, σε στούντιο, πάνω σε πτήσεις και σε ενδιάμεσους χώρους μετάβασης, σαν να γεννήθηκε μέσα στη διαρκή κίνηση της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που περιγράφεται ταυτόχρονα ως live album, studio recording και remix album. Η μορφή του αρνείται να σταθεροποιηθεί, όπως ακριβώς και η εποχή που το παράγει. Ακόμη και η δομή του ακολουθεί το setlist της εμφάνισης των Nine Inch Noize στο Coachella 2026, μόλις μία εβδομάδα πριν από την κυκλοφορία του, γεγονός που του δίνει χαρακτήρα στιγμιαίου ντοκουμέντου, σχεδόν ενός αποτυπώματος από performance που μεταφέρθηκε βιαστικά αλλά συνειδητά σε δισκογραφική μορφή.

Και εδώ αρχίζει η αμφιθυμία. Από τη μία, υπάρχει μια καθαρτική διάσταση σε αυτή τη διαδικασία. Σαν να παίρνεις έναν δίσκο που κάποτε σε σημάδεψε και να τον ξεπλένεις με τα νερά μιας άλλης εποχής. Ο Boys Noize φέρνει μαζί του την εμμονή της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής με την ένταση, την επανάληψη, την άμεση σωματική ανταπόκριση. Ο Reznor και ο Ross, από την άλλη, κουβαλούν εκείνη τη σκοτεινή, σχεδόν υπαρξιακή βαρύτητα που πάντα χαρακτήριζε το έργο τους. Η συνάντηση αυτών των δύο κόσμων έχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι απολύτως μεταμορφωτική, ούτε τρομερά συγκλονιστική.

Ίσως γιατί η μεταμόρφωση προϋποθέτει ρίσκο. Και εδώ το ρίσκο είναι ελεγχόμενο, σχεδόν μετρημένο στα μέτρα και τα σταθμά της σύγχρονης τεχνολογίας. Το "Parasite" και το "Me, I’m Not" επανεμφανίζονται με νέες υφές, πιο «ηλεκτρονικές», πιο γυαλισμένες, αλλά χωρίς να απομακρύνονται πραγματικά από την αρχική τους ουσία. Είναι σαν να αλλάζεις το περίβλημα, αλλά να κρατάς τον ίδιο πυρήνα ανέγγιχτο. Μια αισθητική αναβάθμιση, όχι μια ουσιαστική ανατροπή.

Και τότε έρχεται το αναπόφευκτο ερώτημα, σχεδόν σαν ψίθυρος του Reznor μέσα στον θόρυβο: γιατί όχι κάτι εντελώς καινούργιο; Γιατί τρεις δημιουργοί με αποδεδειγμένη ικανότητα να επαναπροσδιορίζουν τον ήχο να επιλέγουν την ανακύκλωση, έστω και με τόση δεξιοτεχνία; Όχι, δεν πρόκειται για αποτυχία. Το Nine Inch Noize λειτουργεί, έχει ενέργεια, έχει στιγμές που σε παρασύρουν. Αλλά μοιάζει περισσότερο με άσκηση ύφους παρά με μια αναγκαία καλλιτεχνική δήλωση.

Ίσως τελικά να είναι ένα έργο μετάβασης. Ένα ενδιάμεσο στάδιο, όπου οι δημιουργοί αγγίζουν το παρελθόν τους για να θυμηθούν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Ή ίσως να είναι απλώς μια υπενθύμιση πως ακόμα και οι πιο ανήσυχοι καλλιτέχνες έχουν στιγμές όπου επιλέγουν την ασφάλεια της μνήμης αντί για το χάος της δημιουργίας.

Καλοφτιαγμένο, έντονο, σχεδόν υπνωτικό. Αλλά παραμένει ένα άρτιο τεχνικά loop. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στην απόλαυση και την προσδοκία, μένει μια μικρή αίσθηση ανεκπλήρωτου. Σαν να περίμενες κάτι που θα σε ταρακουνούσε και τελικά απλώς σε κράτησε σε κίνηση. 

 

