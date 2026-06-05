Billy Preston: O πέμπτος Beatle

Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ο Billy Preston ήταν περιζήτητος, ήταν ο «μουσικός των μουσικών». Έπαιζε πλάι στον Ray Charles, τον Sam Cooke και την Aretha Franklin, έγραφε επιτυχίες από τον Joe Cocker, συμμετείχε σε άλμπουμ της Barbra Streisand και ηχογραφούσε παρέα με τους Rolling Stones. Το σπουδαιότερο: για ένα διάστημα, θεωρείτο ως ο «Πέμπτος Beatle».

Γεννημένος στο Χιούστον το 1946, ο Billy Preston μετακόμισε στο Λος Άντζελες λίγο μετά τον χωρισμό των γονιών του. Άρχισε να κάνει μαθήματα πιάνου σε ηλικία τριών ετών και μόλις δέκα ετών συνόδευε με τα πλήκττρα του τη μεγάλη ερμηνεύτρια των gospel Mahalia Jackosn. Δύο χρόνια αργότερα, το 1958, ο Preston εμφανίστηκε στην ταινία St. Louis Blues δίπλα στον Nat King Cole. Κατόπιν εντάχθηκε στη μπάντα του Little Richard για την ευρωπαϊκή του περιοδεία το 1962. Support group ήταν οι Beatles, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στο Αμβούργο. Ο Preston συνδέθηκε φιλικά με τους Fab Four, θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική συνεργασία του, ενώ στη Γερμανία γνώρισε επίσης τον Sam Cooke και αργότερα εμφανίστηκε μαζί του.

Ο Preston κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του The Most Exciting Organ Ever από την VJ Records το 1965. Ήταν instrumental, μια σπουδαία άσκηση ύφους πάνω στη σπουδαία τεχνική του στο Hammond. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 έγινε τακτικός παρουσιαστής στην περίφημη ποπ τηλεοπτική εκπομπή Shindig του ABC, και παράλληλα συμμετείχε για τρία περίπου χρόνια στην μπάντα του Ray Charles.

Η συνεργασία του Preston με τους Beatles ξεκίνησε το 1969. Ο George Harrison τον προσέγγισε για να παίξει στο Let It Be. Ο Preston συνεισέφερε με ένα εμπνευσμένο μπλουζ σόλο στο "Get Back", ενώ ερμήνευσε το τραγούδι με το γκρουπ στην θρυλική τους εμφάνιση «στην ταράτσα» - την τελευταία φορά που οι Beatles έπαιξαν μαζί ζωντανά.

Έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που υπέγραψε με την Apple Records των Beatles και ηχογράφησε δύο άλμπουμ, σε παραγωγή του George Harrison - That's the Way God Planned It και Encouraging Words. Το 1971, ο Preston εμφανίστηκε στο Concert for Bangladesh που διοργανώθηκε από τον Harrison και συνέχισε να εργάζεται στο στούντιο σε σόλο projects για τους Harrison, Ringo Starr και John Lennon.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Preston συνεργάστηκε με τους Rolling Stones στα άλμπουμ Sticky Fingers και Exile on Main St. και περιόδευσε με το συγκρότημα. Συμμετείχε επίσης στα τραγούδια “Young, Gifted and Black” της Aretha Franklin, “There's a Riot Goin' On” των Sly & the Family Stone και “Blood on the Tracks” του Bob Dylan.

Ενώ οι συνεργασίες του πλήθαιναν τη δεκαετία του ’70, ο ίδιος παράλληλα γνώριζε επιτυχίες ως σόλο καλλιτέχνης το ορχηστρικό τραγούδι “Outta Space” (βραβείο Grammy το 1973) και με τα singles “Will It Go Round in Circles” (N. 1 το 1973) και “Nothing from Nothing” το 1974. Συνέγραψε επίσης την επιτυχία “You Are So Beautiful”, την οποία ερμήνευσε ο Joe Cocker. Στις 11 Οκτωβρίου 1975, ο Preston έγινε ο πρώτος μουσικός καλεσμένος στην πρεμιέρα της σειράς του Saturday Night Live στο NBC.

Ο Preston συνέχισε να κάνει ηχογραφήσεις σε στούντιο και να εμφανίζεται καθ' όλη τη δεκαετία του 1980, ηχογραφώντας σόλο άλμπουμ και κάνοντας περιοδείες με την All-Star Band του Ringo Star το 1989.

Τα 90ς ήταν δύσκολη περίοδος. Ο ίδιος φαινόταν να έχει χάσει τον μουσικό του προσανατολισμό, καθώς αυξήθηκε ο εθισμός του στα ναρκωτικά. Το 1992, ο Preston καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή για την παραδοχή του ότι δεν είχε καταδικαστεί σε διαγωνισμό για κατηγορίες κοκαΐνης και επίθεσης, αλλά αργότερα διατάχθηκε η φυλάκισή του για εννέα μήνες σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά. Μετά την αποφυλάκισή του, ηχογράφησε αρκετά gospel άλμπουμ.

Το 1997, ο Preston καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης μετά από παραβίαση της αναστολής του. Το 1998 δήλωσε ένοχος για ασφαλιστική απάτη και συμφώνησε να καταθέσει εναντίον άλλων συμμετεχόντων σε μια φερόμενη απάτη που του απέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια.

«Έπρεπε να σκεφτώ, να απαλλαγώ από το νεκρό βάρος γύρω μου», είπε αργότερα. «Δέχεσαι το πικρό με το γλυκό, και πρέπει να πω ότι η πίστη μου ήταν αυτή που με κράτησε να συνεχίσω. Δεν είχα τίποτα άλλο στο οποίο να βασιστώ». Ο Preston επέστρεψε στη βιομηχανία του θεάματος μετά την αποφυλάκισή του. Εμφανίστηκε στην ταινία Blues Brothers 2000 και στη συναυλία-φόρο τιμής για τον George Harrison το 2002.

Έπαιξε επίσης σε άλμπουμ όπως το Me and Mr. Johnson του Eric Clapton, το 12 Songs του Neil Dimaond, το Stadium Arcadium των Red Hot Chili Pepper και το το Genius Loves Company, το τελευταίο άλμπουμ του Ray Charles.

O Preston νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Shea στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα όταν έπεσε σε κώμα, στις 21 Νοεμβρίου 2005. Δεν ξύπνησε ποτέ. Στις 6 Ιουνίου 2006 θεωρήθηκε νεκρός. Ήταν 59 ετών.

Τον ίδιο χρόνο εκδόθηκε το ντοκιμαντέρ Billy Preston: That's the Way God Planned It, σε σκηνοθεσία της Paris Barclay. Το φιλμ ταξιδεύει τους θεατές στη ζωή του Preston, με μια εκτεταμένη στάση στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του 1969 για το Let It Be. Το ντοκιμαντέρ αφιερώνει επίσης χρόνο στις προσωπικές δυσκολίες του Preston: την αποδοχή του ότι είναι ομοφυλόφιλος, τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, τις αντιπαραθέσεις του με τον νόμο και την παραμονή του στη φυλακή. Αλλά παρά όλα τα επιτεύγματα του Preston μετά τη διάλυση των Beatles, η δουλειά του με το συγκρότημα ήταν αυτή που του εξασφάλισε αμέσως μια θέση στην ιστορία της ροκ εν ρολ μουσικής.

Ο Keith Richards αποκάλεσε τον Preston «ιδιοφυΐα με όλα τα «βάρη της λέξης»» και έγραψε το εξής αποχαιρετιστήριο μήνυμα μετά τον θάνατο του κιμπορντίστα: «Πολύ νωρίς, τόσο υπέροχος! Μου λείπεις».

«Η μόνη μου ατάκα για τον Billy είναι ότι ποτέ δεν έβαζε τα χέρια του σε λάθος μέρος», λέει ο Ringo Star στο ντοκιμαντέρ. «Ήταν τόσο σπουδαίος. Απλώς συμμετείχε και όλοι τον αγαπήσαμε».

Υπάρχει μια στιγμή στο ντοκιμαντέρ The Beatles: Get Back όπου η τεταμένη ατμόσφαιρα μέσα στο στούντιο Savile Row της Apple Records ξαφνικά βελτιώνεται. Στο δωμάτιο μπαίνει ο Billy Preston - πλατύ χαμόγελο, χαλαρή γοητεία, χαιρετώντας τους πάντες με ένα χαρούμενο «Γεια!» Μέσα σε λίγα λεπτά βρίσκεται στο ηλεκτρικό πιάνο, κλειδώνοντας στο ρυθμό του “I Got A Feeling”, και οι αγχωτικές ηχογραφήσεις των Beatles αποκτούν μια νέα αίσθηση σκοπού.

Η ζωή του Preston ήταν γεμάτη από τέτοιες στιγμές: ο χαρισματικός ξένος που μπορούσε να μεταμορφώσει ένα δωμάτιο απλώς καθισμένος σε ένα πιάνο.