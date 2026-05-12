Turner Cody and the Soldiers of Love – Out For Blood

Ο Turner Cody έφτασε στο Sidewalk Cafe στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο του 1999. Εκεί ξεκίνησε να γράφει τραγούδια μαζί με άλλα μέλη της anti-folk σκηνής, όπως ο Adam Green και ο Jeffrey Lewis.

Η Νέα Υόρκη ήταν ένα διαφορετικό μέρος στα τέλη του 20ού αιώνα. Το γόνιμο μείγμα που είχε τόσο εμπνεύσει καλλιτέχνες στις δεκαετίες του '70 και του '80 δεν είχε ακόμη εξαφανιστεί. Μπορούσε ακόμα να γίνει αισθητό στα ανοιχτά μικρόφωνα στο East Village και στα avant-garde κλαμπ παραστάσεων στη γωνία. Η ροκ εν ρολ σκηνή ήταν σε πλήρη εξέλιξη στα μπαρ του Lower East Side, με τους δερμάτινους ακόλουθούς της να πίνουν και να ξεφαντώνουν μέχρι αργά το βράδυ.

Στις πρώτες μέρες του Sidewalk Cafe, ο Cody ηχογράφησε κυρίως lo-fi άλμπουμ, όπως τα Turner Cody, This Springtime and Others, Who Went West, The Cody Choir, Buds Of May, The Great Migration και Quarter Century. Μια τυχαία συνάντηση με το γαλλικό folk-rock τρίο Herman Dune οδήγησε σε πολλές ευρωπαϊκές περιοδείες και σε μια καλλιτεχνική συνεργασία που παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. Από τότε και στο εξής, τα στέκια του Cody δεν θα ήταν μόνο τα μπαρ του East Village, αλλά και οι καφετέριες του Παρισιού και οι μπυραρίες του Βερολίνου.

Ως το 2008, ηχογράφησε επτά DIY δίσκους, από τους οποίους προέκυψε η συλλογή 60 Seasons από την b.y records. Το τραγούδι του "Corner Of My Room" ακούστηκε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία Un Prophet σε σκηνοθεσία Jacques Audiard. Πολυγραφότατος, την επόμενη δεκαετία ο Cody ηχογράφησε άλμπουμ όπως τα First Light, Gangbusters, The Rules Of The Road, Last Of The Big Time Spenders, Plans And Schemes, Hiding In Plain Sight και The Duke Of Decline. Η εμπνευσμένη από την indie-folk προσέγγιση των πρώτων άλμπουμ του εξελίχθηκε σε έναν ήχο στούντιο που θύμιζε τους ήρωες του Cody: Bob Dylan, Leonard Cohen, Townes Van Zandt, Lou Reed και Hank Williams.

Οι στίχοι του Cody αντλούν ένα ευρύ φάσμα επιρροών. Κάθε λάτρης της μυθοπλασίας και της ποίησης μπορεί να διακρίνει νύξεις από τον Πόε, τον Φιτζέραλντ και τον Μέλβιλ, τον Γκίνσμπεργκ, τον Κέρουακ, τον Ρεμπώ, ακόμη και την καθομιλουμένη του αμερικανικού κινηματογράφου. Ο Cody είναι πάνω απ' όλα ένας δημιουργός στίχων. Η γλώσσα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου του. Η αγάπη του για τα λαϊκά τραγούδια εκτείνεται στις μπαλάντες του Εμφυλίου Πολέμου, στα dixie-jazz στάνταρντ, στις μελωδίες των vaudeville.

Μετά από είκοσι χρόνια στη Νέα Υόρκη, ο Cody μετακόμισε στο Illinois με τη σύζυγό του και τον γιο τους. Το νέο άλμπου του έχει τον τίτλο Out for Blood. Προσωπικό αλλά και εκτενές, περιέχει κομμάτια που ξεδιπλώνουν ιστορίες αγάπης, άρνησης και εύθραυστης αυτομυθολογίας. Με μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση των folk-ballads που βασίζονται σε χαρακτήρες, μας οδηγεί στο ταξίδι ενός ανθρώπου που παλεύει με την απαξίωσή του. Με ποιητικούς στίχους, συγκινητικά φωνητικά και μια έντονα ειλικρινή ερμηνεία, τα τραγούδια εκθέτουν το συναισθηματικό κόστος της προσκόλλησης σε μια on the road κοσμοθεωρία.

Ο Turner Cody έγραφε πάντα με βάση την κίνηση και την μετατόπιση. Το άλμπουμ συναντά το συγκρότημα εν κινήσει, διαμορφωμένο από μεγάλες αποστάσεις, μεταβαλλόμενα τοπία και το είδος της επανάληψης που συνοδεύει το να παίζεις νύχτα με τη νύχτα. Για το πρώτο single, "Recognize a Friend" γυρίστηκε μουσικό βίντεο στη Νέα Ορλεάνη. Το κομμάτι δίνει τον τόνο για το δίσκο εστιάζοντας στον Billy, έναν καθημερινό άνθρωπο της πόλης που παρακολουθεί τις πρώτες φιλοδοξίες να δίνουν τη θέση τους στη ρουτίνα. Η αφήγηση επεκτείνεται σε μια πολυεπίπεδη εξερεύνηση των αγώνων ενός εργάτη να βρει τη θέση του στον κόσμο.

Στο Out For Blood, ο Cody στρέφεται πλήρως στη γλώσσα της country τραγουδοποιίας. Τα τραγούδια ξεδιπλώνονται σαν μικρές, αυτοτελείς ιστορίες, αντλώντας έμπνευση από ιδέες ελευθερίας και λύτρωσης. Μεγάλο μέρος αυτής της οπτικής προέρχεται από τη μετακόμιση του Cody από τη Νέα Υόρκη στο Ιλινόι. Επανενώνοντας τον εαυτό του με τον παραγωγό Nicolas Michaux και τους The Soldiers of Love, ο ήχος παραμένει μετρημένος και προσεκτικός, δίνοντας χώρο στη φωνή και την ιστορία για να διαχυθούν με φυσικό τρόπο.

Ο Cody αποδίδει με καθαρή, χαλαρή φωνή και με μια στοχαστική διάθεση. Το “Drinking In The Land Of Lincoln” είναι ακριβώς αυτό, μια αντανάκλαση των ημερών που πέρασαν στην απομόνωση. Το "Paying For Being Free" υπαινίσσεται καλύτερες εποχές, όταν τα χρήματα δεν ήταν πρόβλημα και η ζωή ζούσε ψηλά στην κορυφή ενός κύματος. Ίσως ο χαρακτήρας στο "Cigarettes Inside" να τα έχει δει όλα να καταρρέουν και να γίνονται σκόνη, τώρα ζώντας δύσκολα και άσκοπα παρασυρόμενος.

Το "We Need Each Other" ακολουθεί μια διαφορετική πορεία μιλώντας για τα ανεκπλήρωτα συναισθήματα και για όσα χάνονται. Ομοίως, το "The Walls Are Closing In" εξετάζει το θέμα «Μια ζωή γεμάτη ζωή, χωρίς τίποτα άλλο παρά τύψεις». Το “Delmar Avaneue” είναι country, ερωτικό και παιχνιδιάρικο, με τον Cody να κοπιάρει το στυλ του θρυλικού Gram Parsons. Στo ομώνυμο κομμάτι του δίσκου, που θυμίζει στο ύφος τον αείμνηστο Gene Clark, αφηγείται μια σκληρή νουάρ ιστορία που εκτυλίσσεται στα παγερά πεζοδρόμια της αστικής νύχτας. Βρώμικος ρεαλισμός, σαν να λέμε...