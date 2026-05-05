Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Slim Dunlap – Every Little Word

Θαυμαστές της μουσικής του παραγνωρισμένου Slim Dunlap (1951 – 2024) ήταν ο Bruce Springsteen, ο Frank Black, ο Paul Westerberg και ο Jeff Tweedy. Με αφορμή την διπλή συλλογή "Every Little Word", ο Θανάσης Μήνας εξηγεί το γιατί.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Slim Dunlap
  • Label: Curation Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Rock
Slim Dunlap
Θανάσης Μήνας

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Yung Lean Romain Gavras

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι Replacements ήταν μια κραταιά δύναμη στον χώρο του αμερικανικού κολεγιακού ροκ. Άλμπουμ όπως το Let It Be και το Tim τους είχαν καταστήσει εξίσου δημοφιλείς με τους REM στο εναλλακτικό κοινό. Αντιμετώπιζαν όμως εσωτερικά προβλήματα, που είχαν να κάνουν με τις μεταξύ τους σχέσεις όσο και με την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών. Αν και όλοι τους είχαν το μερίδιό τους σ΄ αυτά, με πρώτον τον προβεβλημένο τραγουδιστή Paul Westerberg, ήταν ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ο Bob Stinson, ο οποίος θα έφευγε πρόωρα από τη ζωή το 1995, αυτός που έφτασε την κατάσταση στα άκρα. Ο Stinson έχανε σταθερά συναυλίες του γκρουπ, ενώ αδυνατούσε να ανταποκριθεί και στο στούντιο. Οι Replacements δεν είχαν άλλη επιλογή από το να τον αντικαταστήσουν. Στράφηκαν έτσι σε έναν τύπο ο οποίος ήταν «γνωστή φάτσα» στην τοπική underground σκηνή της Μινεσότα: τον Bruce Slim Dunlap. Γεννημένος τον Αύγουστο του 1951, ο Dunlap ήταν ένας έμπειρος κιθαρίστας που εργαζόταν καθημερινά ως θυρωρός και στον ελεύθερο χρόνο έπαιζε τις νύχτες στα club της πόλης. Το στυλ του ήταν επηρεασμένο από τον Keith Richard και τον Hank Williams και το λακωνικά blues-rock του γινόταν δεκτό με ενθουσιασμό στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης First Avenue. Ο Westerberg γοητεύτηκε από το παίξιμό του στην κιθάρα, το οποίο βασιζόταν περισσότερο στο roots-rock παρά στο punk στυλ του Bob Stinson. Ο Dunlap συμφώνησε να ενταχθεί στους Replacements, καθώς αναγνώριζε την ποιοτική σύνθεση τραγουδιών του Westerberg και συμφώνησε να τον αποκαλούν με το παιδικό του παρατσούκλι «Slim».

Ο Slim συμμετείχε στα δύο τελευταία άλμπουμ της μπάντας, το Don't Tell a Soul (Sire, 1989) και το All Shook Down (Sire, 1990). Ήταν καλοί δίσκοι, όμως περίπου τρία χρόνια αργότερα, οι Replacements κατέρρευσαν και κάθε μέλος ακολούθησε τον δικό του δρόμο.

Ο Dunlap πέρασε ένα μικρό διάστημα παίζοντας με το συγκρότημα του Dan Baird (πρώην μέλος των Georgia Satellites), αλλά ταυτόχρονα πήγε σε ένα στούντιο ηχογράφησης για να ηχογραφήσει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο The Old New Me. Το άλμπουμ του έγινε σχεδόν φθηνά (5.000 δολάρια) και ο Dunlap κάλεσε μόνο λίγους μουσικούς να συμμετάσχουν μαζί του, ενώ ο Paul Westerberg ήταν επίσης guest.

Το άλμπουμ του ήταν χαλαρό σε σύγκριση με τον alt-rock θυμό του ήχου των Replacements, αλλά είχε αρκετό δυναμισμό για να κάνει εντύπωση, ιδιαίτερα στις συναυλίες, καθώς οι κριτικοί επαίνεσαν τις ζωντανές εμφανίσεις του - άνοιξε για καλλιτέχνες όπως οι Dan Baird και Son Volt. Επέστρεψε στο στούντιο για να εργαστεί στην ολοκλήρωση του δεύτερου άλμπουμ του, του Times Like This. Ο Westerberg εμφανίστηκε ξανά στο άλμπουμ, που απέσπασε για άλλη μια φορά με εξαιρετικές κριτικές. Ένας ιδιαίτερος θαυμαστής ήταν ο Bruce Springsteen, ο οποίος σημείωσε ότι « ήταν πραγματικά ένας μοναδικός κιθαρίστας και τραγουδοποιός, πραγματικά βαθιά ψυχωμένος και όμορφος. Έχει δύο υπέροχα σόλο άλμπουμ». Ένα τρίτο άλμπουμ συζητήθηκε αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ, οπότε ο Dunlap συνέχισε όπως έκανε πριν, παίζοντας σε sold-out χώρους, ιδιαίτερα στην πολιτεία καταγωγής του, τη Μινεσότα.

Ο Dunlap υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012 και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ξαναπαίξει, ενώ πέθανε στα τέλη του 2024 από επιπλοκές που προέκυψαν. Ένα άλμπουμ-αφιέρωμα δημιουργήθηκε το 2013 από έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν σε ένα ταμείο για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του. Το Songs for Slim ήταν ένας φόρος τιμής σε 2 CD στη μουσική του Dunlap, πέρα ​​από τη δουλειά του με τους Replacements, με συνεισφορές από τους Jeff Tweedy, Lucinda Williams, Steve Earle, Frank Black, Craig Finn, John Doe, Patterson Hood, Soul Asylum και τους ίδιους τους Replacements, μεταξύ άλλων. Ο Dunlap είχε επώνυμους θαυμαστές, αλλά ο ίδιος ποτέ δεν γνώρισε επιτυχία.

Πριν πεθάνει, ο Dunlap έδωσε άδεια να χρησιμοποιηθεί ένας ικανός αριθμός τραγουδιών που είχε «ηχογραφήσει» με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πέθανε πριν υπογραφεί συμβόλαιο, αλλά κατά τη διάρκεια του έτους που ακολούθησε τον θάνατό του, η χήρα και η κόρη του Dunlap συνεργάστηκαν με τον πάλαι ποτέ φίλο του και περιστασιακό παραγωγό, Peter Jesperson, και δημιούργησαν μια συλλογή από πρώιμες ηχογραφήσεις, ζωντανές ηχογραφήσεις, outtakes, εναλλακτικές ηχογραφήσεις και demos, τις οποίες πρόσθεσαν με πρόσφατα remastered εκδόσεις για να δημιουργήσουν ένα όμορφα παραγόμενο πακέτο με πάνω από δυόμισι ώρες μουσικής του Dunlap. Τα άλμπουμ, που είχαν εξαντληθεί προ πολλού, έχουν πλέον επανασυσκευαστεί και remastered σε ένα νέο διπλό CD με τίτλο Every Little Word (Curation Records).

Το The Old New Me (1993) ξεκινάει τη διαδικασία με μια δήλωση προθέσεων. Το “Rockin' Here Tonight”, ένα από τα αγαπημένα των θαυμαστών του στις ζωντανές εμφανίσεις, αποτίει φόρο τιμής στον Keith Richard με την γήινη ατμόσφαιρα των Stones. Το “Just For The Hell of It” ανεβάζει το τέμπο σε ένα γρήγορο shuffle με ένα μελωδικό riff κιθάρας. Και αυτά τα κομμάτια θέτουν τον τόνο για ένα εξαιρετικό roots rock άλμπουμ όπου οι επιρροές έρχονται έντονες και γρήγορες. Το “Isn't It” επιβραδύνει τον ρυθμό με ένα Σικάγο-μπλουζ στο στυλ της Chess Records. Και μετά ακολουθεί το “Partners in Crime” που θυμίζει κάπως Tom Petty και το “Taken on the Chin” που φέρνει στο μυαλό τον Springsteen του “Darkness On The Edge Of Town”. Ο Dunlap είναι ο πρωταγωνιστής, παίζοντας μια σειρά από στυλ και κομμάτια, ενώ ο Chan Poling και ο Paul Westerberg, ο οποίος δεν αναφέρεται, προσθέτουν πιάνο (και όργανο) για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Ο Dunlap παίζει χωρίς τεχνητά στοιχεία και τραγουδάει μ έναν τρόπο σαν να μασάει τις λέξεις, τύπου Johnny Thunders.

Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Dunlap, το Times like This (1996), είναι συνολικά πιο εκλεκτικό, αλλά δεν υποφέρει από ποιότητα γραφής ούτε από το εύρος του Dunlap στο παίξιμο. Το “Girlfriend” είναι ένα σύντομο αλλά γλυκό τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από τον Springsteen, ο οποίος το ηχογράφησε για την ραδιοφωνική του εκπομπή. Το “Little Shiva's Boy” έχει ένα εξαιρετικό riff στην κιθάρα, στο “Chrome Lipstick” σκληρίζει μια μακρινή blues φυσαρμόνικα…Υπάρχει  οριακά μεγαλύτερος πειραματισμός στις ενορχηστρώσεις σε σχέση με το The Old New Me. 70ς funk-rock με την επίμονη συνοδεία μπάσου και τυμπάνων στο “Jungle Out There”, ελαφρώς ψυχεδελικοί ήχοι στο “Radio Hook Word Hit”, νωχελική στο americana στο “Cozy” που θυμίζει Stones, και Lou Reed ατμόσφαιρα στο “Cooler Then”. Το άλμπουμ τελειώνει με το εξαιρετικό, bluesy ομώνυμο κομμάτι, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τις νυχτερινές μοναχικές στιγμές στην μπάρα.

Από πολλές απόψεις, τα outtakes, τα demos και τα live tracks που γεμίζουν κάθε CD και τα οποία έχουν επιμεληθεί, είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εναλλακτικές εκδόσεις των “Ballad of the Opening Band”, “Girlfriend” και “Times Like This”. Ο Dunlap αποδίδει ζωντανά το “I'll be Your Baby Tonight” του Dylan και το παλιό country “Hobo Bill's Last Ride”. Αλλά, οι πιο εντυπωσιακές είναι τρεις (διαφορετικές) εκδοχές μιας άγνωστης μπαλάντας, του “Before She's Gone”, η οποία είναι εξίσου καλή με οτιδήποτε στα άλμπουμ του. Το ίδιο ισχύει και για το επίσης άγνωστο outtake “Every Little Word”, από το οποίο προέρχεται ο τίτλος της συλλογής.

Σύμφωνα με τα λόγια του Paul Westerberg, «ο Slim ήταν ο πραγματικός νικητής—ήταν καλός άνθρωπος, ταλαντούχος και απλώς μια ροκ εν ρολ ψυχή». Αυτός ήταν ο Slim Dunlap: ένας αφανής, ένα αναμφισβήτητο ταλέντο, ένας τραγουδοποιός με φινέτσα, ένας κιθαρίστας του οποίου η ψυχή ξεχύθηκε σε κάθε νότα που έπαιζε.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Slim Dunlap

Slim Dunlap – Every Little Word

Θαυμαστές της μουσικής του παραγνωρισμένου Slim Dunlap (1951 – 2024) ήταν ο Bruce Springsteen, ο...
Remade – Hug the Sun

Remade – Hug the Sun

Ένα ειλικρινές indie rock άλμπουμ με δυνατές μελωδίες και έντονες 90s επιρροές, που ισορροπεί...
Full Metal Bracket Απρίλιος 2026

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Απριλίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Miss Grit

Miss Grit – Under My Umbrella

Το "Under My Umbrella" της Miss Grit είναι ένα εσωστρεφές, ηλεκτρονικό άλμπουμ που ισορροπεί...
4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

4 νέoι ambient δίσκοι για τον Μάιο

Τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για τον Μάιο χαμηλώνουν την ένταση και ανοίγουν χώρο: από υπόγεια drones μέχρι...
Handle – COLLIDE

Handle – COLLIDE

Το experimental post-punk/no wave άλμπουμ "COLLIDE" των Handle συνδυάζει spoken word, tribal...

At the Gates – The Ghost of a Future Dead

Το κύκνειο άσμα των At the Gates, η θριαμβευτική τους έξοδος και η βαριά σκιά του αποχαιρετισμού. 
The Monochrome Set

The Monochrome Set – Lotus Bridge

Κομψό, ιδιόρρυθμο και διαρκώς γοητευτικό, το 17ο άλμπουμ των Monochrome Set είναι ένα μαγικό...

Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν...
Matt Christensen

Matt Christensen – Skeleton Vs Flesh

Ο Matt Christensen επιστρέφει με το "Skeleton Vs Flesh", ένα εσωστρεφές slowcore άλμπουμ για την...
Arlo Parks

Arlo Parks – Ambiguous Desire

Η Arlo Parks επιστρέφει με το "Ambiguous Desire", ένα άλμπουμ που φέρνει την ιδιαίτερη pop της...
Nine Inch Noize

Nine Inch Nails & Boys Noize – Nine Inch Noize

Το "Nine Inch Noize" ενώνει Trent Reznor, Atticus Ross και Boys Noize σε ένα φορτισμένο υβρίδιο...
Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά

Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά – O Χρόνος Μακριά Σου

Ο Lumiere παρουσιάζει το "Ο Χρόνος Μακριά σου", ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά άλμπουμ του 2026,...
Chris Lucey

Chris Lucey – Songs of Protest and Anti-Protest

Με την ευκαιρία της Record Store Day 2026, η εταιρεία Poppydisc επανέκδωσε σε -πορτοκαλί- βινύλιο ένα χαμένο psych/folk-rock...

Vinterland – Welcome My Last Chapter

Ο Δημήτρης Τσούπρος ξεχωρίζει εμβληματικούς δίσκους του extreme metal που έμειναν μετέωροι στον...
Thundercat

Thundercat – Distracted

Μετά από 6 χρόνια σιωπής, το πολυεργαλείο της σύγχρονης μουσικής, Thundercat, επιστρέφει με το...
Robbie Williams

Robbie Williams – Britpop

Η μεγάλη επιστροφή στο 1995 ή μια ένδοξη ανακύκλωση;
Tom Misch

Tom Misch – Full Circle

Μετά από οκτώ χρόνια σιωπής, μια ώριμη επιστροφή σε folk και soft rock μονοπάτια.

Knumears – Directions

Οι Καλιφορνέζοι Knumears επιστρέφουν με τον δεύτερο πλήρη δίσκο τους, ο οποίος τους βρίσκει στην...
Angine de Poitrine

Angine de Poitrine – Vol. II

Το "Vol. II" των Angine de Poitrine ουσιαστικά μεταφράζει το viral hype σε ένα εκρηκτικό...

Featured

Yung Lean Romain Gavras

Yung Lean και Romain Gavras στήνουν μια εφηβική αποκάλυψη στο "STORM"

Σε ένα δυστοπικό λύκειο του 2034, ο Yung Lean γίνεται φορέας χάους σε ένα 7λεπτο οπτικοακουστικό...
Slim Dunlap

Slim Dunlap – Every Little Word

Θαυμαστές της μουσικής του παραγνωρισμένου Slim Dunlap (1951 – 2024) ήταν ο Bruce Springsteen, ο...
Jack Savoretti

Ο Jack Savoretti μιλά στο Avopolis λίγο πριν την εμφάνισή του στο Athens Music Week 2026

Με αφορμή τη συμμετοχή του Jack Savoretti ως καλεσμένου και ομιλητή στο Athens Music Week 2026, ο...

Best of Network