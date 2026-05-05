Remade – Hug the Sun

Υπάρχει κάτι ειλικρινές στους Remade που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Το ακούς και λες «ΟΚ, αυτοί δεν προσποιούνται». Και ταυτόχρονα, κάπου εκεί αρχίζει και το πρόβλημα. Γιατί η ειλικρίνεια από μόνη της δεν αρκεί πάντα για να γίνει "ταυτότητα". Το νέο τους, δεύτερο, άλμπουμ πατάει γερά στο ρεύμα της ηλεκτρικής indie rock, με μια διάθεση εξωστρέφειας που μοιάζει σχεδόν με δήλωση: «είμαστε εδώ, και παίζουμε πιο δυνατά από πριν». Οι κιθάρες απλώνονται, γεμίζουν τον χώρο, χτίζουν έναν ήχο που σε πρώτο επίπεδο λειτουργεί σωστά, αν και στο σύνολο της η παραγωγή του άλμπουμ έχει αφήσει πολύ πίσω τον ρυθμό των τυμπάνων, που σε σημεία μοιάζει σαν να χαροπαλεύει για να φτάσει (σε στάθμες) τους υπόλοιπους, ακόμα και το μπάσο που υποτίθεται πως μαζί χτίζουν την σπονδυλική στήλη της μουσικής. Γιατί, ενώ τα τραγούδια έχουν μια διακριτική γοητεία που τα κάνει να ξεχωρίζουν ως συνθέσεις, οι Remade διαλέγουν συνειδητά τον "αέρα" αντί για τη "γροθιά": τα τραγούδια έχουν μελωδικά hooks που θα μπορούσαν να σε τραβήξουν πιο κοντά, αλλά η παραγωγή δεν τα σπρώχνει μπροστά, αφήνοντάς τα να αιωρούνται μέσα σε ένα απλωμένο φάσμα συχνοτήτων χωρίς αρκετή "σύγκρουση" και ένταση. Το mid-range δεν πιέζει, οι κιθάρες δεν κόβουν, οι φωνές κάθονται λίγο πιο πίσω και το συνολικό δέσιμο αποφεύγει εκείνο το compression που θα έδινε σώμα και επείγον χαρακτήρα. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι καθαρό και κομψό, αλλά όχι άμεσο (τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά) και μοιάζει σαν μια πολύ καλή πρόβα που δεν κατέληξε να γίνει ποτέ live σε ιδρωμένο υπόγειο: όμορφο, αλλά χωρίς το βάρος που θα το έκανε να σε ακολουθεί μετά το τέλος.

Βέβαια, θα μου πείτε, η ψυχοακουστική προσέγγιση είναι ένα καθαρά υποκειμενικό φαινόμενο, αλλά ως ακροατής που έχει μάθει να διαβάζει το βάρος και την κατεύθυνση ενός mix, δύσκολα αγνοείς πότε ένας δίσκος επιλέγει την απόσταση αντί για την εγγύτητα, τον χώρο αντί για τη σύγκρουση και εδώ αυτή η επιλογή, όσο κομψή κι αν ακούγεται, λειτουργεί διπλά, χαρίζοντας ατμόσφαιρα αλλά αφαιρώντας εκείνη τη σφιχτή συνοχή που θα έκανε πολλά από τα τραγούδια του Hug the Sun να σε κρατήσουν λίγο περισσότερο. Γιατί, όντως στο άλμπουμ υπάρχουν στιγμές που σε πιάνουν, σε σπρώχνουν μπροστά, ειδικά όταν η μπάντα αφήνει λίγο τον έλεγχο και παίζει πιο instinctively (όπως στα δύο τελευταία κομμάτια της Β' πλευράς, "The Reign of Doubt" και "Α New Life"), χωρίς να κοιτάει αν "βγαίνει σωστά".

Το άλμπουμ ξεκινάει με το "Bubble", και ήδη από το πρώτο τραγούδι φαίνεται ξεκάθαρα εκείνη η γραμμή που ξεκινάει από την Creation Records και το βρετανικό indie των 90s και περνάει διακριτικά μέσα από γνώριμες σκιές, χωρίς να μένει ποτέ εκεί. Το εναρκτήριο κομμάτι κουβαλά τη στιβαρότητα της βρετανικής ροκ, αλλά την περνά μέσα από ένα φίλτρο πιο παλιό, σχεδόν αναλογικό, όπου η κιθάρα και η μελωδία γέρνουν προς μια 60s αισθητική, με ένα groove που δεν βιάζεται, αλλά κυλά με αυτοπεποίθηση και διακριτική νοσταλγία. Το πιο στιβαρό "In A Life Of A Dream" που ακολουθεί χτίζεται πάνω σε μελωδίες που κουβαλούν την ίδια αίσθηση μιας 90s εποχής, αλλά εδώ τις ντύνει με μια πιο γήινη, σχεδόν τραχιά υφή· κάπου εκεί η μπάντα ακουμπά διακριτικά και στην εγχώρια ανεξάρτητη σκηνή της ίδιας περιόδου, με συγγένειες που ανιχνεύονται εύκολα, αλλά προς τιμήν τους δεν λειτουργούν ως ευθείες αναφορές, παρά ως μια φυσική, οργανική συνέχεια.