Matt Christensen – Skeleton Vs Flesh

Ο Matt Christensen επιστρέφει με το "Skeleton Vs Flesh", ένα εσωστρεφές slowcore άλμπουμ για την αποξένωση, τις σχέσεις και τη σιωπηλή φθορά της σύγχρονης ζωής.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Matt Christensen
  • Label: Self Released
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Indie Folk
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ο Matt Christensen είναι Αμερικανός συνθέτης και τραγουδοποιός, περισσότερο γνωστός ως μέλος των Zelienople, ενός σχήματος που κινείται ανάμεσα στο slowcore, την ambient και την experimental pop. Με έδρα το Σικάγο, έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες ένα συνεπές και ιδιαίτερα προσωπικό έργο, τόσο μέσα από τη μπάντα όσο και μέσα από σόλο κυκλοφορίες. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από χαμηλόφωνη ένταση, μινιμαλιστικές ενορχηστρώσεις και μια έντονα εσωστρεφή γραφή, που αγγίζει θέματα αποξένωσης, σχέσεων και υπαρξιακής φθοράς. Παρά τη διακριτική του παρουσία στο ευρύτερο μουσικό τοπίο, θεωρείται από τους πιο συνεπείς και ουσιαστικούς δημιουργούς της αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής, με μια διαρκή ικανότητα να μετατρέπει το προσωπικό σε καθολικό βίωμα.

Το Skeleton Vs Flesh είναι το δέκατο (πραγματικά) σόλο άλμπουμ του που μιλάει για το πώς η εποχή που ζούμε μας βρίσκει κουρασμένους, λίγο αποσυνδεδεμένους, με εκείνη τη σιωπηλή αμηχανία που έχει αφήσει πίσω της η τεχνολογία και που όπως λέει κάπου «σαν να περπατάς σε έναν δρόμο γεμάτο κόσμο και να μη συναντάς κανέναν».

Ο τίτλος δεν είναι απλώς μια μεταφορά. Είναι σχεδόν μια διάγνωση. Η σάρκα απέναντι σε σκελετό. Το μέσα απέναντι στο έξω. Ο Christensen δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο. Τον κοιτάζει, σχεδόν άπραγος, και τον καταγράφει καθώς φθείρεται. Σε σχέσεις που μοιάζουν με πρόχειρες συμφωνίες, με λέξεις που ειπώθηκαν μηχανικά και τώρα επιστρέφουν σαν απόηχος. Κι ενώ όλα λειτουργούν, τίποτα δεν μας αγγίζει.

Το άλμπουμ ανοίγει με το "Withered on the Vine", κι εκεί νιώθεις ότι κάποιος άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο σε μια παλιά ηχογράφηση. Κάτι ανάμεσα σε Neil Young και μια ξεχασμένη κασέτα που βρέθηκε τυχαία σε ένα συρτάρι. Η κιθάρα του Christensen στάζει, σχεδόν διστάζει, και η φωνή του κουβαλάει εκείνη τη λεπτή ρωγμή που κάνει την αλήθεια να περνάει. Δεν υπάρχει κανένα δράμα εδώ. Υπάρχει η αποδοχή ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να σωθούν, όσο κι αν επιμένουμε. Στο "Touch Those Words" η αφήγηση γίνεται πιο προσωπική, σχεδόν επικίνδυνα εκτεθειμένη. Υπάρχει μια στιγμή που η φράση «I open up to you… but now I’m shutting down» αιωρείται σαν μικρή αυτοκτονία μέσα στο τραγούδι. Ο Christensen δεν υψώνει ποτέ τη φωνή του. Δεν χρειάζεται. Η ένταση βρίσκεται αλλού, σε αυτό το διαρκές μπρος-πίσω ανάμεσα στο να θέλεις και να μην αντέχεις.

Και μετά έρχεται το "I Don’t Obey", σαν μια σκιά που απλώνεται χωρίς προειδοποίηση. Μια αργή, σχεδόν υπνωτική βύθιση σε έναν κόσμο χωρίς βεβαιότητες. Χωρίς θεούς, χωρίς σωτήρες. Μόνο ένα μυαλό που γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, προσπαθώντας να καταλάβει αν αυτό που ζει είναι επιλογή ή συνθήκη κι εδώ ο Christensen μοιάζει να απογυμνώνει τον εαυτό του από τις ψευδαισθήσεις της εποχής. Μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο, κάτι επιμένει να αναπνέει. Το "Lucky" είναι από εκείνες τις στιγμές που σε πιάνουν απροετοίμαστο. Σαν να ανοίγει για λίγο ο ουρανός και να μπαίνει φως, όχι εκτυφλωτικό, αλλά αρκετό για να δεις. Το "Comfort" συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή, με μια ονειρική, σχεδόν εύθραυστη ομορφιά. Κι εκεί, μέσα σε κιθάρες που στάζουν ζάχαρη και ένα πιάνο που κρατάει την ισορροπία, ο Christensen ψιθυρίζει κάτι που μοιάζει με οδηγία επιβίωσης: να αναπνέεις μέσα στο νερό, να βλέπεις μέσα από το τσιμέντο.

Το άλμπουμ κλείνει με το "What A Dirty Trick Time Has Played On Me", και εκεί όλα κάπως σταματούν. Όχι με θόρυβο, αλλά με ένα είδος σιωπηλής παράδοσης. «And I rot half awake». Δεν υπάρχει λύτρωση. Υπάρχει μόνο η αναγνώριση. Ο χρόνος δεν παίζει δίκαια. Δεν έπαιξε ποτέ. Και κάπου εκεί, δίπλα σε μια νοητή φωτιά, ο Christensen κάθεται και το αποδέχεται.

Το Skeleton Vs Flesh δεν είναι εύκολος δίσκος. Δεν είναι καν δίσκος που "απολαμβάνεις" με την κλασική έννοια. Είναι περισσότερο μια κατάσταση. Μια αργή, υπόγεια διαλογιστική εμπειρία πάνω στη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη για σύνδεση και επικοινωνία σε έναν κόσμο που λειτουργεί ολοένα και πιο επιφανειακά. Αλλά μέσα σε όλη αυτή τη μοναξιά, αυτό το άλμπουμ καταφέρνει να δημιουργήσει κάτι που μοιάζει με πραγματική επαφή. Σαν να σου λέει: «Δεν νιώθεις μόνο εσύ έτσι». Και αυτό, και μόνο, αρκεί.

 

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν...
H Ariana Grande μπαίνει στην οικογένεια των Fockers και συγκρούεται με τον Ben Stiller

Η νέα κωμωδία Focker-In-Law φέρνει την Ariana Grande στο κινηματογραφικό προσκήνιο, με το πρώτο trailer να τραβά ήδη την προσοχή των fans...
Arlo Parks

Arlo Parks – Ambiguous Desire

Η Arlo Parks επιστρέφει με το "Ambiguous Desire", ένα άλμπουμ που φέρνει την ιδιαίτερη pop της...
Nine Inch Noize

Nine Inch Nails & Boys Noize – Nine Inch Noize

Το "Nine Inch Noize" ενώνει Trent Reznor, Atticus Ross και Boys Noize σε ένα φορτισμένο υβρίδιο...
Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά

Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά – O Χρόνος Μακριά Σου

Ο Lumiere παρουσιάζει το "Ο Χρόνος Μακριά σου", ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά άλμπουμ του 2026,...
Chris Lucey

Chris Lucey – Songs of Protest and Anti-Protest

Με την ευκαιρία της Record Store Day 2026, η εταιρεία Poppydisc επανέκδωσε σε -πορτοκαλί- βινύλιο ένα χαμένο psych/folk-rock...

Vinterland – Welcome My Last Chapter

Ο Δημήτρης Τσούπρος ξεχωρίζει εμβληματικούς δίσκους του extreme metal που έμειναν μετέωροι στον...
Thundercat

Thundercat – Distracted

Μετά από 6 χρόνια σιωπής, το πολυεργαλείο της σύγχρονης μουσικής, Thundercat, επιστρέφει με το...
Robbie Williams

Robbie Williams – Britpop

Η μεγάλη επιστροφή στο 1995 ή μια ένδοξη ανακύκλωση;
Tom Misch

Tom Misch – Full Circle

Μετά από οκτώ χρόνια σιωπής, μια ώριμη επιστροφή σε folk και soft rock μονοπάτια.

Knumears – Directions

Οι Καλιφορνέζοι Knumears επιστρέφουν με τον δεύτερο πλήρη δίσκο τους, ο οποίος τους βρίσκει στην...
Angine de Poitrine

Angine de Poitrine – Vol. II

Το "Vol. II" των Angine de Poitrine ουσιαστικά μεταφράζει το viral hype σε ένα εκρηκτικό...
Lykathea Aflame

Lykathea Aflame – Elvenefris

Ο Δημήτρης Τσούπρος έψαξε και ξεχώρισε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς δίσκους του extreme...
Poison Ruïn

Poison Ruïn – Hymns From The Hills

Η απόλυτη dungeon punk μπάντα επέστρεψε, καλύτερη από ποτέ και έτοιμη να μας ταξιδέψει στη...
Gluecifer

Gluecifer – Same Drug New High

Οι Gluecifer επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από σχεδόν 20 χρόνια, κουβαλώντας το βρώμικο...
Healing and Peace – A Treatise

Healing and Peace – A Treatise

Στο "A Treatise", ο Alex Mussawir χρησιμοποιεί το project του Healing and Peace για να δώσει φωνή...
Bill Orcutt

Bill Orcutt – Music In Continuous Motion

Μια ζωντανή, αέναη εξερεύνηση της κιθάρας μέσα από post-punk, math-rock και experimental ήχους.
Joey Bada$$

Joey Bada$$ – ALL-AMERIKKKAN BADA$$

Σαν χθες (7 Απριλίου), πριν 9 χρόνια ο Joey Bada$$ κυκλοφόρησε τον πιο αιχμηρό, πολιτικό και ώριμο δίσκο στην...
Misty Route

Misty Route – Ethos

Οι Misty Route επιστρέφουν με τον δεύτερο δίσκο τους, το "Ethos", και ο Δημήτρης Τσούπρος...

Καλλιτέχνες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ τους Brian Eno, Massive Attack και Idles, υπογράφουν ανοιχτή...

Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν...
Fundracar & Baildsa

Fundracar & Baildsa: «Κάθε live για εμάς είναι σαν τελικός»

Δύο μπάντες με κοινή DIY κουλτούρα και διασταυρούμενες μουσικές συναντιούνται έπειτα από δεκαπέντε χρόνια παράλληλης...

