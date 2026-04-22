Boodroom – Inside the Boodroom EP

Οι Boodroom συστήνονται με το πρώτο τους EP, το οποίο μας έστειλαν να ακούσουμε λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του, την Πρωτομαγιά από τη Lvst Records.

  • Καλλιτέχνης: Boodroom
  • Label: Lvst Records
  • Κυκλοφορία: 2026
Δημήτρης Τσούπρος

Not to be confused με το ομόηχο dungeon synth project (Budrum) από την Κοζάνη, οι Καβαλιώτες Boodroom έρχονται να συστηθούν με το πρώτο τους EP, Inside the Boodroom. Πρόκειται για μια πενταμελή μπάντα που κάνει τα πρώτα της βήματα στο black metal. Από την αρχή γίνεται σαφές πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σύνθεση μουσικών με διαφορετικές καταβολές που επιχειρούν να τις φιλτράρουν μέσα από έναν πιο σκοτεινό, ακραίο ήχο. Οι επιρροές από μπάντες όπως οι Gorgoroth, οι Bewitched και ολάκερο το μελωδικό black της Σουηδίας είναι εμφανείς, όμως ακόμα πιο εμφανείς είναι οι πιο παραδοσιακές heavy metal καταβολές.

Το "Maze Dreamer" ανοίγει το EP με ένα σαγηνευτικό riff που χρωστάει περισσότερα στο heavy metal παρά στο black metal αφήνοντας μια αίσθηση σχεδόν αποπροσανατολιστική. Ακούγεται περισσότερο σαν να πέρασες την μουσική των Mallevs από ένα black metal φίλτρο παρά σαν αυτό που θα περίμενες από το ιδίωμα που δηλώνουν πως υπηρετούν ως Booodroom. Δεν πρόκειται για κάτι "λάθος", ή άσχημο όμως. Τουναντίον, θα έλεγα πως η γοητεία του κομματιού βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διττή φύση. Ο Γιάννης, που υπογράφει εξ ολοκλήρου τη μουσική και τους στίχους, κουβαλάει εμφανώς τις καταβολές του από τις προηγούμενες μπάντες όπως οι White Tower και οι War Device, αλλά κυρίως από τους Mallevs στους οποίους παραμένει ιθύνων νους. Βλέπουμε λοιπόν πως με ένα υπόβαθρο κυρίως μέσα από τον χώρο του heavy metal, δεν θα μπορούσαν να μην διηθήσουν στοιχεία και σε αυτήν του την πρώτη προσπάθεια στον ακραίο ήχο. Τα φωνητικά του Νίκου είναι εμφανώς βελτιωμένα από την πρώτη ζωντανή εμφάνισή του με τους Eclipsed και φαίνεται να διατηρεί τον έλεγχο των ουρλιαχτών αξιοπρεπέστατα και να μεταδίδει άψογα αυτήν την παγωμένη αίσθηση του δεύτερου κύματος.

Το "A Thousand Black Nights" από την άλλη ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα να ακούσω από ένα project με όνομα Boodroom. Από την πρώτη γρατζουνιά της κιθάρας και το πρώτο blast γίνεται αμέσως αντιληπτό πως πρόκειται για ένα υπέρτατο homage και μια ευθεία αναφορά στους Darkthhrone. Η σκιά του Transilvanian Hunger πλανάται βαριά πάνω από τη σύνθεση, είτε αυτό προκύπτει ενστικτωδώς είτε συνειδητά χωρίς ευτυχώς να διολισθαίνει σε στείρα αντιγραφή, για να μην παρεξηγούμεθα. 

Τρίτο εκ των τεσσάρων κομματιών του Inside the Boodroom είναι το "Dying Metropolis". Άλλο ένα κομμάτι στο οποίο λάμπει η heavy/speed metal ψυχή που έχουν μέσα τους οι Boodroom. Αν εξαιρέσεις τα φωνητικά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέρος του speed/thrash revival που εκτυλίσσεται με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο μισό μετά το lead έχουμε κάποιες Celtic Frost αναλαμπές όμως, που μας θυμίζουν που βρισκόμαστε και τι ακούμε. Aξίζει να σημειωθεί και η παρουσία δύο γυναικών στο line-up, μια εικόνα που σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα χρειάζεται να τονίζεται, όμως τουλάχιστον συμβάλλει στη σταδιακή διεύρυνση της εκπροσώπησης και ορατότητας μέσα σε έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε μονοδιάστατος.

To "Litanies Of Oppression" είναι με χαοτική διαφορά το καλύτερο κομμάτι στο EP και αρκετός λόγος να πατήσεις το κουμπί της παραγγελίας την πρώτη του Μάη. Η πιο ολοκληρωμένη σύνθεση και η πιο επιβλητική. Ένα εκπληκτικό δείγμα μελωδικού black metal της σχολής των Sacramentum (και λίγο Vinterland που είχαν την τιμητική τους πριν μερικές μέρες), με τις κιθάρες να έχουν ένα επικό εύρος, τα leads αποκτούν αφηγηματική ισχύ και το ρεφρέν είναι πραγματικά εθιστικό. Είναι αρκετά τα σημεία επίσης, ειδικά προς το τέλος, που η riffολογία ακουμπάει αρκετά στη γλώσσα των πρώιμων Rotting Christ, κάτι που φυσικά είναι πάντα ευπρόσδεκτο.

Σε επίπεδο παραγωγής, το Inside the Boodroom στέκεται πάνω από τον μέσο όρο για πρώτο EP. Ίσως ακόμα περισσότερο και από όσο θα ήθελα να έχει μια ωμή black metal μπάντα, αλλά ας μην είμαστε αχάριστοι. Αν θα έπρεπε να ψέξω ένα σημείο, αυτό θα ήταν η ένταση του μπάσου, ή καλύτερα η έλλειψή του. Περίμενα κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τομέα από μια μπάντα του Μαλέα, που στην τελική το ψωμάκι του τόσα χρόνια ως μπασίστας το βγάζει. Αν ανέβαινε λίγο στη μίξη το σύνολο θα ακουγόταν πολύ πιο γεμάτο. Θα μου πεις, Burzum, Inquisition, μέχρι και το πρώτο των Bathory για να μην μιλάω μόνο για μπάντες που έχουν φάει cancel από τα αποδυτήρια, δεν είχαν ή έστω δεν άκουγες καν μπάσο, και δεν ενόχλησε κανέναν. Εδώ όμως είναι άλλη περίπτωση. 

Σε επίπεδο αισθητικής κερδίζει τις εντυπώσεις ήδη από το εξώφυλλό του. Το artwork του Στράτου Βαριά κινείται σε μια ωμή, ασπρόμαυρη γλώσσα που αμέσως μου έφερε στο μυαλό το καταπληκτικά ζωφερό Extermination Mass των Death Worship και είναι ιδανικός προπομπός για τον ωμό μα προσεγμένο ήχο που παρουσίασαν οι Boodroom. Το πρώτο δείγμα των Βορειοελλαδιτών κρο-μανιόν σπηλαιολάγνων του σκοτεινότερου ιδιώματος είναι πολύ ενθαρρυντικό. Με το Inside The Boodroom οι βάσεις έχουν τεθεί γερά, και αναμένουμε καρτερικά τα πρώτα live, και γιατί όχι έναν ολόκληρο δίσκο το συντομότερο. Μέσα σε τέσσερα κομμάτια έρχονται περισσότερο για να συστηθούν παρά για να μας δώσουν την πλήρη αποκρυσταλλωμένη τους ταυτότητα, κάτι που μπορούμε να αντιληφθούμε και από τις διαφορές στο ύφος που έχουν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα φυσικά, αντιθέτως δείχνει μια ομάδα ανθρώπων που ψάχνονται μέσα στο ίδιο τους το DNA και βρίσκουν τις ισορροπίες τους σε ένα ιδίωμα που είναι ανοιχτό και αντέχει πολλές παραμετροποιήσεις. Αν αυτά τα στοιχεία εξελιχθούν και ενοποιηθούν, τότε το επόμενο βήμα μπορεί να είναι κάτι πραγματικά ηχηρό.

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Matt Christensen

Matt Christensen – Skeleton Vs Flesh

Ο Matt Christensen επιστρέφει με το "Skeleton Vs Flesh", ένα εσωστρεφές slowcore άλμπουμ για την...

H Ariana Grande μπαίνει στην οικογένεια των Fockers και συγκρούεται με τον Ben Stiller

Η νέα κωμωδία Focker-In-Law φέρνει την Ariana Grande στο κινηματογραφικό προσκήνιο, με το πρώτο trailer να τραβά ήδη την προσοχή των fans...
Arlo Parks

Arlo Parks – Ambiguous Desire

Η Arlo Parks επιστρέφει με το "Ambiguous Desire", ένα άλμπουμ που φέρνει την ιδιαίτερη pop της...
Nine Inch Noize

Nine Inch Nails & Boys Noize – Nine Inch Noize

Το "Nine Inch Noize" ενώνει Trent Reznor, Atticus Ross και Boys Noize σε ένα φορτισμένο υβρίδιο...
Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά

Lumiere & Χριστίνα Σαμαρά – O Χρόνος Μακριά Σου

Ο Lumiere παρουσιάζει το "Ο Χρόνος Μακριά σου", ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά άλμπουμ του 2026,...
Chris Lucey

Chris Lucey – Songs of Protest and Anti-Protest

Με την ευκαιρία της Record Store Day 2026, η εταιρεία Poppydisc επανέκδωσε σε -πορτοκαλί- βινύλιο ένα χαμένο psych/folk-rock...

Vinterland – Welcome My Last Chapter

Ο Δημήτρης Τσούπρος ξεχωρίζει εμβληματικούς δίσκους του extreme metal που έμειναν μετέωροι στον...
Thundercat

Thundercat – Distracted

Μετά από 6 χρόνια σιωπής, το πολυεργαλείο της σύγχρονης μουσικής, Thundercat, επιστρέφει με το...
Robbie Williams

Robbie Williams – Britpop

Η μεγάλη επιστροφή στο 1995 ή μια ένδοξη ανακύκλωση;
Tom Misch

Tom Misch – Full Circle

Μετά από οκτώ χρόνια σιωπής, μια ώριμη επιστροφή σε folk και soft rock μονοπάτια.

Knumears – Directions

Οι Καλιφορνέζοι Knumears επιστρέφουν με τον δεύτερο πλήρη δίσκο τους, ο οποίος τους βρίσκει στην...
Angine de Poitrine

Angine de Poitrine – Vol. II

Το "Vol. II" των Angine de Poitrine ουσιαστικά μεταφράζει το viral hype σε ένα εκρηκτικό...
Lykathea Aflame

Lykathea Aflame – Elvenefris

Ο Δημήτρης Τσούπρος έψαξε και ξεχώρισε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς δίσκους του extreme...
Poison Ruïn

Poison Ruïn – Hymns From The Hills

Η απόλυτη dungeon punk μπάντα επέστρεψε, καλύτερη από ποτέ και έτοιμη να μας ταξιδέψει στη...
Gluecifer

Gluecifer – Same Drug New High

Οι Gluecifer επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από σχεδόν 20 χρόνια, κουβαλώντας το βρώμικο...
Healing and Peace – A Treatise

Healing and Peace – A Treatise

Στο "A Treatise", ο Alex Mussawir χρησιμοποιεί το project του Healing and Peace για να δώσει φωνή...
Bill Orcutt

Bill Orcutt – Music In Continuous Motion

Μια ζωντανή, αέναη εξερεύνηση της κιθάρας μέσα από post-punk, math-rock και experimental ήχους.
Joey Bada$$

Joey Bada$$ – ALL-AMERIKKKAN BADA$$

Σαν χθες (7 Απριλίου), πριν 9 χρόνια ο Joey Bada$$ κυκλοφόρησε τον πιο αιχμηρό, πολιτικό και ώριμο δίσκο στην...
Misty Route

Misty Route – Ethos

Οι Misty Route επιστρέφουν με τον δεύτερο δίσκο τους, το "Ethos", και ο Δημήτρης Τσούπρος...

Καλλιτέχνες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Πάνω από 100 καλλιτέχνες, μεταξύ τους Brian Eno, Massive Attack και Idles, υπογράφουν ανοιχτή...

Fundracar & Baildsa

Fundracar & Baildsa: «Κάθε live για εμάς είναι σαν τελικός»

Δύο μπάντες με κοινή DIY κουλτούρα και διασταυρούμενες μουσικές συναντιούνται έπειτα από δεκαπέντε χρόνια παράλληλης...

